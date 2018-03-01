Ядерный разрыв стереотипов

1 Март 18:30 2018-03-01T19:23:47+03:00

На многом из того, о чем рассказывал в Манеже Путин, еще утром в четверг стоял гриф «Совершенно секретно». ФОТО Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

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Вот это презентация! Вот это размах! Тим Кук нервно грызет ногти, сгорбившись над очередным Айфоном. Илон Маск печально смотрит в небо, которое дерзко, но бессмысленно бороздит его красный Родстер Тесла. Дональд Трамп пока безмятежно спит, но к нему по коридорам Белого дома уже бегут помощники с тревожными новостями. Где-то в зале Манежа с сдерживает довольную улыбку отвечающий за ВПК вице-премьер Дмитрий Рогозин... Никогда еще выступление главы государства не было увлекательнее, чем демонстрация возможностей новой камеры на смартфоне. И тем более не несло столько революционных смыслов, сколько «марсианская Одиссея» «частного космонавта».

Шутки - шутками, но дело ведь не в форме подачи. Хотя она, конечно, была фееричная и уже разобрана на видеомемы, кочующие по Интернету. Разделяющиеся боеголовки, летящие из космоса на географические очертания Флориды, безусловно производят впечатление. А чего стоит великолепный «дриблинг» умнейшей крылатой ракеты: она обходит один эшелон противоракетной обороны, второй, «на тоненького» огибает южно-американский континент, пронзает защиту северо-американского (напрашивается штамп «как нож - масло»), выход один на один, удаааар... Саечка за испуг! Но вы нас лучше не искушайте.

Неудивительно, что послание Федеральному собранию назвали «приветом» американскому конгрессу. «Кузькину мать» еще вспомнили, «мюнхенскую речь»... Хотя мне показалось, что это обращение ко всем нам.

На протяжении долгих лет «плакальщики России» втемяшивали нам в головы о разложившейся армии, отсталых технологиях, голодных солдатиках и бездомных офицерских семьях. В головах некоторых кандидаток в президенты эти замшелые стереотипы засели так прочно, что они не стесняются их озвучивать на федеральных телеканалах.

А в это время в секретных НИИ и опытно-конструкторских бюро сидят инженеры (в том числе молодые) и потихоньку клепают то, что отличает великую державу от обычной страны, не способной защитить себя без помощи извне. Технологии, недоступные даже самым заклятым конкурентам. И похвастаться российские специалисты своими успехами не могут по одной простой причине - нельзя. На многом из того, о чем рассказывал в Манеже Путин, еще утром в четверг стоял гриф «Совершенно секретно». И эта презентация вызовет переполох не только в западных СМИ, которые наверняка будут стращать свою аудиторию «красной угрозой». С тех, кто ратовал за увеличение военного бюджета США теперь наверняка тоже спросят: а зачем нам столько самолетов и кораблей, если русские способны беспрепятственно вдарить по нашим штабам?

Да, мы не делаем Айфоны и модные электрокары. У нас есть нерешенные социальные и экономические проблемы - «Кинжалами» и «Авангардами» страну не накормишь. Но и без них в современном мире нельзя. Без технологий, двигающих прогресс всей промышленности, мы обречены на вечное отставание. И пусть сегодня мы не претендуем на техническую пальму первенства, хотя по многим «дисциплинам» уверенно берем «золото» (превосходство наших систем ПВО и радиоэлектронной борьбы признают даже западные эксперты). Но 20 лет назад мы не могли рассчитывать даже на это. Замерзающая в обветшалых казармах армия почти не летала, почти не плавала, почти не стреляла. На чеченскую кампанию боеспособные части собирали по всей стране...

Первое послание президента Путина в 2000 году длилось 48 минут. Примерно столько же, сколько в нынешний четверг он говорил только о новом оружии. Но 18 лет назад армии было уделено всего пара минут - в контексте борьбы с терроризмом на Северном Кавказе. Похвастать тогда, кроме самоотверженности солдат, было нечем. И ее, конечно, не заменит никакое изобретение ни сегодня, ни в будущем.

- Техника, оружие - даже самое современное, рано или поздно появится в других армиях мира. Это нас абсолютно не волнует, у нас это уже есть и будет еще лучше, - заверил Владимир Путин. - Главное в другом. Таких людей, таких офицеров, как наш летчик, гвардии майор Роман Филипов, — у них не будет никогда.

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