СЕГОДНЯ 21:25 2018-03-16T21:23:12+03:00

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Впервые умные машины потеснили человека на спортивном подиуме в 1997 году, когда чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров проиграл суперкомпьютеру Deep Blue матч из 6 партий. Следующим ударом по самолюбию человечества стал триумф компьютерной программы AlphaGo в битве с корейским чемпионом по игре в го Ли Седолем. Это произошло в 2016 году. Го значительно превосходит шахматы в сложности, здесь нельзя победить простым пересчетом ходов. Но это были все же победы в области интеллекта.

Японские инженеры поставили перед собой более амбициозную задачу: создать железного спортсмена, который превзойдет человека в ловкости и координации. Все эти качества, причем, отточенные для совершенства, необходимы для игры в баскетбол. Здесь игрокам надо забить мяч в корзину, которая находится на высоте 3 метра 5 сантиметров, а размеры корзины лишь немногим больше диаметра самого мяча.

На днях специалисты компании Toyota представили публике человекоподобного робота высотой 190 см. (для сравнения средний рост баскетболистом НБА составляет 2 метра). Робот-андроид, бросая по корзине, совершает те же сложные движения, что и человек: слегка приседает, затем резко выпрямляется и выбрасывает «руку», придавая мячу ускорение.

Японский робот-баскетболист бросает мячи точнее, чем Майкл Джордан .

По словам разработчиков, им пришлось изрядно помучиться, чтобы добиться точности движений. Железяке, оснащенной системой искусственного интеллекта, понадобилось совершить 200 000 тренировочных бросков прежде чем, набить «руку». В итоге робот научился забрасывать мяч в кольцо с вероятностью около 100% с расстояния до 3,6 метров (линия штрафных бросков в баскетболе находится в 4,6 метра от кольца).

На видео, которое представили энтузиасты (17 инженеров Toyota работали над созданием своего детища в свободное от работы время), робот соревнуется в точности попаданий с игроками клуба Arvalq Tokyo, который играет в высшей профессиональной лиге Японии. Представители человечества по имени Сейя Андо и Зак Барански потерпели фиаско вслед за Гарри Каспаровым и Ли Седолем. Люди попали только 8 бросков из 10, в то время, как робот поразил кольцо во всех 10 попытках.

Справедливости ради надо отметить, что пока робот не может заменить живых игроков на площадке. Он намертво прикреплен к небольшой платформе, к которой подключены силовые кабели. Поэтому он не может передвигаться по площадке без посторонней помощи. Но можно не сомневаться, что обретение подвижности это всего лишь вопрос времени. И, вероятно, в будущем роботы могут стать полноправными участниками игры.

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