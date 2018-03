«Голос. Дети»: Мощный Питер против дважды Израиля

СЕГОДНЯ 01:35 2018-03-23T02:02:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Тренеры разобьют свои команды на пять троек, из каждой в финал пройдет только один. «КП» вспоминает самых ярких артистов сезона, у которых есть все шансы пережить поединки. А то и победить.

Команда Пелагеи

Эден Голан (14 лет, Кфар-Сава, Израиль)

Девочка переехала в Москву из Израиля, когда ее папа получил высокий пост в одном из российских банков. Эден свободно разговаривает на иврите, русском и английском. В проект она пришла с песней Рианны Love On the Brain («Любовь в моей голове») и поразила наставников запоминающимся тембром, напоминающим голос Адель. Девушка занималась гимнастикой и балетом, так что с характером у нее все в порядке. Может петь как баллады и романсы, так и роковые боевики с мелодичным попом. Пожалуй, сильнейшая вокалистка в команде. Обойти Эден будет непросто, она опытный боец: дошла до финала детской «Новой волны», выступала с Сергеем Лазаревым и Нюшей, записала несколько клипов, пишет музыку сама.

Кто еще в команде: Рутгер Гарехт, Ангелина Галецкая, Леня Новожилов, Вероника Сыромля, Николь Алексеева, Лавалина Сандип Наир, Антон Мельников, Дарья Волосевич, Алина Домрачева, Степан Шляпкин, Михаил Сандалов, Захар Усенко, Вероника Инкико, Роберт Касьян.

Фото: Максим ЛИ/Первый канал

Команда Меладзе

Тали Купер (11 лет, Ашдод, Израиль)

Еще одна крутая вокалистка с Земли обетованной. В «Голос» девочка попала, поразив публику хитом Who Wants To Live Forever группы Queen. В 2016 году она участвовала в украинской версии «Голоса», а еще выступала в «Синей птице», так что опыта ей не занимать. Живет и репетирует в Израиле. По-русски говорит с акцентом и, скорее всего, будет петь на иностранных языках. Что, с одной стороны, может отвернуть часть русскоязычной аудитории. Но с другой - может стать мощным козырем. Ведь зарубежные хиты Тали поет как родные: у девочки сильный голос и ни капли волнения на сцене. Что еще надо для победы?

Кто еще в команде: Олеся Машейко, Эвелина Большакова, Анастасия Гладилина, Давид Хиникадзе, Алия Еникеева, Никита Белько, Мария Магильная, Алиса Хилько, Вадим Якушев, Эмилия Хайриева, Сара Абрамян, Вадим Цагарейшвили, Антон Субботин, Кира Данилина.

Фото: Максим ЛИ/Первый канал

Команда Басты

Акмаль Ходжаниязов (14 лет, Санкт-Петербург)

Парень родился в Ашхабаде, но вырос в Петербурге. Увлекался футболом, как брат Джамалдин, но выбрал сцену. С детства пытался повторять услышанные мелодии, стоя перед зеркалом. Его голос уже пережил мутацию и приобрел красивый надтреснутый тембр. Парень способен исполнять песни любой сложности. В шоу он пришел с хитом Джеймса Брауна It's a Man's World.

Акмаль - фанат Майкла Джексона. Он умеет танцевать, крутиться на одной ноге и ходить лунной походкой, как умел его кумир.

Кто еще в команде: София Федорова, Александра Ушакова, Эльвира Апшева, Лиза Лабодина, Милена Лукьянцева, Михаил Ногинский, Кирилл Роговец-Закон, Дарья Ситникова, Виктория Антонян, Назгуль Отузова, Эрик Панич, Анастасия Григорьева, Дайа Борисова, Алина Сидорова.

«Голос. Дети». Пятница, 21.30, Первый.