Про Мастера и Женовача

СЕГОДНЯ 15:05 2018-03-31T15:19:52+03:00

Умеет Женовач сместить акценты так, что известное кажется неожиданным. Фото: Студия театрального искусства

Спектаклю Женовача "Мастер и Маргарита", представленному на "Золотой маске", трагически не повезло

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Мы попали как раз на конкурсный показ. Он был 30 марта. Для жюри и иностранных зрителей.

И начинался он так.

На сцене - палата психиатрической клиники (в ней, собственно, все и будет происходить, а герои романа - ее пациенты, включая Пилата и Иешуа в смирительных рубашках). И в первой сцене - нижняя дверца шкафа палаты сама собой открывается. А в ней - вспыхивает настоящий огонь.

Я прямо почувствовала, как вздрогнул и напрягся зал.

- А где здесь запасной выход, не видела? - спросила подруга шепотом.

Потом актеры прошли по залу с зажженными свечами.

Я стала прикидывать: открывается ли расположенная недалеко от моего места дверь.

Затем в блестящей сцене выступления Воланда Бегемот с компанией спустился к зрителям, попросил у кого-то денежную купюру, засунул ее в кошелек, открыл его - а оттуда вырвался язык открытого огня.

"Ах! " - испуганно вскрикнула девушка за моей спиной.

Когда Мастер прямо на сцене поджег листок рукописи, а потом кинул всю пачку в настоящий огонь в том же шкафу, мужик рядом сказал:

- Надеюсь, покрытие огнеупорное?

А весь второй акт прошел на фоне красного зарева и потрескивания огня:

- Что это горит? - спрашивал Воланд.

- Москва, мессир! - отвечала свита.

- А кто поджег? - удивлялся он.

Я посмотрела на лица зрителей. Они были собраны и напряжены.

Тема пожара и огня, так любимого Булгаковым, мешала, как я ни старалась ее отогнать. Возникала сама, в самых неподходящих по действию местах. Не давала рассмеяться там, где смех был просто запрограммирован.

Я подумала: в этом весь Булгаков.

Он всегда языком пламени дотягивался до современности. Добавлял что-то еще, кроме академического звучания текста. Недаром все актеры знают: на репетициях "Мастера и Маргариты" всегда что-то горит: декорации, занавеси, платья актрис.

В этот раз полыхали наши души. И когда в финале Москва покрылась пеплом...

Короче, легкой, искрящейся, фантазийной постановке Женовача в этот день не повезло.

А спектакль хороший. По мне, так некоторые сцены можно бы сократить. Особенно сцены с Мастером в исполнении Игоря Лизенгевича. Мастер вообще - самая слабая с драматургической точки зрения фигура романа. Мало действия, много внутренних переживаний, никакого внешнего движения образа. Для сцены все это нехорошо. И Иван лишь растягивает и без того длинноватые монологи, делая ничем не обеспеченные километровые мхатовские паузы.

А вот Воланд Алексея Верткова однозначно хорош. Тут как раз есть что играть, и он играет. Саркастичного, вполне современного циника, такого преуспевающего вершителя судеб, конкурента мира Света, со своими законами о справедливости.

Хорош Иван Бездомный Ивана Янковского, очень смешной и необычный Иешуа Александра Суворова, этакий сумасшедше-восторженный Пьеро, машущий, как крыльями мельницы, длиннющими рукавами смирительной рубашки.

Умеет Женовач (он сам написал сценический вариант романа) сместить акценты так, что известное кажется неожиданным. При этом ткань произведения он не рвет и не разрушает.

Ну и конечно я не могла не спросить.

Поймала в антракте одну из работающих в театре менеджеров.

- Как у вас относятся к назначению Женовача главрежем МХАТА?

- Радуемся за него. Беспокоимся.

- А кого ждете себе в новые руководители?

- Никого! Собрания труппы еще не было. Но мы надеемся, наш Мастер у нас останется.Как Табаков в своей "Табакерке".

Ну что. Мастера рождаются не часто. Жизнь их трудна - вон уже сколько всего вылилось на Женовача, , который и в должность-то еще не вступил.

Но там, по законам высшей справедливости, они все же побеждают. Успехов, Мастер!

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