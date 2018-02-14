2018-02-14T17:52:23+03:00
Клуб любознательных

На Марсе прорвало канализацию

Изображение странного черного подтека передал зонд NASA, находящийся на орбите Красной планеты
Владимир ЛАГОВСКИЙkpnauka
Поделиться:
Сверху течет...Сверху течет...
Изменить размер текста:

Снимок, переданный с Марса орбитальным зондом (NASA's Mars Reconnaissance Orbiter — MRO), разместило на своем сайте американское космической агентство. Мол, взгляните на разветвленный черный поток. Но чем он вызван, специалисты не объяснили. Лишь зачем-то уточнили, что поток растекся по менее пыльному участку склона.

Лавина могла бы быть пыльной. Но откуда ее — пыли — столько? Да еще такой черной.

В свое время в NASA уверяли, что подобные потоки - водяные. На пресс-конференции с громким названием "Mars mystery solved" (Тайна Марса раскрыта), которая состоялась в НАСА 28 сентября 2015 года, было объявлено, что именно они — потоки воды - видны на снимках с орбиты.

Воду, стекающую со склонов марсианских гор и холмов, «обнаружил» Лухендра Ойха (Lujendra Ojha) - студент Университета Джорджии - вместе с коллегами.

Находчивый Ойха убрал засветки и тени с имеющихся изображений подтеков. Спектральный анализ, проведенный далее, показал: в их основе соленая вода, которая не замерзает даже в мороз - при температуре минус 25-30 градусов Цельсия.

Потоки с марсианских гор: считалось, что течет грязная и очень соленая вода.

Потоки с марсианских гор: считалось, что течет грязная и очень соленая вода.

Согласно имевшимся тогда гипотезам, воду поставляет океан, который расположен под поверхностью Марса. Марсианским летом его уровень поднимается - океан чуть выплескивается. Или под поверхностью скрыт ледник, который периодически подтаивает. Или воду выделяют соли, которые сначала впитывают ее из марсианского воздуха.

Обнаруженный ныне черный поток очень похож на водяной - более всего он напоминает струю из прорванной канализационной трубы. Вытекает из «источника» небольшого диаметра. Но в NASA о воде даже не вспоминают. Может, быть специалисты и в самом деле толком не знают, что там течет? Или у марсиан авария случилась?

Ученые затрудняются объяснить, что столь обильно течет сечас - такое черное. Как грязь из канализационной трубы.

Ученые затрудняются объяснить, что столь обильно течет сечас - такое черное. Как грязь из канализационной трубы.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Владимир Путин обсудил с королем Саудовской Аравии ситуацию в Персидском заливе
Суд назначил дату рассмотрения апелляции по делу о "пьяном мальчике" в Балашихе
На станции метро «Царицыно» погибла 52-летняя москвичка
В День святого Валентина пилоты Virgin Atlantic нарисовали в небе сердце
Любовь олимпийской чемпионки к еде растрогала пользователей соцсетей
В АНБ прокомментировали стрельбу у здания штаб-квартиры в Мэриленде
Расшифровка второго «черного ящика» разбившегося Ан-148 зависит от Украины
Власти Москвы признали невозможной смену адреса посольства США в РФ
Президент ЮАР отказался досрочно уходить в отставку
Разин: Для рывка российского кинематографа необходимо 200 млрд рублей
Гройсман признал невозможность экономического развития Украины без помощи извне
"13 причин почему": автор знаменитой книги про подростковые проблемы обвиняется в домогательствах
"Газпром" намерен через суд пересмотреть цены на газ для Uniper‍
Глава МОК Бах объяснил недопуск российских спортсменов на Олимпиаду
Пожилой британец почти 40 лет дарит своей супруге одну и ту же валентинку