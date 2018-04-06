Россия - родина основ

СЕГОДНЯ 12:40 2018-04-06T12:51:50+03:00

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Какая «холодная война» напряжённее - нынешняя или начала 60-х? Обратимы ли нарастающие противоречия между Россией и ЕС с США? Кому больше вреда от антироссийских санкций? И вообще - не лезьте к нам с вашим мультикультуризмом, как мы не навязываем вам наш традиционализм. Эти и другие вопросы обсуждались на итоговой пресс-конференции заседания Международного консервативного клуба.

Жанр пресс-конференции для Клуба нов - созданный чуть более года назад МКК до сих пор был довольно закрытой организацией. Она вобрала в себя российских и европейских политиков, ратующих за право любой страны на своё культурное, экономическое и политическое пространство, сбережение многовековых традиций. На прошедшем сегодня заседании было решено создать площадку по обмену идеями и информацией, и совместными усилиями создать фундамент для объединения сторонников традиционных ценностей со всего мира.

По большому счёту, по инициативе России создаётся всемирный центр консерваторов, не считающих глобализацию, размыв культурных основ и отказ от традиционных ценностей благом как для России, так и для Европы. Для нас такие понятия естественны, западные страны о них уже давно забыли. Вот и собирает Москва единомышленников.

Их, кстати, у «Партии Дела» набралось много - из США, Швейцарии, Италии, Франции, Германии... Не говоря уж о, например, Сербии или Киргизии. И регалии у активистов внушительные: члены парламентов, лидеры партий. В итоге «прессуха» выплеснулась за пределы регламента и разделила активистов Международного консервативного клуба на две части - умеренную и радикальную. Сойдясь в мнении о том, что Россия на сегодняшний день выступает лидером консервативных ценностей и пытается вернуть миру статус-кво многополярности, лидеры движения разошлись в нюансах и степени оптимизма.

Депутат Европарламента, профессор геополитики Эмерик Шопрад утверждал: всё не так плохо - у России есть друзья в Европе, всё больше людей осознают необходимость выстраивания с ней нормальных отношений, а нынешняя «Холодная война 2.0» не чета той, классической. Редактор внешнеполитического отдела американского журнала Chronicles, профессор политологии и международных отношений Срджа Трифкович - пессимист: по его мнению, посредников между Россией и Западом быть не может, как не было их в 1940-м году между Германией и Польшей; США (Трифкович уверен: именно они «рулят» европейскими политиками) не потерпит китайских и российских «выскочек»; возврата к взаимопониманию нет; в ЕС не осталось достойных политиков.

Тем не менее до откровенных разногласий на пресс-конференции не дошло. Политик из Италии Элизео Бертолази мечтал не только о суверенитете севера страны, но и о возвращении в большую политику хорошо относящегося к России Сильвио Берлускони. Также он передал слова поддержки присутствующим от ещё одного участника Международного консервативного клуба, советника председателя победившей на прошедших парламентских выборах в Италии партии «Лига» (бывшая «Лига Севера») Джанлуки Савоини. Лидер этой партии, Маттео Сальвини, считается самым главным претендентом на пост премьер-министра Италии, так что в случае его победы «Партия Дела» обзаведётся влиятельным союзником. Депутат парламента Сербии Зоран Радойчич на хорошем русском заявил, что только Владимир Путин может вразумить зашедших в тупик европейских политиков. Вице-президент «Швейцарской народной партии» Оскар Фрейзингер поражался свободе слова в России по сравнению с нынешней Европой.

Резюмируя все выступления, секретарь Федерального Совета «Партии Дела» Алексей Лапушкин озвучил первый этап дальнейшего развития клуба – создание информационной сети, которая продвигала бы консервативные идеи по всему миру. Окончилась пресс-конференция на оптимистичной ноте – участники выразили горячее желание собраться уже осенью этого года.

ТАК И СКАЗАЛИ

Секретарь Федерального Совета «Партии Дела» Алексей ЛАПУШКИН:

- Идея Клуба проста - не надо насаждать другим своё видение мира. Традиции, культура и, соответственно, консерватизм у каждого народа свой. Задача Клуба – выработать единые подходы и ценностные ориентиры, позволяющие нам мирно сосуществовать. И в этом европейцам может быть полезен исторический опыт многонациональной и многоконфессиональной России.

Профессор политологии и международных отношений Срджа ТРИФКОВИЧ:

- Во времена Холодной войны были разумные игроки. Были выдающиеся политические деятели. Ну а что сейчас? Разве можно сравнить Терезу Мэй с Уинстоном Черчиллем или Ангелу Меркель с Конрадам Аденауэром? Разве можно в отношении этих нынешних политиков всерьёз использовать термин «наши западные партнеры»?!

Депутат Европарламента, профессор геополитики Эмерик ШОПРАД:

- Сегодня всё больше людей в Европе понимают необходимость нормализации отношений с Россией, их улучшения. У вас есть друзья на Западе. Не надо сравнивать с временами Холодной войны: сегодня Россия не изолирована. Главное в этой нервной ситуации - не подливать масла в огонь. Ваш президент понимает: в Вашингтоне и Лондоне есть много людей, пытающихся улучшить отношения с Россией.