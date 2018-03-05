Пугачева заработала за полчаса 20 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 14:41 2018-03-05T15:03:20+03:00

На сцене звезда провела не больше 30 минут Фото: Михаил ФРОЛОВ

Примадонна спела на торжестве у состоятельных господ [видео]

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В минувшие выходные в зале торжеств «Сафиса» был очередной закрытый праздник. Люди гуляли солидные, вёл заказник Александр Ревва. Пригласить конферансье такого уровня удовольствие не из дешёвых - от 30 тысяч евро.

Но главным подарком для гостей было выступление Аллы Пугачёвой, которая после завершения своей активной концертной деятельности очень редко соглашается и на корпоративные мероприятия.

Примадонна спела в этот вечер свои хиты:

«Любовь похожая на сон», «Это любовь», «Хочется», «1000 лет».

На сцене звезда провела не больше 30 минут. Выглядела прекрасно: стройная, моложавая. Сложно поверить, что на сцене порхала 68-летняя дама.

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Видимо, и правда, как говорит сама Алла Борисовна: «Сцена лечит, а дети молодят!» Промоутеры рассказали «КП», поскольку Алла Борисовна редко поёт на корпоративах, то и гонорар у артистки выше, чем у других звёзд.

- От 300-350 тысяч евро за выступление. Приглашают, платят, люди довольны, ведь перед ними поёт легенда, -рассказал «КП» известный промоутер Сергей Лавров.

- Рады нашим постоянным гостям! -подписали на своей страничке фото с Пугачевой гости праздника.

Видимо, в последнее время Алла Борисовна стала чаще выступать на закрытых праздниках.