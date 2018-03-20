Начинается Чемпионат мира по фигурному катанию: Кто заменит Медведеву? Что смогут Букин и Александрова?

СЕГОДНЯ 15:06 2018-03-20T14:46:35+03:00

От Константиновой не стоит ждать феерии - она вообще дебютантка взрослых международных соревнований и если попадет в 10-ку, будет уже неплохо. Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Изменить размер текста: A A

В Милане стартует чемпионат мира по фигурному катанию. Тот самый, на который не поехала Евгения Медведева, и на котором все ждут победы Алины Загитовой, реванша Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, и возвращения Александры Степановой и Ивана Букина. «КП» - о том, зачем включать телевизор, когда идут трансляции из Италии.

Вместо Медведевой - Константинова. Кто это?

Тройка российских фигуристок на чемпионате выглядит так: Алина Загитова, Мария Сотскова и Станислава Константинова. И тут же появляется два вопроса: где Евгения Медведева и кто такая Константинова?

Все просто. Женя, вопреки слухам, что уходит из сборной России и меняет страну, чтобы пробиться на Олимпиаду-2022, никуда уходить не собирается, а в Милан не поехала из-за травмы. У Медведевой перед Олимпийскими играми был стрессовый перелом ступни, Женя форсировала лечение, но сейчас пришла пора серьезно заняться здоровьем и взять паузу на пару месяцев.

Лидера в составе заменит Станислава Константинова. Ей 17 лет, она воспитанница тренера Валентины Чеботаревой, у которой занимается Михаил Коляда. От Константиновой не стоит ждать феерии - она вообще дебютантка взрослых международных соревнований и если попадет в 10-ку, будет уже неплохо. Но все заслуженные спортсменки со звонкими именами, такие как Погорилая, Туктамышева или Радионова, либо травмированы либо не в форме. А Станислава еще перед Пхенхчаном-2018 была первой запасной.

Тарасова и Морозов жаждут реванша. Он будет?

Короткая программа лучшей из наших спортивных пар - одна из трагедий Олимпиады. Тарасова и Морозов были первыми после короткой программы, до последнего момента надеялись на золото, но так завалили «произволку», что оказались за пределами пьедестала. «Золото» тогда ушло Алене Савченко и Бруно Массо, эта пара тоже едет на чемпионат мира - вот шанс для наших, доказать, что провал на Олимпиаде был просто случайностью.

Степанова и Букин вернулись. За медалями?

Нашу танцевальную пару МОК не допустил до Олимпиады без объяснения причин. Но многие не допущенные в Пхенчхан-2018 россияне сейчас рвут конкурентов на других стартах, и берут одну медаль за другой на Кубках мира, например, по шорт-треку и конькам. Может и Иван Букин с Александрой Степановой дотянутся до «бронзы»? Они могут.

Алиев обещает все усложнить. Получится?

Еще пару месяцев назад Дмитрий Алиев считался дебютантом, а сейчас он сражается за статус первого номера сборной России. Тренеры ему усложнили произвольную программу, вставили туда лутц в четыре оборота. Но даже если все получится, то засматриваться на призовое место будет сложно - Ханю, Фернандес и Чан не приедут, но есть Чен, Боян и Уно. Выиграть хоть у одного из них - уже успех.

Расписание прямых трансляций чемпионата мира

21 марта

Женщины. Короткая программа

12.45 Матч! Арена

17.00 Первый канал

Пары. Короткая программа

20.20 Матч! Арена

21.55 Матч ТВ

22 марта.

Мужчины. Короткая программа

12.00 Матч ТВ

12.05 Матч! Арена

Пары. Произвольная программа

20.55 Матч! Арена

22.00 Матч ТВ

23 марта

Женщины. Произвольная программа

20.30 Матч! Арена

23.15 Первый канал

Танцы на льды. Короткий танец

12.55 Матч ТВ

13.00 Матч! Арена

24 марта

Мужчины. Произвольная программа

12.00 Матч! Арена

14.15 Первый канал

Танцы на льду. Произвольный танец

17.20 Матч! Арена

25 марта.

Показательные выступления

15.30 Матч! Арена