Тарифы полиса ОСАГО могут подорожать летом 2018 года

СЕГОДНЯ 16:29 2018-06-15T16:43:37+03:00

Больше всего новые тарифы ОСАГО отразятся на начинающих водителиях из «убыточных» регионов

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Центральный банк опубликовал проект новых правил ценообразования полисов «автогражданки». Речь идет о новом коридоре тарифов ОСАГО, в пределах которого страховщики могут устанавливать свою цену. Нижнюю границу снизят на 20%. А верхнюю границу повысят тоже на 20%, но только для физлиц-автомобилистов. В итоге, базовые тарифы для них страховые компании смогут устанавливать в пределах от 2 746 до 4 942 руб. Для мотоциклов и мотороллеров и автомобилей юрлиц верхние границы тарифа уменьшатся: до 649 и 2 058 руб., соответственно.

Пока проект проходит согласование. По словам зампреда ЦБ Владимира Чистюхина, вступить в силу новые правила могут уже летом.

Но стоимость ОСАГО — это не только тариф. Он еще умножается коэффициент «бонус-малус» (КБМ), который рассчитывается индивидуально: зависит от возраста водителя, стажа вождения, его безаварийности езды.

С 1 января 2019 года систему расчета КБМ тоже предлагают изменить. Будет более детальная градация КБМ: 50 ступеней вместо нынешних 4. Для опытных водителей среднего и старшего возраста значения коэффициента снизят, для молодых и неопытных — повысят.

Среднестатистическому водителю в следующем году придется выложить за ОСАГО на 2 тыс. руб. больше — примерно 7,8 тыс. руб. А молодой и неопытный владелец мощной машины, который проживает в убыточном для страховщика регионе, заплатит на 6 тыс. больше: 31 тыс. руб.

По мнению страховщиков, подорожание ОСАГО поможет им выйти из кризиса. Сейчас «автогражданка» убыточна для многих страховых компаний. По словам президента Российского союза автостраховщиков Игоря Юргенса, за последние 7 лет размер средней премии страховщика увеличился всего в 2,3 раза, а средняя выплата по рискам выросла почти в 3,2 раза.

- Маятник качнулся в сторону установления более справедливых тарифов, — уверен Юргенс.

Координатор «Общества Синих ведерок» Петр Шкуматов считает, что страховщиками движет элементарная жадность.

- Предположим, вы берете у гражданина 100 руб. и платите ему 50 руб. В страховой терминологии это означает убыток 50%! Страховые компании наварились на ОСАГО, и теперь смеются над нами. Увеличение тарифов приведет к тому, что цены будут установлены по верхним границам, — прокомментировал «КП» Петр Шкуматов.

По его прогнозу, в ближайшие несколько лет ОСАГО может подорожать в 2-3 раза.