2018-06-29T16:31:03+03:00
Звезды

Яна Рудковская заступилась на Александра Кержакова

В комментариях к посту Яны в Инстаграм случилась с Миланой Кержаковой
Василиса НИКОЛАЕВА
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Яна Рудковская.Яна Рудковская.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Очередной скандал вокруг имени известного футболиста. Но сюжет его все тот же — третья супруга заявила, что Кержаков отобрал у нее ребенка. Однако, друзья и знакомые считают, что отец поступил абсолютно верно.

Целая словесная перепалка случилась у Миланы Кержаковой (дочери погибшего сенатора Вадима Тюльпанова) и известной бизнесвумен Яной Рудковской. И все это на глазах у публики — прямо в комментариях к посту Яны в Инстаграм.

С утра пораньше продюсер написала у себя на страничке:

«Как Вы знаете, я всегда на стороне женщин в конфликте интересов родителей при разводе, так как сама прошла очень тяжёлый судебный путь в борьбе за детей, 221 суд. В данной ситуации я на стороне отца - Кержакова Александра. Я могла бы промолчать, но подумав ночь, не могу оставаться в стороне! Не позволяет мне совесть и моя гражданская и материнская позиция! Хочется, чтобы Милана, которой я неоднократно пыталась помочь решить мирным путём с Сашей конфликт и определить место проживание ребёнка исключительно с матерью, в следующем своём прямом эфире рассказала, где она провела 4,5 месяца и почему все это время её новорожденный ребёнок провёл с нянями, а не с ней, где она находилась все это время, с 13 февраля и по позавчерашний день. Отец не украл у нянь ребёнка своего, это абсурд, он - родной отец! По семейному кодексу родители имеют равные права. a тем более в ситуации, когда ребёнок находился долгое время с нянями, с чужими людьми! Милана,мне реально тебя очень жаль,но мне также жаль твоего ребёнка и твоего ещё пока законного мужа, твою маму! Тебе ещё вчера предлагал Саша все решить мирным путём, но тебе хотелось жалости к себе у аудитории,что в принципе в твоей ситуации довольно странно! Ты нанесла сильнейший репутационный удар по человеку, завуалированный «крик о помощи»....Я уверена,что мой пост заставит, все-таки тебя задуматься и впредь совершать только мудрые и взвешенные поступки.Ты все знаешь,можно ввести в заблуждение многих,но себя не обманешь!».

Реакция Миланы не заставила себя долго ждать. Первый же комментарий был ее:

«Я ее отрицаю, что я наблюдалась у психотерапевта последние 4 месяца! Наблюдалась из-за последствий, причиненных мне Сашей! Теперь я не имею права видеть своего сына?»

«Мне выставить документы в сторис у какого психотерапевта ты наблюдалась и прочие документы? Прекрати этот цирк, он подлый и к твоему ребенка не имеет никакого отношения».

По слухам, которые ходят очень упорно вот уже несколько месяцев, Милана Кержакова (в девичестве Тюльпанова) последние несколько месяцев провела в наркологической клинике за границей.

Пара Миланы и Кержакова была довольно известной в Санкт-Петербурге. Вместе супруги занимались благотворительным фондом «Звезды детям», регулярно ходили на светские рауты. Имеют огромное количество друзей и в политике, и в бизнесе и в шоу-бизнесе. Как стало известно «КП» из своих источников, многие друзья-знакомые сейчас пытаются помочь паре найти консенсус в этой непростой ситуации.

- Они не вместе уже где-то полгода. Просто пока официально ничего не озвучивали, но все близкие знали. Саша забрал маленького Артемия к себе недавно, после того, как понял, что Милане не до сына вообще. С мальчиком все хорошо, он под присмотром отца и бабушки.

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Супруга известного футболиста Александра Кержакова Милана шокировала поклонников. Полтора месяца девушка не выходила на связь с внешним миром, а сегодня решилась на откровенную исповедь в своем «Инстаграме». Девушка появилась в прямом эфире с заплаканным лицом и долго не могла начать рассказывать свою историю. (подробности)

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