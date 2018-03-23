2018-03-23T19:16:00+03:00
В мире

Американской посол поставил в пример дипломатам музыку

Джон Хантсман устроил в Спасо-Хаусе концерт с музыкантами из России и США
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
Поделиться:
Посол США в России Джон ХантсманПосол США в России Джон ХантсманФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Посол США в России Джон Хантсман, не побоявшийся окунуться на Крещение в прорубь, продолжает подбирать ключик к русскому сердцу через традиции и культуру. В четверг в своей резиденции дипломат организовал совместный концерт музыкантов из Америки и России - Стива Вашингтона и Трио Сергея Васильева.

Стив Вашингтон славится собственным уникальным стилем - сочетанием традиционного джаза, блюза, латиноамериканской музыки и классического R&B. Сергей Васильев (контрабас), Павел Тимофеев (барабаны) и Иван Фармаковский (фортепиано) выступали с легендами мирового джаза Дейвом Брубеком, Майклом Бреккером, Денисом Роландом, а также с Хиблой Герзмавой, Мишелем Леграном и другими звездами. Тем не менее, в Спасо-Хаусе артисты волновались.

Афиша музыкального вечера. Фото: Елена ЧИНКОВА

Афиша музыкального вечера.Фото: Елена ЧИНКОВА

- Я встретился с ними в гримерке и успокоил: публика будет гостеприимной. Вашингтон выступает на сцене 30 лет, сейчас музыканты завершают свое турне по 16 городам России, где очаровали битком набитые залы. Мы постарались объединить лучшее, что есть в американской и русской музыке. Если мы можем достигать гармонии в музыке, то почему бы не достичь ее и в дипломатии? - улыбнулся Хантсман, чья дочь-пианистка, к слову, после переезда в Москву уже исполняла для российской публики своего любимого Рахманинова.

Moon River, Autumn Serenade - такими композициями очаровал квартет и Спасо-Хаус.

- Окунаться в прорубь было холодно, но мне понравилось, - заметил на прощание «Комсомолке» хозяин Спасо-Хауса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Посол США в России Джон Хантсман - «КП»: Только вместе мы сможем решить проблемы Сирии и Украины

- На первых встречах с российскими официальными лицами и другими собеседниками мы обмениваемся мнениями, говорим о наших разногласиях и о том, что нас объединяет. С момента приезда в Россию меня очень трогает теплота, которую разные люди проявляют по отношению ко мне и моей семье. (подробно)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Елена ЧИНКОВА

 
Читайте также
«Мне сказали: русские атаковали нас газом, а ты - следующая жертва». Беглый российский бизнесмен Сергей Капчук боится за свою жизнь
Предприниматель подозревает – против него готовится провокация британских спецслужб. Его преследуют неизвестные, банковские счета заморожены. Опасаясь за свою жизнь, он уже скрылся из Великобритании. Эксклюзивное интервью «КП»
Новости 24
СМИ: Киевский суд арестовал Надежду Савченко на два месяца
Первый тайм матча Россия - Бразилия завершился вничью 0-0
Меркель и Макрон заявили о необходимости дополнительных мер против России, помимо отзыва послов
Минобороны России опровергло сообщения об ударах ВКС по Восточной Гуте
На Каннском кинофестивале запретят селфи
Эрдоган уведомил Путина и Трампа о намерении продолжать военую операцию в Сирии
Госдума приняла закон об оплате услуг ЖКХ напрямую поставщикам
Киев назвал число жертв конфликта на востоке Украины
Новейшее российское оружие показали на видео
Суд приговорил к пожизненному сроку организатора теракта в лондонском метро в сентябре 2017 года
Россия - Бразилия: в атаке у сборной России с первых минут появится Федор Смолов
Тимошенко назвала Савченко своей "личной головной болью"
Американский прокурор обвинил девять иранцев во взломе серверов ООН и правительства США
На съемках нового фильма с Брюсом Уиллисом погиб пожарный
Президент Венесуэлы поздравил Владимира Путина с победой в президентской гонке
Минфин США расширил санкции против граждан Ирана, причастных к кибератакам
Видео с «курящей» слонихой озадачило индийских ученых
Савченко отказалась предоставить материалы для ДНК-экспертизы и идентификации голоса
Джона Сноу из "Игры престолов" обнаружили пьяным в Париже на проезжей части