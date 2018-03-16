Англия грозит отнять у Абрамовича «Челси»

СЕГОДНЯ 19:25 2018-03-16T19:30:36+03:00

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Британский власти могут конфисковать у российского бизнесмена Романа Абрамовича футбольный клуб «Челси». Как пишет издание The Times, в Англии собираются принять закон, о введении санкций против россиян, замешанных в коррупции. Таким образом российским бизнесменам, проживающим на острове, надо будет доказывать законность происхождения своего состояния. В противном же случае активы могут быть конфискованы. Издание предполагает, что таким образом у Романа Абрамовича могут забрать его известный футбольный клуб «Челси».

Команду российский миллиардер купил в 2003 году. В российской футболе ходила история, что вроде бы Абрамович сначала думал над приобретением итальянской «Ромы» из-за созвучия имени, но выкупил «Челси», потому что технически это сделать было проще. За 15 лет, что россиянин владеет командой, она 5 раз была чемпионом Англии, один раз выиграла Лигу чемпионов, и взяла еще россыпь трофеев, калибром меньше. В свою очередь считается, что российский владелец вложил в клуб 3 млрд. евро. Правда, в последнее время британская пресса стала подозревать, что финансовые дела клуба идут не лучшим образом - «Челси» покупает намного меньше дорогих игроков, чем те же «Манчестер Сити», «Манчетсер Юнайтед» или даже «Арсенал».

Обсуждение такого закона - еще одно следствие напряженных отношений Лондона и Москвы, значительно испортившихся после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Футбол уже успел побывать в эпицентре этого скандала. Несколько дней назад обсуждалось, может ли сборная Англии в знак протеста объявить бойкот чемпионату мира по футболу, который должен летом состояться в России. В результате выяснилось, что в таком случае английскую национальную команду наверняка лишать права участия и в следующем турнире - ЧМ-2022.