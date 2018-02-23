Алексей Мишин о победе российских фигуристок на Олимпиаде в Пхенчхане: «Это было катание двух гениев»

СЕГОДНЯ 08:53 2018-02-23T09:05:41+03:00

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Знаменитый тренер, воспитавший Евгения Плющенко и работавший с Каролиной Костнер, прокомментировал «Комсомолке» выступление наших фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой, завоевавших на Олимпиаде в Пхенчхане« золото» и «серебро».

- Алексей Николаевич, вам понравилось выступление наших девочек? Как считаете – итог справедлив?

- Наверное, за свое верное служение фигурному катанию Женя Медведева и завоевала право быть первой, но спорт есть спорт. И сейчас я бы сконцентрировался не на том, кто был лучше, а кто был хуже: обе девушки откатали блестяще. Обе продемонстрировали превосходство русского «оружия» и его мощь. Сейчас тот момент, когда я, как старый олимпиец, понимаю, что нашей команде, нашему спорту, всем любителям фигурного катания эти медали очень нужны.

- Девчонки плакали после проката: настолько сильно было напряжение…

- Это не напряжение, это - последний день Помпеи. Для кого-то прокат был счастьем, для кого-то – трагедией. Но для нашего спорта - это знаменательное, нужное событие. Две медали Алины и Жени покрывают, возможно, те неудачи, которые были до этого у нас на Олимпиаде по тем, или иным причинам в других видах спорта.

- Олимпийской чемпионке Алине Загитовой – 15 лет. Как вы думаете, останутся ли у нее стимулы выступать и дальше? Или она, как героини Сочи - Аделина Сотникова и Юлия Липницкая - уйдет в шоу-бизнес или займется еще чем-нибудь?

- Мне кажется, что она будет выступать и дальше. Помню мой разговор с Женей Плющенко: кататься ли ему дальше или быть политиком, бизнесменом, телеведущим, звездой шоу-бизнеса. Я ему тогда сказал: «Делай то, что умеешь лучше всего». А лучше всего он умел кататься. Я думаю, что про Алину можно сказать тоже самое. Лучше всего в жизни она умеет кататься. И пусть катается.

- А у Жени Медведевой будет мотивация?

- А чем она хуже? Она выиграла произвольную программу. Это были соревнования двух гениев. Сказать, что ее будущее померкло – не правильно. Она - великолепна.

КАК ЭТО БЫЛО

15-летняя фигуристка Алина Загитова принесла первое золото России Олимпиады в Пхенчхане

В пятницу, 23 февраля, на Олимпиаде в Пхенчхане были разыграны медали в женском одиночном фигурном катании. Россиянки Алина Загитова и Евгения Медведева после выступлений в короткой программе уверенно лидировали с большим отрывом от соперниц. До выхода в произвольном выступлении Загитова и Медведева побили два мировых рекорда. И все замерли в ожидании второго появления наших спортсменок на льду олимпийского Пхенчхана (подробности)