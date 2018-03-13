Евгения Медведева пропустит чемпионат мира по фигурному катанию
Во вторник, 13 марта, было официально объявлено, что один из лидеров мирового женского фигурного катания Евгения Медведева пропустит чемпионат мира, который 19 марта стартует в Милане. Причина - рекомендация врачей, которые провели обследование после возвращения спортсменки с Олимпиады.
Ранее Медведева не смогла полностью завершить реабилитацию после травмы и с болевыми ощущениями выступала на Играх в Пхенчхане. И после возвращения из Кореи в Москву боли в стопе лишь усилились. Согласно заключениям докторов, Жене теперь необходимо ограничиь физические нагрузки, дабы избежать операции. Медведева будет отдыхать от 4 до 8 недель и после выполнения этого условия спортсменке разрешено будет продолжать тренировки на льду и в зале.
После этой новости состав сборной России на чемпионате мира в Милане претерпит изменения. И вместо Евгении Медведевой на мировое первенство поедет числившаяся в запасе Станислава Константинова, которая является запасной по результатам чемпионата России 2018 года.
Напомним, что чемпионат мира по фигурному катанию в Милане пройдет с 19 по 25 марта.