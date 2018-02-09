68-летняя Алла Пугачева показала, как выглядит без грима
В последнее время Алла Борисовна спокойно выходит на публику без макияжа. Певица ушла со сцены, воспитывает детей, живет за городом, поэтому может себе позволить появление «без боевой раскраски».
— Многие хотят увидеть меня без макияжа, так сказать, без прикрас. Удовлетворяю ваше любопытство, но не забывайте, что в апреле мне стукнет 69 лет, — написала в своём Инстаграме Алла Пугачева, выложив фотографию без грима.
Пользователи сети и коллеги Аллы Борисовны отметили, что звезда выглядит достойно.
— Словно с реки, — похвалил свою музу Филипп Киркоров.
Напомним: Алла Пугачева не раз говорила, что счастлива жить вдали от города, в роскошном замке, построенном ее мужем Максимом Галкиным.
— Как мне может быть скучно, если рядом Максим?! Мне хорошо там, где есть он, — признавалась «КП» Алла Пугачева. — Максим позаботился о том, чтобы я не думала ни об огороде, ни о готовке. Там есть кому в огороде копаться и приготовить. Конечно, я люблю заниматься домом, но у нас есть и прислуга. Максим сделал так, чтобы я жила в замке, как звезда. Хотя мне для счастья много не надо. Я всегда довольствовалась малым. Всю свою жизнь.
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