Несколько миллионов водителей в стране ездят без автогражданки. Как быть?

СЕГОДНЯ 01:13 2018-06-26T11:26:26+03:00

И снова про ОСАГО, и опять тревожные новости. Автомобилисты все реже страхуются по ОСАГО

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Количество проданных полисов сократилось в начале года по сравнению с январем - мартом прошлого года на 101 542 штуки - до 7,9 млн. Премии по автогражданке (цена, которую платит автомобилист за полис) упали почти на 5%, это цифры из официально опубликованной статистики Центробанка за первый квартал этого года.

А ведь производство и продажи автомобилей, напротив, растут, и заметно - на 21% за тот же период. Что это значит? А это значит, что люди не хотят покупать полисы ОСАГО. Просто не продлевают - вот и все. И ездят на свой страх и риск. Знают ведь, если попадешься, штраф будет всего 800 рублей. Даже если пять раз за год попадешься и штрафы заплатишь, все равно дешевле будет, чем полис покупать. Но пять раз за год явно не попадешься.

В итоге даже сами страховщики говорят, что сейчас примерно шесть миллионов водителей в стране ездят без полисов ОСАГО или с подделками, чтобы от инспектора отмазаться. Это даже не каждый десятый, а примерно каждый восьмой.

Чем это грозит?

1. Кто-то врежется в вашу машину, но страховая за него не заплатит. Да, его можно тащить в суд, там с виновника аварии взыщут стоимость восстановительного ремонта и все судебные издержки, включая затраты на экспертизу, доставку поврежденной машины, гонорар адвоката и т. д. Но часто так бывает, что с него взять нечего. Собственности нет, законного дохода нет, зато есть алименты и задолженность по штрафам. И все, будете ремонтировать машину за свой счет.

2. Водитель без полиса опасен. Царапнул чью-то машину на парковке - обязательно сбежит. Устроил аварию - будет пытаться скрыться, еще больше дров наломает. Начнете оформлять ДТП - подсунет подделку вместо полиса, поди отличи.

Выход не нажить себе проблем по чужой вине один: страховаться и по КАСКО. Тогда компания выплатит вам страховку и сама будет бодаться с должником-виновником. То есть вам платить за нерадивого жулика.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Российский союз автостраховщиков (РСА) и АО «Электронный паспорт» договорились об обмене информацией, чтобы при наличии электронного паспорта транспортного средства вместо обычного бумажного ПТС можно было оформить полис ОСАГО.

С 1 сентября 2018 года организации обещают наладить обмен сведениями через государственную Систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Необходимую для оформления полисов ОСАГО информацию о транспортном средстве страховщики смогут получать из выписки из ЭПТС. Правда, как мы уже рассказали, переход на электронные ПТС в этом году отменяется, так что пока все остается по-прежнему.

А В ЭТО ВРЕМЯ

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