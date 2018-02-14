На Марсе прорвало канализацию

СЕГОДНЯ 17:50 2018-02-14T17:52:23+03:00

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Снимок, переданный с Марса орбитальным зондом (NASA's Mars Reconnaissance Orbiter — MRO), разместило на своем сайте американское космической агентство. Мол, взгляните на разветвленный черный поток. Но чем он вызван, специалисты не объяснили. Лишь зачем-то уточнили, что поток растекся по менее пыльному участку склона.

Лавина могла бы быть пыльной. Но откуда ее — пыли — столько? Да еще такой черной.

В свое время в NASA уверяли, что подобные потоки - водяные. На пресс-конференции с громким названием "Mars mystery solved" (Тайна Марса раскрыта), которая состоялась в НАСА 28 сентября 2015 года, было объявлено, что именно они — потоки воды - видны на снимках с орбиты.

Воду, стекающую со склонов марсианских гор и холмов, «обнаружил» Лухендра Ойха (Lujendra Ojha) - студент Университета Джорджии - вместе с коллегами.

Находчивый Ойха убрал засветки и тени с имеющихся изображений подтеков. Спектральный анализ, проведенный далее, показал: в их основе соленая вода, которая не замерзает даже в мороз - при температуре минус 25-30 градусов Цельсия.

Потоки с марсианских гор: считалось, что течет грязная и очень соленая вода.

Согласно имевшимся тогда гипотезам, воду поставляет океан, который расположен под поверхностью Марса. Марсианским летом его уровень поднимается - океан чуть выплескивается. Или под поверхностью скрыт ледник, который периодически подтаивает. Или воду выделяют соли, которые сначала впитывают ее из марсианского воздуха.

Обнаруженный ныне черный поток очень похож на водяной - более всего он напоминает струю из прорванной канализационной трубы. Вытекает из «источника» небольшого диаметра. Но в NASA о воде даже не вспоминают. Может, быть специалисты и в самом деле толком не знают, что там течет? Или у марсиан авария случилась?