Будем возводить по 120 млн квадратов жилья в год

1 Март 19:00 2018-03-01T19:26:37+03:00

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В послании Федеральному собранию Владимир Путин коснулся и пресловутого квартирного вопроса. Чтобы его наконец решить, нужно, чтобы 5 млн российских семей ежегодно справляли новоселье. А для этого надо возводить в год 120 млн кв.м. жилья.

-120 млн кв. м. в год — это вполне адекватные, хотя и очень амбициозные планы, - говорит Константин Апрелев, вице-президент Российской гильдии риэлторов. - Пока самый большой объем строительства у нас был — 87 млн кв.м. Но, как, например, считают в Китае, 1 кв. м. нового жилья на человека в год — это нормальные темпы для развивающегося рынка строительства. (В России население — 126,5 млн человек — Ред.). Если мы действительно будем строить по 120 млн квадратов, то за 15 — максимум 30 лет удовлетворим все потребности нашего населения в жилье.

Что для этого нужно сделать? Надо сделать максимально прозрачными «правила игры» на этом рынке. Не должно быть, например, столько рисков при получении земельного участка под застройку, необходима понятная схема подключения к сетям и т.п. Если действительно удастся снизить ставку по ипотеке до 7%, то это, конечно, тоже поможет рынку строительства.

КОММЕНТАРИЙ МИНСТРОЯ

Снизится ли ставка по ипотеке до 7-8% годовых

Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень:

- При сегодняшней динамике снижения ставки это реалистично, уже в феврале средняя ставка на первичном рынке составляла 9,6%. Мы видим, что банки конкурируют на ипотечном рынке, в различных регионах для определенных категорий граждан даже сегодня существуют программы со ставкой значительно ниже рыночной.

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