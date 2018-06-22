2018-06-22T18:29:21+03:00
Наши права и льготы

В России выдан 1,5-миллионный электронный больничный

«Юбилейный» бюллетень нового поколения получил житель Комсомольска-на-Амуре
Анна АНИКЕЕВА
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Электронные листки нетрудоспособности (ЭЛН) в нашей стране были узаконены с 1 июля 2017 г. Не прошло и года, как выдан 1,5-миллионный больничный нового поколения — это произошло 20 июня, сообщает пресс-служба Фонда социального страхования (ФСС РФ). «Юбилейный» бюллетень получил житель Комсомольска-на-Амуре, работник ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А.Гагарина».

По последним данным ФСС общее количество выданных электронных больничных листов в России составляет 1 507 315. Среди регионов-лидеров по числу оформленных ЭЛН Белгородская область (первое место, 163 055 электронных больничных листов), на втором месте – Липецкая область (91 147 листов), на третьем месте – Кемеровская область (83 199 листов).

По соотношению бумажных и электронных бюллетеней лидирует Республика Мордовия (73,95% электронных листков нетрудоспособности), затем идут Белгородская область – 66,09%, Липецкая область – 57,05% и Чеченская Республика – 44,26 %. Всего на сегодня выдают электронные больничные листы 5 673 медицинских организаций по всей России.

- Практически за год мы выдали 1,5 миллиона электронных больничных. Как мы сейчас видим, реализация этого проекта показывает положительные результаты: сократилось время врачей на выписку больничного, а его подделка практически невозможна, - говорит руководитель Департамента организации обеспечения страховых выплат ФСС РФ Татьяна Лотоцкая. - Сейчас мы почти преодолеваем порог в 50% медучреждений, которые передают бюллетени в цифровой форме в систему Фонда. Это очень внушительная цифра, особенно учитывая большие размеры государства. Пока распределение организаций (поликлиник и больниц, выдающих электронные больничные. - Ред.) неравномерное, где-то большая плотность, где-то почти нет электронных форм. Но все регионы уже подключены к программе и внедряют ее в свою систему здравоохранения.

СПРАВКА «КП»

В соответствии с Федеральным законом №86-ФЗ по желанию застрахованного лица (работника) при обращении в медицинскую организацию ему может быть оформлен листок нетрудоспособности (больничный) в электронном формате.

Врачи формируют электронные больничные в автоматизированной системе, ставят электронную подпись и пересылают работодателям и в Фонд соцстрахования. Сотруднику организации уже не приходится относить листок в отдел кадров. А врач при такой схеме может больше времени уделять пациенту.

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