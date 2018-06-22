2018-06-22T18:27:22+03:00
Клуб любознательных

Летними короткими ночами к нам будут прилетать Боотиды

Астрономы предупреждают о приближении июньского метеорного потока
Владимир ЛАГОВСКИЙkpnauka
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Московский Планетарий извещает: в среду 27 июня достигнет своего максимума первый летний звездопад – метеорный поток Июньские Боотиды.

Название потоку дало созвездие Волопас (Воо, по латыни). Кажется, что метеоры вылетают прямо из него. В этой точке неба у них радиант.

Июньские Боотиды надо искать на юго-западе.

Июньские Боотиды надо искать на юго-западе.

Образовало Боотиды вещество, просыпавшееся с кометы 7P/Понса-Виннеке, орбиту которой Земле пересекает каждый год.

Увы, нынешние Июньские Боотиды не то что были раньше. Ослабли. Бывало сыпались с неба по несколько десятков штук в час, а в последние годы в небе вспыхивают считанные единицы метеоров. Хотя иной раз случаются и всплески активности. Последний, к примеру, произошел 20 лет назад, когда наблюдатели видели по 100 падающих звезд в час. Такое вполне может повториться. Поток считается непредсказуемым. Но придется присматриваться — нынешние наблюдения осложнит полная Луна. Смотреть нужно в сторону юго-запада.

Боотиды просыпались с кометы 7P/Понса-Виннеке.

Боотиды просыпались с кометы 7P/Понса-Виннеке.

Первые Июньские Боотиды начинают появляться 22 июня — в одну из самых коротких летних ночей. Сыпятся по 2 июля.

КСТАТИ

В немецком небе сверкнуло что-то странное

Несказанно повезло немцу Уве Рейхерту (Uwe Reichert), который наблюдал недавнее соединение нарождающегося месяца и Венеры. Он решил сфотографировать «небесный дуэт», появившийся 16 июня. Установил камеру на треножник, направил на вожделенный пейзаж. А когда щелкал затвором, заметил яркую вспышку. В результате в кадр попал еще один объект — на фото «проявилось» уже трио. Такие кадры называют фотобомбами.

Месяц, чуть правее "звездочка" Венеры, а с ними - что-то сверкающее.

Месяц, чуть правее "звездочка" Венеры, а с ними - что-то сверкающее.

Скорее всего Уве запечатлел небольшой болид. Не исключено, что он принадлежил боотидам — летел в авангарде июньского потока.

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