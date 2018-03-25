Актеры МХАТа неоднозначно восприняли назначение Женовача. Некоторые видели на его месте Хабенского

СЕГОДНЯ 14:22 2018-03-25T14:26:18+03:00

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Посторонних, тем более журналистов, в театр категорически не пустили. Труппа обсуждала нового худрука – режиссера Сергея Женовача, скоропалительность его назначения.

Женовач на собрание не пришел. Еще накануне, когда его кандидатуру обсуждали в Министерстве культуры, сказал, что сбор труппы проведет позже. Скорее всего, это будет в конце апреля, когда официально приступит к обязанностям, через 40 дней после смерти Олега Павловича Табакова.

Но актеры – народ стихийный. Тем более новое назначение произошло неожиданно, слишком скоро. Без обсуждения в коллективе. Почему не спросили, кого они видят преемником Табакова? Вот главная тема собрания. А еще предложили подписать коллективное письмо на имя президента Путина. Письмо зачитал режиссер Константин Богомолов.

Вели собрание исполняющий обязанности художественного руководителя-директора Юрий Кравец и заместитель Табакова, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. Как раз накануне они были у министра Владимира Мединского и вместе с другими руководителями театров утверждали Женовача. В Минкульте Кравец сказал, что театр работает как часы, выпускает сразу несколько новых спектаклей. Кризиса нет. Энергии Табакова хватит надолго. И если все так хорошо, зачем нужен новый худрук? Но этот вопрос прозвучало скорее как риторический. И теперь, на собрании, Кравец и Золотовицкий чувствовали себя виноватыми, оправдывались, что не отстояли интересы труппы. А в чем ее интерес? Кого она хочет видеть своим худруком? Как мы поняли, единого мнения нет. Если не из «варягов», а из своих, то бесспорным авторитетом пользуется актер Константин Хабенский. Его имя прозвучало. Но нужна ли Хабенскому такая обуза?

К концу собрания большинство мхатовцев, и старшее поколение, и молодежь, все-таки поддержали Сергея Женовача, с которым многие уже работали в спектаклях. Женовач им не чужой. Он пользуется авторитетом как режиссер. А главное – человек хороший, порядочный.

- Никакой бучи на собрании не было, неправду пишут в соцсетях, - поделилась впечатлением актриса Евгения Добровольская, которая на этой встрече была. – Актеры рады Женовачу. Он – режиссер, надеемся, сможет занять в спектаклях всю труппу, а не только ее часть и приглашенных артистов. Мы государственный театр, а не частная лавочка, которая передается по наследству. Говорить о том, что мы кого-то хотели из своих, например, Хабенского, - неправда. Да и Косте, по-моему, это не нужно. Мы ждали назначения сверху. Просто никто не думал, что это произойдет так скоро.

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