Из Марса брызнуло что-то черное

СЕГОДНЯ 19:00 2018-06-18T19:02:13+03:00

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«Чпок и вуух!» (Bang and Whoosh! ) примерно так в дословном переводе американское космическое агентство озаглавило свое недавнее сообщение. А сообщило НАСА, что их орбитальный зонд (NASA's Mars Reconnaissance Orbiter — MRO), находящийся сейчас у Красной планеты, конкретно его камера высокого разрешения (HiRISE) запечатлела последствия удара небольшого метеорита о марсианский склон. Диаметр образовавшегося кратера составил всего 5 метров, но из под него что-то брызнуло и растеклось аж на километр. Вниз по склону.

Диаметр кратера, вызвавшего протечку, составил всего 5 метров.

Черный поток добрался до другого кратера, заполнил его и перелился через край.

В НАСА уверяют, что черная субстанция это пыль, которая находится под снегом. Если так, то Марс беленький и чистенький только сверху. А внутри у него сплошная грязь. Очень много грязи. I

Кстати, MRO не в первый раз «подмечает» черные потоки. О предыдущем, который хлынул и без метеорита, читайте На Марсе прорвало канализацию