Владимир Путин: Мы должны исправить дороги по всей России, поднять продолжительность жизни до 80 лет и победить рак

СЕГОДНЯ 13:15 2018-03-01T15:40:40+03:00

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Технологический прорыв

- Скорость технологических изменений стремительно идёт резко вверх. Тот, кто использует эту технологическую волну, вырвется далеко вперёд. Тех, кто не сможет этого сделать, она – эта волна – просто захлестнёт, утопит. Технологическое отставание, зависимость означают снижение безопасности и экономических возможностей страны, а в результате – потерю суверенитета. Отставание неизбежно ведёт к ослаблению, размыванию человеческого потенциала. Изменения в мире носят цивилизационный характер. И масштаб этого вызова требует от нас такого же сильного ответа. Мы готовы дать такой ответ. Мы готовы к настоящему прорыву.

Свободная страна

- Чтобы идти вперёд, мы должны расширить пространство свободы, причём во всех сферах, укреплять институты демократии, местного самоуправления, структуры гражданского общества, судов, быть страной, открытой миру, новым идеям и инициативам. Не сделаем этого – не будет будущего ни у нас, ни у наших детей, ни у нашей страны. И вопрос не в том, что кто-то придёт, захватит и разорит нашу землю. Именно отставание – вот главная угроза и вот наш враг. И если не переломим ситуацию, оно будет неизбежно усиливаться. Это как тяжёлая хроническая болезнь, что неутомимо, шаг за шагом подтачивает и разрушает организм изнутри.

Демографический прорыв

- За предстоящие шесть лет на меры демографического развития, на охрану материнства и детства нам нужно будет направить не менее 3,4 триллиона рублей. Нужно обеспечить все семьи, которые нуждаются, местами в яслях. Тем самым дать возможность молодым мамам продолжить образование или как можно быстрее, если кто-то хочет, выйти на работу, не теряя квалификацию. За три года должно быть создано более 270 тысяч мест в яслях. Для решения этой задачи окажем финансовую поддержку регионам в объёме порядка 50 миллиардов рублей из федерального бюджета.

Войти в топ-5 крупнейших экономик

- Россия должна не только прочно закрепиться в пятёрке крупнейших экономик мира, но и к середине следующего десятилетия увеличить ВВП на душу населения в полтора раза. Это очень сложная задача. Уверен, мы готовы эту задачу решить.

Снижение уровня инфляции.Фото: Телеканал "Россия"

Динамика объемов золотовалютных резервов России.Фото: Телеканал "Россия"

Продолжительность жизни - больше 80 лет

- В последние годы темпы роста средней продолжительности жизни в России – одни из самых высоких в мире. Нам удалось этого добиться. Продолжительность жизни увеличилась более чем на семь лет и составляет 73 года. Но и этого, конечно, недостаточно. Сегодня мы обязаны поставить перед собой цель принципиально нового уровня. К концу следующего десятилетия Россия должна уверенно войти в клуб стран «80 плюс», где продолжительность жизни превышает 80 лет. Это в том числе такие страны, как Япония, Франция, Германия.

К концу следующего десятилетия Россия должна уверенно войти в клуб стран «80 плюс».Фото: Телеканал "Россия"

Для решения задачи демографического прорыва регионы получат из федерального бюджета 50 миллиардов рублей.Фото: Телеканал "Россия"

Ставка по ипотеке - 7%

- В прошлом году выдано около миллиона ипотечных кредитов. В декабре средняя ставка в рублях впервые опустилась ниже 10%. Разумеется, в каждом конкретном случае стоимость и другие условия кредита индивидуальные, но в целом нам нужно и дальше снижать среднюю ставку до 7-8%. Мы долго спорили, какую цифру назвать с этой трибуны, но стремиться нужно, безусловно, к 7%.

Россия будет стремиться к снижению ипотечной ставки до 7% и росту темпов строительства жилья.Фото: Телеканал "Россия"

Быстрый интернет - везде

- К 2024 году мы обеспечим практически повсеместный быстрый доступ в интернет. Цифровые технологии в нашей стране - огромный ресурс.

Починить региональные и местные дороги

- Федеральные автодороги в значительной степени приведены в порядок. Чуть хуже дело обстоит с региональными, ну а вот местные - вообще никуда не годятся. Нужно наращивать качество и объемы дорожного строительства. В общей сложности в предстоящие шесть лет необходимо практически удвоить расходы на строительство и обустройство автомобильных дорог в России, направить на эти цели более 11 трлн рублей из всех источников. Это много - имея в виду, что в 2012-2017 годах мы на эти цели направили с вами 6,4 трлн рублей.

Правительство планирует направить на дорожное строительство более 11 трлн рублей из всех источников.Фото: Телеканал "Россия"

Вдвое снизить уровень бедности

- Нам необходимо серьезно обновить структуру занятости, которая сегодня во многом неэффективна и архаична, дать людям хорошую работу, которая мотивирует, приносит достаток, позволяет реализовать себя, создать современные достойно оплачиваемые рабочие места. На этой основе мы должны решить одну из ключевых задач на предстоящее десятилетие - обеспечить уверенный долгосрочный рост реальных доходов граждан, а за шесть лет - как минимум, вдвое снизить уровень бедности.

Удвоить расходы на медицину

- В 2019-2024 годах на развитие системы здравоохранения из всех источников потребуется ежегодно направлять в среднем более 4% ВВП. Но стремиться нужно, безусловно, к 5% ВВП . В абсолютном выражении это будет означать, что общие объемы расходов на здравоохранение должны увеличиться вдвое. При этом надо найти дополнительные возможности для финансирования, которые не сдерживали бы экономический рост.

Пересчитать кадастр

- Предлагаю вернуться к налогу на имущество для физлиц, он должен быть справедливым и посильным для граждан. Когда сидящие в этом зале коллеги убеждали нас и меня, в том числе, использовать рыночную стоимость недвижимости при расчете этого налога, они говорили, что старые оценки БТИ - это анахронизм. Однако в реальности оказалось, что кадастровая стоимость, которая вроде бы должна соответствовать рыночной, часто значительно ее превышает. Мы так не договаривались, и люди от нас этого не ожидали. Нужно уточнить механизм расчета налога, а также определение кадастровой стоимости недвижимости. В любом случае она не должна превышать реальную рыночную стоимость. Все решения необходимо принять максимально быстро, в первом полугодии текущего года.

Владимир Путин перед началом выступления с ежегодным посланием к Федеральному Собранию. ФОТО Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Объявить войну раку

- Предлагаю реализовать специальную общенациональную программу по борьбе с онкологическими заболеваниями, активно привлечь к решению этой задачи науку, отечественную фарминдустрию, провести модернизацию онкоцентров, выстроить современную комплексную систему от ранней диагностики до своевременного эффективного лечения, которая позволит защитить человека. По всем ключевым показателям, которые демонстрируют результативность онкологической помощи, "мы должны выйти на необходимый нам самый высокий уровень.

Улучшить экологию

- За последние годы была проведена оптимизация сети лечебных учреждений. Это делалось для того, чтобы выстроить эффективную систему здравоохранения, но в ряде случаев административными преобразованиями явно увлеклись. Начали закрывать лечебные заведения в небольших поселках и селах, при этом не предоставив людям никакой альтернативы. Оставили людей практически без медпомощи, ничего не предлагая взамен. Совет один: поезжайте в город, там лечитесь. Это абсолютно недопустимо, хочу сказать. Забыли о главном - о людях, об их интересах и потребностях, наконец, о равных возможностях и справедливости. Так не должно ни в здравоохранении, ни в какой-либо другой сфере. Необходимо обеспечить пошаговую доступность в первичном звене здравоохранения.

Города, упомянутые президентом в части послания, посвященной экологическим проблемам.Фото: Телеканал "Россия"

- С 2019 года на экологичные наилучшие доступные технологии должны перейти 300 промышленных предприятий, оказывающих значительное негативное воздействие на окружающую среду, а с 2021 года это должны сделать все предприятия с высокой категорией риска для окружающей среды. Мы неоднократно пытались решить эту проблему, однако представители промышленности все время ссылались на трудности. Все, дальше отступать уже некуда. Хочу, чтобы все знали: никаких переносов больше не будет.

Система ПРО стала бесполезна

- Мы начали разработку таких новых видов стратегического оружия, которое вообще не использует баллистической траектории полета при движении к цели. А значит, и система ПРО в борьбе с ней бесполезна и просто бессмысленна. Новая российская крылатая ракета будет обладать неограниченным радиусом действия и непредсказуемой траекторией полета. Она может как угодно долго маневрировать. Как вы понимаете, ничего подобного ни у кого в мире пока нет. Когда-нибудь, наверное, появится, но за это время наши ребята еще что-нибудь придумают.

Процесс перевооружения армии России в цифрах.Фото: Телеканал "Россия"

Россия создала «гиперзвук»

- Обладание гиперзвуковым оружием, безусловно, дает серьезное преимущество в сфере вооруженной борьбы. Его мощь, могущество, как говорят военные эксперты, могут быть огромными, а скоро сделает неуязвимым для сегодняшних систем ПРО и ПВО, поскольку противоракеты их просто не догоняют. У России такое оружие есть.

Новый авиационно-ракетный комплекс поставлен на вооружение

- Важнейшим этапом в разработке современных систем вооружения стало создание высокоточного гиперзвукового авиационно-ракетного комплекса, также, как вы наверняка поняли, не имеющего мировых аналогов. Его испытания успешно завершены. Более того, с 1 декабря прошлого года комплекс приступил к несению опытно-боевого дежурства на аэродромах Южного военного округа.

Кадр из демонстрации принципа действия нового гиперзвукового авиационно-ракетного комплекса.Фото: Телеканал "Россия"

Настоящим технологическим прорывом является создание перспективного ракетного комплекса стратегического назначения с принципиально новым боевым оснащением - планирующим крылатым блоком, испытания которого также успешно завершены

США зря не хотели нас слушать

- Мы неоднократно говорили нашим американским и европейским партнерам, что будем предпринимать необходимые меры для нейтрализации угроз, которые возникают для нас в связи с развертыванием глобальной ПРО США. Говорили об этом и в ходе переговоров, и даже публично. Нас никто не хотел слушать. Послушайте теперь.

Настоящие герои - молодые ученые

- Особо подчеркну, что созданные и создаваемые образцы нового стратегического оружия, по сути новых видов стратегического оружия - это не задел времен Советского Союза. В ходе работы мы, конечно, опирались на некоторые идеи наших гениальных предшественников, но все, о чем я сегодня сказал, - это новейшие разработки последних лет. Над этим тихо, скромно, без всякого самолюбования, с полной отдачей сил на протяжении многих лет работали тысячи наших специалистов - замечательных ученых, конструкторов, инженеров, увлеченных своим делом, талантливых рабочих. Среди них очень много молодых людей. Все они так же, как и наши военнослужащие, которые демонстрировали в боевых условиях лучшие качества российского воинства, все они и есть настоящие герои нашего времени.

Россия ответит на любую ядерную угрозу

- В нашей военной доктрине Россия оставляет за собой право использовать ядерное оружие только в ответ на использование против нее или ее союзников оружия массового поражения или в случае применения против нас обычного вооружения, когда под угрозу поставлено само существование государства. В этой связи считаю своим долгом сказать следующее: любое применение ядерного оружия против России или ее союзников - малой, средней, да какой угодно мощности - будем рассматривать как ядерное нападение. Ответ будет мгновенным и со всеми вытекающими последствиями.

Не нужно создавать для мира новых угроз, нужно садиться за стол переговоров и работать над обновленной перспективной системой международной безопасности, устойчивого развития цивилизации.