Алина Загитова после победы на Олимпиаде: Я обняла Женю Медведеву. У нее оценки обычно выше моих

23 Февр. 15:05 2018-02-23T18:11:04+03:00

Российская фигуристка на Олимпиаде в Пхенчхане одержала победу над Евгенией Медведевой в невероятно юном возрасте [фото]

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Юная Алина Загитова еще полгода назад была известна только самым большим поклонникам фигурного катания. Однако спортсменка сначала заявила о себе на ряде крупных турниров серии "Гран-при", а потом одержала победу над лучшей фигуристкой мира последних лет Евгенией Медведевой на январском чемпионате Европы в Москве. 15-летняя воспитанница Этери Тутберидзе побила мировой рекорд в короткой программе и в произвольной, получив одинаковую сумму баллов с Медведевой, одержала победу на первой своей Олимпиаде.

Уже находясь в ранге олимпийской чемпионки, Загитова призналась, что была бы рада и серебру.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После завершения соревнований Загитова была достаточно откровенна с журналистами, поблагодарив для начала своего наставника Этери Тутберидзе:

- Этери Георгиевна (Тутберидзе) никогда не посоветует плохого. Она всегда находит правильные слова. Когда есть за что поругать — ругает. Все похвалы — тоже только за дело. После завершения проката ощущения - опустошение вперемешку с радостью. Я поняла, что 10 лет в фигурном катании прожиты не зря. За это время произошло много всего: падения и взлёты, тяжёлые травмы. Мне пришлось пройти трудный путь, - приводит слова спортсменки портал Teamrussia.pro.

После того, как стало ясно, что Загитова первая, а Женя - вторая, то они обнялись.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Поскольку Алина выступала третьей с конца, то итога соревнований она дожидалась, уже смотря на выступление Евгении Медведевой. Спортсменки делят один каток в московской спортшколе "Самбо-70", но в Пхенчхане они стали соперницам. И, это, похоже, на долгие годы теперь. После того, как стало ясно, что Загитова первая, а Женя - вторая, то они обнялись:

- Более высокая оценка за технику не гарантировала победу. За компоненты Женя всегда получает больше. После окончания соревнований мы тепло поздравили друг друга.

Юная Загитова поразила журналистов своим хладнокровием. Лишних эмоций она не показывала:

- Просто я такой человек: все эмоции держу в себе. У меня есть один секрет. Каждый день я выхожу на лёд и делаю чуть больше, чем нужно по плану. Я так люблю фигурное катание, - сказала Алина.

При этом, уже находясь в ранге олимпийской чемпионки, Загитова призналась, что была бы рада и серебру:

- Для меня серебряная медаль была бы как золотая. Честно! Я же совсем недавно перешла на взрослый уровень. У меня нет такого опыта, как у Жени.

После завершения соревнований Загитова была достаточно откровенна с журналистами, поблагодарив для начала своего наставника Этери Тутберидзе (в центре).Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С первых стартов Алины Загитовой на Олимпиаде ряд североамериканских специалистов пытаются критиковать юную спортсменку за слишком специфичную программу. Мол, в ней все прыжки находятся во второй части, а в первой играет только лишь музыка. Но российская фигуристка заявила:

- На мой взгляд, у меня очень гармоничная программа. Вначале звучит медленная музыка, под которую удобно делать дорожку шагов. Во второй половине темп возрастает и наступает время прыжков. Такая композиция держит зрителей до последней секунды. Когда говорят, что я жду не дождусь второй части программы, это неправда. Вы слышали овации? Болельщиков нельзя обмануть.

Победа Алины Загитовой на Олимпиаде 2018 в Пхенчхане - лучший результат в ее карьере и первая золотая медаль на этих Играх. В ближайших планах спортсменки после Олимпиады, по ее признанию, чемпионат мира, который ей тоже хотелось бы выиграть.

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