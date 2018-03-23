Американской посол поставил в пример дипломатам музыку

СЕГОДНЯ 19:00 2018-03-23T19:16:00+03:00

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Посол США в России Джон Хантсман, не побоявшийся окунуться на Крещение в прорубь, продолжает подбирать ключик к русскому сердцу через традиции и культуру. В четверг в своей резиденции дипломат организовал совместный концерт музыкантов из Америки и России - Стива Вашингтона и Трио Сергея Васильева.

Стив Вашингтон славится собственным уникальным стилем - сочетанием традиционного джаза, блюза, латиноамериканской музыки и классического R&B. Сергей Васильев (контрабас), Павел Тимофеев (барабаны) и Иван Фармаковский (фортепиано) выступали с легендами мирового джаза Дейвом Брубеком, Майклом Бреккером, Денисом Роландом, а также с Хиблой Герзмавой, Мишелем Леграном и другими звездами. Тем не менее, в Спасо-Хаусе артисты волновались.

Афиша музыкального вечера.Фото: Елена ЧИНКОВА

- Я встретился с ними в гримерке и успокоил: публика будет гостеприимной. Вашингтон выступает на сцене 30 лет, сейчас музыканты завершают свое турне по 16 городам России, где очаровали битком набитые залы. Мы постарались объединить лучшее, что есть в американской и русской музыке. Если мы можем достигать гармонии в музыке, то почему бы не достичь ее и в дипломатии? - улыбнулся Хантсман, чья дочь-пианистка, к слову, после переезда в Москву уже исполняла для российской публики своего любимого Рахманинова.

Moon River, Autumn Serenade - такими композициями очаровал квартет и Спасо-Хаус.

- Окунаться в прорубь было холодно, но мне понравилось, - заметил на прощание «Комсомолке» хозяин Спасо-Хауса.

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