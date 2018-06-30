Шокирующее признание Миланы Кержаковой: «Я несколько месяцев лежала в наркологической клинике»

СЕГОДНЯ 15:25 2018-06-30T16:47:58+03:00

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Конфликт между Миланой Кержаковой и ее супругом, футболистом Александром Кержаковым, вошёл в острую стадию. Народу, наконец, стало известно о том, что у пары проблемы, причём серьёзные. Сначала сама Милана записала пронзительный рассказ о том, что муж не даёт ей видеться с сыном, назвала его «падшим человеком, не достойным уважением».

Милана Кержакова

И сообщила, что вместе они больше не живут. Затем продюсер Яна Рудковская публично отчитала Милану, попросив дочь покойного сенатора Тюльпанова отчитаться, где она была несколько месяцев и почему не видела ребёнка «с 13 февраля и по сегодняшний день».

Милана сначала никак не отреагировала, но потом взяла слово, опубликовав пронзительный монолог, полный уничижения и самоотречения:

- Друзья,я хочу признаться во всем,так как под этой фотографией нельзя писать уже другое. Саша забрал ребёнка к себе домой, потому что я 4,5 месяца лежала в наркологической клинике, ребёнок был с нянями, и я лечилась от наркомании. Я никогда не употребляла наркотики,но смерть отца меня сломила! Сначала был алкоголь, потом ....., Саша помогал мне решать эту проблему, он действительно против всего этого боролся,в то время я ничего не слышала и не видела, пелена горя была перед моими глазами, такое наверное не один мужчина не выдержит. Мне очень помогала Яна Рудковская,давала мудрые советы! Она, как и ещё несколько человек, очень хотела помочь сохранить нашу семью,но я от всех них скрывала то,что привело сейчас меня к этой трагедии моей жизни. Я оказалось слабой, я всем врала,что я ничего не употребляю, очерняла Сашу, что он не даёт мне ребёнка, что он - негодяй, хотя он давал и даёт даже в той ситуации которая есть. Я понимаю сейчас, что пока я окончательно не выздоровлю, Тёме лучше жить с папой. Мне очень жаль что в порыве эмоций я позавчера всех ввела в заблуждение, я искала я искала поддержку от Вас, но оклеветала людей, которые мне дороги и которые реально по жизни всегда мне помогали. Сегодня я счастлива, я увидела и обняла сына, поговорила с Сашей, позвонила и извинилась перед Яной, которой не наплевать, и которая единственная поддержала Сашу, и призвала меня признаться во всем! Сегодня камень упадёт с моего сердца.

Продюсер Яна РудковскаяФото: Евгения ГУСЕВА

Вы все знаете, я обещаю Вам ,что я выкарабкаюсь, я справлюсь , а когда я полностью излечусь, я создам Фонд помощи женщинам,которые попали в подобную ситуацию,чтобы им квалифицированные психологи помогли справится с проблемой ,а не наливали и не подсыпали как добрые «подружки»,толкая их в большую пропасть.Я буду просить Яну стать попечителям в этом Фонде, надеюсь что она согласится... что ещё сказать, я хочу быть сильной, наверное когда со мной близкие люди которые в меня верят, у меня должно получиться . Спасибо всем за Вашу поддержку и простите меня».

Многие подписчики Кержаковой даже не смогли поверить, что она написала это не под давлением, а по доброй воле. Опять же, если вспомнить историю предыдущего развода Александра, когде его бывшая жена так же оказалась «наркоманкой», как сообщали СМИ, можно только удивиться, как среди огромного количества женщин он выбирает тех, кто склонен к злоупотреблению запрещёнными веществами.

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