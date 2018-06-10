Борис Березовский мстит нашим богачам с того света

СЕГОДНЯ 01:00 2018-06-10T01:15:34+03:00

Только ли санкции Запада против Кремля виноваты в нынешних невзгодах российских нуворишей в Европе и США?

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АНГЛИЧАНКА СНОВА ГАДИТ

Бывший начальник Чукотки переживает нелегкие времена. В апреле у него закончилась британская инвестиционная виза. С ее продлением вдруг начались проблемы. Вроде бы власти проявили принципиальность, потребовали от миллиардера объяснить источник его богатства, намекала местная пресса. 15 лет жил человек на туманном Альбионе – и ничего, устраивал власти. А тут нате вам… Роман Аркадьевич даже не попал на финал Кубка Англии по футболу, где «Челси» победил «Манчестер Юнайтед». А хозяина «Челси» не пустили в Великобританию. Представляете?

Абрамович не спустил «коварной англичанке» такой обиды. И сделал ход конем. Заморозил проект по строительству нового стадиона «Челси». Официальная причина заморозки – «неблагоприятный инвестиционный климат». Хотя в прошлом году сам мэр английской столицы Садик Хан восхищался проектом: «Лондон – один из величайших спортивных городов мира, и я рад, что уже скоро к множеству фантастических спортивных арен в столице добавится новый стадион «Челси». Олигарх отказался и от намерения получить новую инвестиционную визу Великобритании, поскольку 28 мая стал обладателем израильского паспорта. С ним может находиться в Англии по полгода без всякой визы. Срезал наш Роман Аркадьевич "коварную англичанку". Не зря ж его называют мудрым...

Однако и тут олигарха ждала засада. В мае иммиграционные правила были изменены, сообщает «Thе Times». По израильскому паспорту Абрамович действительно может въезжать в Британию без визы и проводить там до шести месяцев подряд в статусе "бизнес-визитера". Однако теперь бизнес-визитеры не могут жить здесь подолгу путем частых или последовательных визитов. "По прибытии Абрамовича в какой-либо аэропорт Соединенного Королевства чиновники изучат историю его поездок, - пишет газета. – Если будет сделан вывод, что он вернулся слишком быстро, его задержат и вернут в пункт отправления. Причем, право на обжалование решения он получит только после выезда из страны. Правила для бизнес-визитеров составлялись для того, чтобы состоятельные физические лица могли въезжать в Британию для заключения единичных сделок. Эта функция ничуть не похожа на образ жизни Абрамовича после покупки «Челси»… Министерство внутренних дел будет наблюдать за ним внимательно и усердно.»

Роман Абрамович наблюдает за игрой "Челси" с трибун стадиона "Стэмфорд бридж" в Лондоне, 2013 год.Фото: REUTERS

Короче, могут арестовать в аэропорту и депортировать. Самого Абрамовича!

Заморозкой стройки Роман Аркадьевич, похоже, тоже не испугал Лондон, намекает влиятельная «Thе Times»: "Высокопоставленные инсайдеры из «Челси» сказали нашему изданию, что с точки зрения бизнеса совершенно нет резонов тратить миллиард с лишним фунтов на новый стадион, если в результате вместимость увеличится всего на 18 тысяч мест. Тем более, что клуб уже ведет прибыльный бизнес на организации программ для корпораций, так что большую часть дополнительных мест пришлось бы рекламировать среди болельщиков.»

Пошли даже слухи, что бриты вынудят Абрамовича продать легендарный клуб «Челси» по дешевке или вообще отберут. «Форбс» оценивает клуб в $1,8 млрд.

РОКОВОЕ 13-е МЕСТО

Почему Лондон вдруг так жестоко повел себя с Романом Аркадьевичем? Ведь он не простой олигарх. В июле 2003 года фактически спас от разорения футбольный клуб «Челси», купив его за 140 миллионов фунтов. За 15 лет потратил на покупку игроков, зарплату футболистам и прочие нужды клуба, по некоторым данным, более 3 миллиардов фунтов. Плюс еще миллиард собирался инвестировать в новый лондонский стадион. Имеет также 30,76% акций зарегистрированного в Лондоне металлургического холдинга Evraz, 32% в золотодобывающей Highland Gold, доли в других серьезных британских компаниях. Владеет элитной недвижимостью в разных районах Лондона.

В майском рейтинге самых богатых жителей Британии, составленном «The Sunday Times», Абрамович занимает 13-е место. 9,3 млрд фунтов ($12,5 млрд).

Да на такого человека, инвестирующего огромные деньги в экономику туманного Альбиона, англичане молиться должны. Даже за одно «Челси»! При нем команда выиграла Лигу чемпионов, Лигу Европы, целых пять раз побеждала в чемпионате Англии.

А они, неблагодарные, наезжать на Романа Аркадьевича стали.

Может, роковое для Запада число 13 в рейтинге супербогачей тому виною?

Любимая "игрушка" Романа Абрамовича принесла ему немало приятных мгновений - "Челси" несколько раз становился чемпионом Англии и завоевал все возможные трофеи европейского клубного футбола.Фото: REUTERS

ЗАГОННАЯ ОХОТА НА МИЛЛИАРДЕРОВ

Мистика здесь ни при чем. И ничего личного, кстати. Просто Абрамович первым попал под раздачу. Так получилось. Возможно, британские власти решили показать, что для них нет неприкасаемых зарубежных инвесторов. Тщательные проверки грозят еще семи сотням состоятельных россиян, которые получили в 2008–2015 годы инвестиционные визы Tier 1, вложив в британскую экономику не менее двух миллионов фунтов каждый. Такую визу выдают на 3 года и 4 месяца, потом продляют. У Абрамовича с продлением Tier 1, как мы знаем, возникли проблемы.

Мало того. Директор по экономическим и киберпреступлениям Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) Дональд Тун рассказал на днях журналистам «The Times», что его ведомство внимательно изучает на предмет принадлежности к коррумпированным элитам 120-140 богатых иностранцев, вложившихся в экономику Британии. По данным газеты, большинство фигурантов списка – из России или как-то связаны с ней. Все "подозреваемые" могут получить так называемые «запросы о происхождении состояния» (UWO), их активы заморозят, пока не подтвердится легальность капитала. Закон об UWO, позволяющий арестовать имущество неизвестного происхождения, вступил в силу в феврале. Причем, подозреваемый сам должен доказывать легальность своих активов, превышающих 50 тысяч фунтов.

А швейцарские банки, по данным Forbes, уже заморозили счета Виктора Вексельберга на общую сумму в миллиард швейцарских франков. В соседней Франции и вовсе мается под подпиской о невыезде и залогом в 40 млн евро миллиардер Сулейман Керимов.

Это все Европа. А за океаном же весной под удар попал олигарх Олег Дерипаска. «США наложили на него, возможно, самые дорогостоящие санкции, которые когда-либо вводились в отношении любого бизнесмена и его зарегистрированных на бирже компаний, – пишет журналистка Bloomberg Стефани Бейкер. – Введенные меры равносильны тому, что сотрудники Минфина США неофициально называют "ядерным вариантом": это изоляция Дерипаски и его компаний от долларовой экономики, в результате чего капитализация его алюминиевого гиганта "Русал" за день уменьшилась вдвое.»

Введенные американцами в начале апреля санкции в отношении Олега Дерипаски и компании "РусАл" обрушили стоимость акций компании.Фото: REUTERS

Как видим, в 2018 году Запад начал настоящую загонную охоту на активы наших олигархов, выведенные из России. У охотников есть официальные лицензии. Это подписанный Трампом 2 августа 2017 года Закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций». (А уже 7 августа Абрамович объявил о разводе с Дарьей Жуковой. Злые языки судачили, дескать, мудрый Роман подстраховался, чтобы сохранить часть активов, отошедших бывшей супруге. Ведь Жукова вроде бы дружит с семейством Трампа, ее-то точно не тронут.) Согласно этому закону и появился к февралю пресловутый «кремлевский список» олигархов и чиновников РФ. Официальный и секретный. В феврале же в Великобритании вступил в силу закон «О криминальных финансах». Позволяющий направлять иностранным собственникам активов так называемый «запрос о состоянии имущества необъясненного происхождения» (UWO), о котором я говорил выше.

ПРОЩАЛЬНЫЙ ПРИВЕТ БОРИСА АБРАМОВИЧА

Поводом для охоты на зарубежные капиталы наших нуворишей стало воссоединение Крыма с Россией в марте 2014 года. Отравление британского шпиона Скрипаля с дочерью в марте 2018 года еще больше раззадорило охотников. Вроде бы все это логично объясняет нынешние и грядущие беды российских олигархов, попавших в засаду на Западе.

Но… Еще весной 2013-го, за год до Крыма, «Комсомолка» предупреждала: «Березовский заложил бомбу под деньги миллиардеров и чиновников. Он еще пришлет большой привет с того света!».

Напомню: олигарх загадочно погиб в Англии в марте 13-го. Его многочисленные друзья и враги были единодушны: эпоха Березовского ушла!

- Напрасно так спешат списать Бориса Абрамовича, - предостерегал тогда в интервью «Комсомолке» известный историк, директор Института системно-стратегического анализа Андрей Фурсов. - Развязка главной интриги его жизни еще впереди. И тогда многим хозяевам российской жизни мало не покажется. Грядет конфискация активов, вывезенных нашими олигархами за рубеж. А правовые и моральные основы для этой конфискации заложил знаменитый лондонский процесс «Березовский против Абрамовича», инициированный покойным Борисом Абрамовичем. Мавр сделал свое дело. Мавр ушел. Сам ли, или ему помогли - ­не важно. Мину, заложенную Березовским под российские капиталы за рубежом, взорвут в «час икс» и без него.

Похоже, в 2018 году пророчество историка Фурсова начинает сбываться. «Час икс» настал!

- Это было не «пророчество»,– смеется Фурсов. – А адекватный анализ тенденций и фактов. В первую очередь, того судебного процесса. Борис Абрамович пытался отсудить у бывшего партнера по бизнесу 5,5 миллиардов долларов. Дескать, тот вынудил его продать по заниженным ценам акции «Сибнефти», «Русала». Но 31 августа 2012 года судья Коммерческого суда Лондона Элизабет Глостер приняла решение в пользу Абрамовича.

Борис Березовский спешил в Лондонский суд, надеясь получить 5,5 млрд долларов. Увы...Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Этот вердикт укрепил положение Романа Аркадьевича в Англии. И больно ударил по авторитету, финансам и здоровью Бориса Абрамовича.

- Я рассматривал тот процесс века в цепи других важных событий. 26 июня 2012 года, еще до приговора суда, был опубликован доклад «Морган Стэнли инвестмент менеджмент». В нем говорилось: " Нефтяники и прочие торговцы энергоресурсами сосут кровь из мировой экономики. Их сверхприбыли оборачиваются убытками сотен миллионов домохозяйств по всему миру." Авторы доклада потребовали конфискации "молодых денег" - состояний торговцев энергоресурсами, связанных с ними коррумпированных чиновников и биржевых спекулянтов. По иронии судьбы, британские журналисты назвали суд Березовский – Абрамович «схваткой кровососов».

В октябре 2012 года эстафету "Морган Стэнли" подхватила глава МВФ Кристин Лагард. На традиционной встрече представителей Международного валютного фонда и Всемирного банка в Токио она заявила: «В условиях отсутствия роста будущее мировой экономики в опасности, и, возможно, наиболее серьезной проблемой будет громадное наследие государственного долга, который в настоящее время составляет в среднем 110 процентов (по отношению к ВВП – Ред.) экономически развитых стран, что вполне соответствует уровню военного времени." Из логики и контекста ее выступления следовало, что решение проблемы - в создании правовых механизмов против банкиров - владельцев "молодых денег".

- Что это за деньги такие, "молодые"?

- Капиталы олигархов и связанных с ними высокопоставленных чиновников России, других стран СНГ, Бразилии, Индии, Китая и пр. В основном, нажитые в последние десятилетия на торговле сырьем.

- Вот так просто взять и экспроприировать?

- Просто так нельзя. На Западе стараются формально, внешне почитать закон. Нужны соответствующие юридические и моральные основания для отъема капиталов. Юридическое обоснование, по крайней мере, что касается российских олигархов и коррумпированных чиновников, обеспечил процесс «Березовский – Абрамович». Когда я смотрел по телевизору репортажи из зала суда, вспоминал мультфильм «Золотой ключик». Там лягушка рассказала Буратино, как Дуремар узнал секрет золотого ключика: «Одна пиявка так насосалась крови, что начала БОЛТАТЬ!». На том процессе века очень много НАБОЛТАЛИ и сами олигархи, и их именитые свидетели. Вряд ли они с самого начала хотели раскрыть подковерные тайны бизнеса РФ, публично трясти грязное белье. Но британские адвокаты фигурантов их раскрутили. Своим иском Березовский устроил западню не только Абрамовичу. В ходе процесса было доказательно установлено, что практически все российские капиталы ­1990-х носят внелегальный характер. С точки западной правовой системы «внелегальный» звучит как «криминальный» со всеми вытекающими последствиями.

РОТШИЛЬДЫ ПРОТИВ ВЫСКОЧЕК

- Андрей Ильич, если есть «молодые деньги», то должны быть и «старые»?

- Разумеется. Это состояния, создававшиеся поколениями, веками.

- Ротшильды-Рокфеллеры?

- Помимо них еще 30-40 богатых Семей входят в первый круг мировой западной верхушки. Сотня – во второй круг, 150–200 – в третий. К «старым деньгам» надо отнести также ряд королевских семей: Великобритании, Голландии, Норвегии, отчасти Швеции и Испании; Лихтенштейнскую и другие герцогские семьи, а также аристократические семьи Северной Италии, Южной Германии, Австрии. Короче говоря, это совокупность семей монархов (не всех, разумеется), старой европейской аристократии, банкиров и промышленников Запада. Они связаны между собой деловыми, родственными и оккультными связями, организованы в закрытые ложи, клубы, комиссии и т.п. Этакая семейно-деловая паутина, существующая в ее нынешнем виде 150–200 лет или чуть больше. Хозяева Истории, как называл их британский премьер Дизраэли. Более четверти века они терпели нуворишей-выскочек, используя их и прекрасно понимая¸ кто эти новоиспеченные олигархи на самом деле и откуда их деньги.

- Не просто терпели, но зазывали на благословенный Запад. Как лиса Алиса и кот Базилио – упомянутого вами Буратино на Поле Чудес в страну Дураков. Целая индустрия обслуги возникла в том же Лондонграде вокруг нуворишей из России, СНГ, с Востока и их семей. Адвокаты, юристы, маклеры, прочие специалисты по оффшорам, отмыванию денег, покупке недвижимости, драгоценностей, картин и т.д. Но почему именно сейчас началась «загонная охота» на наших олигархов? Совсем достали они аристократов?

- Дело не в эмоциональном раздражении владельцев «старых денег», которые создавали свои состояния в течение поколений. Аристократам на них плевать, это всего лишь плебейский фон их существования. Просто в условиях мирового кризиса приходится ускорять процесс экспроприации «молодых денег».

- Ну да, Сорос недавно предупредил о новом глобальном финансовом кризисе.

- Сорос писал о грядущем кризисе в Евросоюзе. Но мировой кризис 2008 года никуда не уходил. Его просто залили деньгами. Обычно за кризисами в капсистеме следовали оживления экономики. Сейчас этого не произошло. Следовательно, кризис никуда не ушёл, он продолжается и он – терминальный. Мировой верхушке нужно думать о посткапиталистическом будущем, отсекая от него пацанву, сформировавшуюся в 1990-е – нулевые годы. Причём, сначала с помощью этой пацанвы грабили бывшую социалистическую зону, высасывая из неё ресурсы и превращая в социально-экономическую тсантсу.

- Переведите, Андрей Ильич!

- Тсантса – особым образом высушенная и уменьшившаяся до размеров кулака человеческая голова. Индейцы Южной Америки так поступают со своими врагами, собирая и развешивая целые связки тсантс как символ победы. Этим высасыванием-грабежом хозяева мировой игры отодвигали спрогнозированный в начале 1980-х годов западными же аналитиками на рубеж 1980–1990-х обвальный кризис мировой капиталистической экономики. И отодвинули на 20 лет. «Молодые деньги» были средством ограбления бывшей антикапиталистической зоны. Теперь эти средства, а соответственно, и их персонификаторы мировой верхушке не нужны. В послекапиталистическом мире для всех места не хватит – «Боливару» не снести двоих. В таких условиях большие рыбы пожирают малых, как на знаменитой картине Брейгеля-старшего. Как говорится, ничего личного, только бизнес. А тут и санкции подоспели – еще одно основание для западного «Сарынь на кичку!» И как-то «удивительно» своевременно для хозяев мировой игры подоспели! Как выразился Деточкин в «Берегись автомобиля»: «Пиво только что привезли, а воблу только что поймали». Впрочем, тут даже не вобла вспоминается, а масло, которое Аннушка разлила. Теперь в финансово-экономическую тсантсу суждено превратиться состояниям наших олигархов.

НАСЛЕДНИКИ ОСТАПА БЕНДЕРА

- А ведь они, сказочно разбогатев после развала СССР, так стремились легализовать свои состояния на Западе, стать частью мировой элиты! Быть на равных с теми же Ротшильдами, Рокфеллерами.

- Мне все это напоминает побег матерых зеков из лагеря. Обычно они берут с собой упитанного арестанта-простачка, который рад, что его допустили в их высокое общество, оказали доверие. А в тайге зеки просто съедают глупого попутчика, чтобы выжить самим.

- Так называемые «консервы». Сравнение точное, хотя и циничное, грубое.

- Какая жизнь, такие и сравнения. Как говорил один из героев С. Шелдона: «Это не грязный трюк, это грязная жизнь». Есть аналогия литературная, более благозвучная. Боюсь, наши олигархи не читали «Золотого теленка» Ильфа и Петрова. Помните, предприимчивый Остап Бендер пытался любым способом хапнуть в СССР миллион и уехать в Рио-де-Жанейро, форсить там в белых штанах. Миллион он действительно заполучил. На румынской границе представился старым профессором, бежавшим из Московской ЧК. Не помогло. Румынские пограничники, «приспешники капитала» цинично ограбили «жертву ЧК». Хорошо еще, не пристрелили. «Он опомнился на льду, с расквашенной мордой, с одним сапогом на ноге, без шубы, без портсигаров, украшенных надписями, без коллекций часов, без блюда, без валюты, без креста и брильянтов, без миллиона…» И поплелся великий комбинатор назад, в СССР.

Наших олигархов на Западе ждет такая же судьба. Загонная охота только начинается. Но проблема в том, что у них отнимут деньги, которые они забрали здесь у народа, попилив, прихватизировав советское наследство, богатства наших недр.

Историк, директор Института системно-стратегического анализа Андрей Фурсов. ФОТО Личный архив

- Что же получается, Андрей Ильич? Беспрецедентные санкции против России за Крым - всего лишь моральное оправдание экспроприации Западом наших «экспроприаторов»?

- Не будь воссоединения Крыма и РФ, нашелся бы другой повод. Или его организовали бы. Обратите внимание, как вовремя случилось «отравление» Скрипалей! Спустя месяц после вступления в силу закона «О криминальных финансах». Лондон сразу, без всяких доказательств, обвинил в преступлении Москву. Сначала выслали наших дипломатов. Потом глава британского МИДа Борис Джонсон заявил: ««Люди хотят увидеть, как правоохранительные органы привлекают к ответственности очень богатых людей, которые напрямую связаны с Владимиром Путиным… Мы придем за их деньгами. Мы уже это делаем». Не для того ли, помимо многого прочего, и устраивался спектакль с «выжившими Скрипалями», чтобы создать нужную атмосферу в стране, ускорить применение закона о криминальных финансах, придти за российскими деньгами?

- Очень похоже.

- Беспрецедентное ухудшение отношений между Россией и Западом, на мой взгляд, часть глобального плана, который мировая элита осуществляет, с одной стороны, в отношении «молодых денег», принадлежащих представителям крупного бизнеса из постсоветских стран и стран БРИКС, хранящихся в западных банках и оффшорах, с другой стороны, против РФ как геополитической целостности. И родился этот план еще до Крыма.

- Кто конкретно дал команду на старт загонной охоты? Трамп?

- Не стоит слишком уж демонизировать Трампа. Когда планировали операцию «Экспроприация», он еще не был президентом США. В том-то и дело, что здесь нет конкретных людей, которых можно было бы подкупить, коррумпировать, как наши олигархи привыкли делать в России. Работает Система. Коллективный Запад, а точнее - Постзапад. Закрытые наднациональные структуры мирового согласования и управления, которые диктуют свою волю правительствам, парламентам, отдельным лицам.

- Есть версия, что Березовский на самом деле жив. Просто имитировал свою гибель с помощью спецслужб, то ли наших, то ли западных.

- Версия красивая. Но это уже не важно, по большому счету, жив он или нет. Как не важно, родилась идея иска к Роману Абрамовичу в голове самого Бориса Абрамовича или ему «посоветовали»? Главное в другом: тот «процесс века», названный британскими журналистами «схваткой кровососов», заложил правовые, да и моральные основы для конфискации практически любых российских зарубежных активов. Разумеется, курочить наших «великих комбинаторов» начали бы и без Бориса Абрамовича, нашли бы другой повод – в конце концов, их, что, навечно назначали миллиардерами? Конечно, нет. Но суд, инициированный Березовским, очень и очень помог. И то, что сейчас происходит – его «прощальный поклон» бывшим коллегам–олигархам и персонально Абрамовичу. Остаётся только воскликнуть: «Ай, да Березовский! Ай, да сукин сын!».