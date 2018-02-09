68-летняя Алла Пугачева показала, как выглядит без грима

9 Февр. 2018 2018-02-09T12:38:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В последнее время Алла Борисовна спокойно выходит на публику без макияжа. Певица ушла со сцены, воспитывает детей, живет за городом, поэтому может себе позволить появление «без боевой раскраски».

— Многие хотят увидеть меня без макияжа, так сказать, без прикрас. Удовлетворяю ваше любопытство, но не забывайте, что в апреле мне стукнет 69 лет, — написала в своём Инстаграме Алла Пугачева, выложив фотографию без грима.

alla_orfey Многие хотят увидеть меня без макияжа,так сказать без прикрас.Удовлетворяю ваше любопытство,но не забывайте,что в апреле мне стукнет 69 лет.

Пользователи сети и коллеги Аллы Борисовны отметили, что звезда выглядит достойно.

— Словно с реки, — похвалил свою музу Филипп Киркоров.

Напомним: Алла Пугачева не раз говорила, что счастлива жить вдали от города, в роскошном замке, построенном ее мужем Максимом Галкиным.

— Как мне может быть скучно, если рядом Максим?! Мне хорошо там, где есть он, — признавалась «КП» Алла Пугачева. — Максим позаботился о том, чтобы я не думала ни об огороде, ни о готовке. Там есть кому в огороде копаться и приготовить. Конечно, я люблю заниматься домом, но у нас есть и прислуга. Максим сделал так, чтобы я жила в замке, как звезда. Хотя мне для счастья много не надо. Я всегда довольствовалась малым. Всю свою жизнь.

КСТАТИ

Звезды без макияжа: Пугачева без косметики выглядит моложе, а Пересильд почти и не узнать

Кто из знаменитостей не боится показать себя в натуральном виде (подробности)