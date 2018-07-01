"Акинфееву - памятник, а мы завтра на работу не идем": Никольскую закрыли, а центр Москвы не утихает

1 Июль 22:45 2018-07-01T23:43:09+03:00

Москва, да, и вся Россия, этой ночью точно не уснет Фото: Алиса ТИТКО

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- Россия выигрывает, потому что ей нечего терять, понимаешь, брат? - обсуждали парни, которые шли с фан-зоны на Воробьевых горах.

- Роналду вон рекламировал чемоданы и гоу домой. Причем всей сборной, - отвечает. - А мы дома. Это наш чемпионат.

Теперь бы на Никольскую поехать - на самую "футбольную" улицу. Хотелось петь "Катюшу", "Калинку", кричать "Акинфеев - бог". Также, как все.

Уехать из фан-зоны на Воробьевых горах в центр было непросто. Станции метро "Воробьевы горы" и "Университет" закрыли. Поэтому был только один путь - к "Академической", а это аж 50 минут пешком. Конечно, очень неудобно придумали. Толпа не вмещалась на тротуар, выходила на дороги, а там гудели машины, почти из каждой четвертой развивались триколоры, были слышны крики "Россия!"

Попасть в центр в этот вечер было непростоФото: Михаил ФРОЛОВ

- Игорь, Игорь! - кричали в метро.

- Мы лучшая страна. Мы даже в футбол умеем играть!

На "Театральной" уже говорили, что Никольскую улицу закрыли, мол, закончились места.

- Да, обходите, - пожмет плечами полицейский.

На площадь Революции, казалось, что все стянулись - "Лужники" и фан-зона. Столько людей здесь не собирали даже новогодние ярмарки.

- Акинфееву - памятник, а мы завтра на работу не идем, - говорил Николай.

- Игорь, Игорь! - кричали болельщики.

"Мы лучшая страна. Мы даже в футбол умеем играть!"Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пробуем с подругой пройти на Никольскую со стороны "Лубянки". Но Театральный проезд стоял и гудел: "Россия". Домой точно никто не собирался. В центре ни в одном кафе нет мест.

- Если хотите отмечать еще и вкусно, то лучше немного отъехать от центра, - посоветовали в "Вареничной".

Да, что там в кафе, на тротуарах места даже нет.

- Как так быстро у всех флаги в машинах появились? - спрошу у подруги Миры. - Возили 30 лет с собой?

Гудели машины, почти из каждой четвертой развивались триколорыФото: Алиса ТИТКО

- Купили. В пробках сейчас стоят же, а спекулянты бегом торговать, - ответит она.

Москва, да, и вся Россия, сегодня точно не уснет. Все надеялись, мечтали об этой победе, но боялись сказать вслух. А теперь можно. Можно! Мы - крутые! Сборная России - сильнейшая команда. Мы обыграли Испанию. Мы имеем право вот так громко праздновать.

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