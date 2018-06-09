Чубайс прилетел на премьеру фильма жены в Сочи
Чубайс не случайно прибыл на кинофестиваль "Кинотавр". Анатолий является сопродюсером картины Дуни Смирновой "История одного назначения". Фильм повествует о неизвестном периоде жизни Льва Толстого.
На красной дорожке Смирнова позировала с актрисой Ириной Горбачевой и Анной Михалковой. Супруг Дуни Анатолий Чубайс прошел в зал Зимнего театра через запасной вход, чтобы не привлекать внимание прессы. Правда, расположился не в вип-ложе, а в зале. По соседству с Чубайсом фильм смотрела Татьяна Дьяченко с мужем Валентином Юмашевым. Чубайс о чем-то долго беседовал перед показом с режиссером Федором Бондарчуком, который пришел в кинотеатр со своей девушкой Паулиной Андреевой.
Дуня Смирнова.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
К слову, на премьере произошел небольшой конфуз. На Паулине был надет точно такой же шелковый халат (да, пижамная мода не собирается сдавать позиции на красных дорожках), как у актрисы Аглаи Тарасовой.
Федор Бондарчук и Паулина Андреева.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
С бизнесменом Артемом Илясовым пришла на премьеру бывшая жена Марата Башарова Екатерина Архарова. Наверняка вы помните скандальную историю развода этой пары. Сейчас у Башарова новая жена, ребенок. Счастлива с новым избранником и Екатерина Архарова.
Актриса не скрывает, что собралась с Артемом Илясовым под венец. К фотоколлу снова вышла и порнозвезда Елена Беркова. И снова без белья. Секс-диву сопровождал муж актер Андрей Стоянов. Наряд звезды фильмов для взрослых вызвал оторопь у гостей премьеры. Похоже, Елене нравится эпатировать публику.
- Это всего лишь наряды. Мы сейчас с мужем снимаем серьезное кино, - объяснила фотокорреспондентам Беркова.
Елена Беркова.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Елена Беркова с мужем Андреем Стояновым.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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