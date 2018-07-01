После победы России над «красной фурией» болельщики устроили «землетрясение» на Новом Арбате

СЕГОДНЯ 22:05 2018-07-01T22:07:10+03:00

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«Россия, вперед!», «Рамос, домой!», «Адьес, фурия!» и конечно, «Оле-оле» - в эти минуты пешеходная улица сотрясается от криков, песен и танцев болельщиков. Помните новость, как после фееричного гола мексиканцев в ворота Германии ученые зафиксировали землетрясение в североамериканской стране, которое спровоцировали прыжки фанатов? Так вот, и Новый Арбат сейчас также ходит ходуном – это мы заявляем как очевидцы!

Предположить такой исход матча «Россия-Испания» не могли, пожалуй, даже оптимисты. А потому, собираясь в многочисленных кафе и на трибунах Музея ФИФА (его здесь открыли временно на базе одного из автосалонов), фанаты были предельны сдержаны и даже скупы на эмоции. К слову, Музей сегодня, несмотря на исторический матч, был заполнен не полностью. Вместимость амфитеатра перед круглым экраном – до 120 человек, вход бесплатный. Но, оказалось, Меккой для болельщикам это место так и не стало.

Эмоции во время матча зашкаливали у всехФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Круглый экран – вещь неудобная, глаза сломаешь, - признался «Комсомолке» один из парней, который после первого тайма решил поискать другое место. – Бара нет. НА втором этаже есть обычный монитор, но там звук не прибавляют. В итоге очень тихо, а ведь хочется и трибуны услышать, и самому покричать.

Между тем, найти свободное местечко на Новом Арбате – испытание на фартовость. Болельщики не только забронировали заранее столики, но и выкупили кафе целиком! Так что случайных зрителей внутри не было – те, кто прогуливаясь по центру, хотели присесть поболеть с кружкой пива, оказывались за бортом. К тем ресторанчикам, где трансляция велась на улице, буквально приклеивались десятки болельщиков, выискивая ракурс, откуда виден экран. Понятно, что мест у кафе хватило не всем, и люди, закупаясь бургерами, садились на лавочки и смотрели футбол на экранах смартфонов.

Михаил Галустян веселился со всеми и с удовольствием раздавал автографы. Фото: Евгения Бритько

- Эмоции просто зашкаливали – в нашем ресторане кричали так, что сорвали голос, - рассказывает болельщица Евгения. – Топот, крики, аплодисменты – посуда падала со столов и разбивалась, но никто даже внимания не обращал! Все помешались – в лучшем смысле этого слова! А в тот момент, когда начались пенальти, неожиданно трансляция прервалась. Что тут началось! Люди рвали на себе футболки, пытались с мобильников смотреть. Эти несколько секунд показались нам вечностью! А еще за соседним столиком сидел Михаил Галустян – когда наши победили, он веселился со всеми и с удовольствием раздавал автографы.

После игры народ хлынул на улицы с флагами, вувузелами и кричалками. Расходиться после исторической победы никто не собирается – сегодня Арбат будет гудеть всю ночь: в кафе срочно переклеивают время работы на табличках и выставляют плакаты «Открыты до последнего клиента».

КСТАТИ

В фан-зоне на Воробьевых горах: "Испания, давай до свидания"

Болеть за Россию нужно громко. Особенно 1 июля в матче с Испанией. Хотелось идти в фан-зону на Воробьевых горах. До последнего было непонятно, пустят ли? Гроза накануне не дала поболеть в гигантской толпе за Месси и Роналду – фан-зону закрыли. Может поэтому их командам не повезло? И встретятся великие футболисты не в 1/4 чемпионата, а где-то в Duty-free Шереметьево. Там-то и поговорят о шампуни от перхоти и чипсах. Удивительно, конечно. Новая шутка из интернета: «Ну что, теперь-то все поняли, что в России никто не может играть в футбол». (подробности)