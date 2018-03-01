Игорь Николаев, директор Института стратегического анализа ФБК: «Чтобы экономика быстро росла, нужно решить проблему санкций»

СЕГОДНЯ 14:53 2018-03-01T14:57:50+03:00

Экономист Игорь Николаев: "Самое главное - надо решать проблему санкций. Мы не сможем достигнуть всех поставленных целей в условиях противостояния." Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Объем ВВП на душу населения должен увеличиться в полтора раза к 2025 году. Плюс много социальных и инфраструктурных инициатив. Больше денег планируют выделять на дороги, здравоохранение, на выплаты социальных пособий. Откуда на все это взять средства? Про источники доходов президент сказал скупо: «повышать эффективность госрасходов и тщательнее собирать налоги, не повышая фискальную нагрузку».

Какие еще могут быть источники средств?

- Президент правильно обозначил основную цель - ускоренное экономическое развитие. Если это будет, то появится и необходимая доходная база для исполнения всех поручений. Но как добиться этого роста? Коротко здесь не скажешь. Да, нужно и эффективнее деньги тратить государству, и налоги не повышать. Но у нас неповышение налогов чиновники воспринимают прямо - это неизменность основных ставок именно налогов. Этот тезис давно есть, но при этом налоговая нагрузка только растет. Появляются различные сборы: утилизационные, на страхование опасных объектов. Это влияет на бизнес, не даем ему развиваться. Повышать нагрузку надо тогда, когда бизнес начнет больше зарабатывать. И самое главное - надо решать проблему санкций. Мы не сможем достигнуть всех поставленных целей в условиях противостояния. Темпов роста экономики выше общемировых у нас не будет, пока идет санкционная война.

КАК ЭТО БЫЛО

Послание президента России Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Онлайн-трансляция. Текст. Видео

В четверг, 1 марта, президент России Владимир Путин выступил с ежегодным Посланием к Федеральному собранию. Послание-2018 стало 24-м подобным обращением президента в истории нашей страны и 14-м по счету лично для Владимира Путина. В этот раз президент выступал не в традиционном Георгиевском зале Кремля, а в Манеже (подробности)

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- Скорость технологических изменений стремительно идёт резко вверх. Тот, кто использует эту технологическую волну, вырвется далеко вперёд. Тех, кто не сможет этого сделать, она – эта волна – просто захлестнёт, утопит. Технологическое отставание, зависимость означают снижение безопасности и экономических возможностей страны, а в результате – потерю суверенитета. Отставание неизбежно ведёт к ослаблению, размыванию человеческого потенциала. Изменения в мире носят цивилизационный характер. И масштаб этого вызова требует от нас такого же сильного ответа. Мы готовы дать такой ответ. Мы готовы к настоящему прорыву (подробности)