15-летняя фигуристка Алина Загитова принесла первое золото России Олимпиады в Пхенчхане

СЕГОДНЯ 07:57 2018-02-23T10:24:27+03:00

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В пятницу, 23 февраля, на Олимпиаде в Пхенчхане были разыграны медали в женском одиночном фигурном катании. Россиянки Алина Загитова и Евгения Медведева после выступлений в короткой программе уверенно лидировали с большим отрывом от соперниц. До выхода в произвольном выступлении Загитова и Медведева побили два мировых рекорда. И все замерли в ожидании второго появления наших спортсменок на льду олимпийского Пхенчхана. Потому что на наших девушек возлагалась большая надежда - выиграть, наконец, первую золотую медаль для российской команды на Олимпиаде 2018.

Алина Загитова во время выступлений в Пхенчхане.Фото: REUTERS

Первой на льду появилась Загитова. Их с Медведевой разделяли всего несколько минут выступлений канадки Кейтлин Осмонд. И вот, за свое выступление Алина получила 156,65 балла и с суммой в 239,57 стала первой до выхода на лед Жени. С отрывом в 17 баллов от второго места. Судьи усмотрели один недочет у Алины и она получила меньше баллов, чем в произвольной программе командного турнира. Но зрители все равно на лед принялись бросать огромное количество мягких игрушек.

Алина Загитова после своего выступления на Олимпиаде в Пхенчхане вместе с тренерами ожидает оценок за выступление.Фото: REUTERS

Это давало шанс Евгении Медведевой, которой нужно было просто откатать на своем чистом уровне. Завершив свой прокат, Женя еле сдерживала слезы от нервного напряжения. Поприветствовав зрителей, Медведева покинула лед и, уткнувшись лицом в тренера, заплакала. В итоге она стала второй - 238,26 балла по сумме двух выступлений. Увидев оценки, Женя, обняв мягкую игрушку кота Гарфилда, которую ей бросили фанаты, зарыдала. А потом пошла обниматься с Алиной Загитовой, своей напарницей по катку.

Слезы Евгении Медведевой после проката в произвольной программе.Фото: REUTERS

Что удивительно, Загитова и Медведева получили совершенно одинаковую сумму баллов за произвольную программу - 156,65 балла. Но благодаря мировому рекорду в короткой программе, Алина оказалась выше - 239,57 против 238,26. Ставшая третьей Кейтлин Осмонд проиграла 7 баллов Жене, достаточно солидный отрыв для фигурного катания.

Пьедестал почета - Евгения Медведева (серебро), Алина Загитова (золото), Кейтлин Осмонд (бронза).Фото: REUTERS

Что интересно, 15-летняя Загитова - это вторая в истории фигуристка, которая победила на Олимпиаде в столь юном возрасте. В 1998 году американка Тара Липински выиграла в возрасте 15 лет и 255 дней, Загитова одержала победу, когда ей - 15 лет и 281 день.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Евгения Медведева: "Я сегодня оставила всю себя на льду"

- Я не тот человек, кто полностью выплескивает эмоции. Но сегодня особенный день. Во время проката я была Карениной от начала до конца, пережила всё, что произошло с ней. Сегодня я оставила на льду всю себя. Это чувство останется со мной на всю жизнь, - приводит слова Медведевой портал teamrussia.pro.

Алина Загитова: "Пока у меня нет медали, не ощущаю, что стала олимпийской чемпионкой"

- Рада, что смогла справиться с волнением, мы с тренерами очень много работали. Но пока у меня нет медали, я не ощущаю, что стала олимпийской чемпионкой. Когда увидела, что стала олимпийской чемпионкой, почувствовала приятное удивление.

ПОДРОБНОСТИ

Алина Загитова и Евгения Медведева – судьба чемпионства в женском фигурном катании на Олимпиаде решилась в их противостоянии Максим ЧИЖИКОВ Уф, этот произвольную программу наших девчонок нужно еще как-то пережить. Эмоции переполняют до сих пор. Спасибо вам за подарок . Я бы поделил это золото в женском фигурном катании на двоих: но, увы, нельзя. А каково наставнице Алины Загитовой и Жени Медведевой – Этери Тутберидзе? Две звезды - два гения. Женя в фигурном катании с трех лет. В секцию привела мама - сама бывшая фигуристка. «Фигура у меня была не очень, - честно признавалась потом в одном из интервью Медведева.- Правда, у меня и сейчас лопатки торчат» . Тренировалась в ЦСКА, но там наставницы менялись, как перчатки. Момент истины наступил, когда ее наставницей стала Тутберидзе: из Жени стали лепить чемпионку. В этой же группе каталась и Юлия Липницкая. Говорят, что у девчонок отношения были не очень - из-за Юлиного характера. А вот с Загитовой Медведева общается нормально. Алина попала в спорт чуть позднее - в семь лет. Каталась в родном Ижевске под присмотром папы-хоккеиста. Потом, когда результаты пошли вверх, ее заметила и пригласила в Москву Этери Тутберидзе. Загитова переехала, снимает вместе с бабушкой квартиру. Поначалу, по признанию тренера, у Алины отношение к занятиям было детским. И она даже собиралась возвращаться домой, в Ижевск. Но потом поняла, что без фигурного катания не может жить. Карьеры Медведевой и Загитовой во многом схожи: обе выиграли все по юниорам, затем - по взрослым. Медведева царила на льду последние два года, пока не появилась Загитова. Кто-то из них должен был, увы, уступить. А тут еще и травма ноги Медведевой, которую она получила незадолго до Игр. На Олимпиаде их прессовали по полной программе. Иностранные журналисты пытались стравить девчонок. Американка Эшли Вагнер раскритиковала Загитову за то, что она все элементы ставит во вторую часть программы, и они «стоят» дороже. Допинг-офицеры ВАДА устроили ей адскую проверку на тренировке. Но наши выстояли. Не знаю, будет ли кататься Алина дальше. А вот Женя Медведева, уверен, точно останется. И еще выиграет свою Олимпиаду…

Алина Загитова и Евгения Медведева – судьба чемпионства в женском фигурном катании на Олимпиаде решилась в их противостоянии Максим ЧИЖИКОВ Уф, этот произвольную программу наших девчонок нужно еще как-то пережить. Эмоции переполняют до сих пор. Спасибо вам за подарок . Я бы поделил это золото в женском фигурном катании на двоих: но, увы, нельзя. А каково наставнице Алины Загитовой и Жени Медведевой – Этери Тутберидзе? Две звезды - два гения. Женя в фигурном катании с трех лет. В секцию привела мама - сама бывшая фигуристка. «Фигура у меня была не очень, - честно признавалась потом в одном из интервью Медведева.- Правда, у меня и сейчас лопатки торчат» . Тренировалась в ЦСКА, но там наставницы менялись, как перчатки. Момент истины наступил, когда ее наставницей стала Тутберидзе: из Жени стали лепить чемпионку. В этой же группе каталась и Юлия Липницкая. Говорят, что у девчонок отношения были не очень - из-за Юлиного характера. А вот с Загитовой Медведева общается нормально. Алина попала в спорт чуть позднее - в семь лет. Каталась в родном Ижевске под присмотром папы-хоккеиста. Потом, когда результаты пошли вверх, ее заметила и пригласила в Москву Этери Тутберидзе. Загитова переехала, снимает вместе с бабушкой квартиру. Поначалу, по признанию тренера, у Алины отношение к занятиям было детским. И она даже собиралась возвращаться домой, в Ижевск. Но потом поняла, что без фигурного катания не может жить. Карьеры Медведевой и Загитовой во многом схожи: обе выиграли все по юниорам, затем - по взрослым. Медведева царила на льду последние два года, пока не появилась Загитова. Кто-то из них должен был, увы, уступить. А тут еще и травма ноги Медведевой, которую она получила незадолго до Игр. На Олимпиаде их прессовали по полной программе. Иностранные журналисты пытались стравить девчонок. Американка Эшли Вагнер раскритиковала Загитову за то, что она все элементы ставит во вторую часть программы, и они «стоят» дороже. Допинг-офицеры ВАДА устроили ей адскую проверку на тренировке. Но наши выстояли. Не знаю, будет ли кататься Алина дальше. А вот Женя Медведева, уверен, точно останется. И еще выиграет свою Олимпиаду…

Алина Загитова и Евгения Медведева – судьба чемпионства в женском фигурном катании на Олимпиаде решилась в их противостоянии

Максим ЧИЖИКОВ

Уф, этот произвольную программу наших девчонок нужно еще как-то пережить. Эмоции переполняют до сих пор. Спасибо вам за подарок . Я бы поделил это золото в женском фигурном катании на двоих: но, увы, нельзя. А каково наставнице Алины Загитовой и Жени Медведевой – Этери Тутберидзе? Две звезды - два гения.

Женя в фигурном катании с трех лет. В секцию привела мама - сама бывшая фигуристка. «Фигура у меня была не очень, - честно признавалась потом в одном из интервью Медведева.- Правда, у меня и сейчас лопатки торчат» . Тренировалась в ЦСКА, но там наставницы менялись, как перчатки. Момент истины наступил, когда ее наставницей стала Тутберидзе: из Жени стали лепить чемпионку. В этой же группе каталась и Юлия Липницкая. Говорят, что у девчонок отношения были не очень - из-за Юлиного характера. А вот с Загитовой Медведева общается нормально.

Алина попала в спорт чуть позднее - в семь лет. Каталась в родном Ижевске под присмотром папы-хоккеиста. Потом, когда результаты пошли вверх, ее заметила и пригласила в Москву Этери Тутберидзе. Загитова переехала, снимает вместе с бабушкой квартиру. Поначалу, по признанию тренера, у Алины отношение к занятиям было детским. И она даже собиралась возвращаться домой, в Ижевск. Но потом поняла, что без фигурного катания не может жить.

Карьеры Медведевой и Загитовой во многом схожи: обе выиграли все по юниорам, затем - по взрослым. Медведева царила на льду последние два года, пока не появилась Загитова. Кто-то из них должен был, увы, уступить. А тут еще и травма ноги Медведевой, которую она получила незадолго до Игр.

На Олимпиаде их прессовали по полной программе. Иностранные журналисты пытались стравить девчонок. Американка Эшли Вагнер раскритиковала Загитову за то, что она все элементы ставит во вторую часть программы, и они «стоят» дороже. Допинг-офицеры ВАДА устроили ей адскую проверку на тренировке. Но наши выстояли.

Не знаю, будет ли кататься Алина дальше. А вот Женя Медведева, уверен, точно останется. И еще выиграет свою Олимпиаду…

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Алексей Мишин о победе российских фигуристок на Олимпиаде в Пхенчхане: «Это было катание двух гениев»

Знаменитый тренер, воспитавший Евгения Плющенко и работавший с Каролиной Костнер, прокомментировал «Комсомолке» выступление наших фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой, завоевавших на Олимпиаде в Пхенчхане« золото» и «серебро» (подробности)

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