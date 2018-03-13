Евгения Медведева пропустит чемпионат мира по фигурному катанию

СЕГОДНЯ 11:06 2018-03-13T11:11:40+03:00

Евгения Медведева не поедет на ЧМ по фигурному катанию в Милан. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Во вторник, 13 марта, было официально объявлено, что один из лидеров мирового женского фигурного катания Евгения Медведева пропустит чемпионат мира, который 19 марта стартует в Милане. Причина - рекомендация врачей, которые провели обследование после возвращения спортсменки с Олимпиады.

Ранее Медведева не смогла полностью завершить реабилитацию после травмы и с болевыми ощущениями выступала на Играх в Пхенчхане. И после возвращения из Кореи в Москву боли в стопе лишь усилились. Согласно заключениям докторов, Жене теперь необходимо ограничиь физические нагрузки, дабы избежать операции. Медведева будет отдыхать от 4 до 8 недель и после выполнения этого условия спортсменке разрешено будет продолжать тренировки на льду и в зале.

После этой новости состав сборной России на чемпионате мира в Милане претерпит изменения. И вместо Евгении Медведевой на мировое первенство поедет числившаяся в запасе Станислава Константинова, которая является запасной по результатам чемпионата России 2018 года.

Напомним, что чемпионат мира по фигурному катанию в Милане пройдет с 19 по 25 марта.