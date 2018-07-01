В фан-зоне на Воробьевых горах: "Испания, давай до свидания"

СЕГОДНЯ 20:33 2018-07-01T20:34:15+03:00

Болельщики даже под ливнем до конца верили в сборную России

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Болеть за Россию нужно громко. Особенно 1 июля в матче с Испанией. Хотелось идти в фан-зону на Воробьевых горах. До последнего было непонятно, пустят ли? Гроза накануне не дала поболеть в гигантской толпе за Месси и Роналду – фан-зону закрыли. Может поэтому их командам не повезло? И встретятся великие футболисты не в 1/4 чемпионата, а где-то в Duty-free Шереметьево. Там-то и поговорят о шампуни от перхоти и чипсах. Удивительно, конечно. Новая шутка из интернета: «Ну что, теперь-то все поняли, что в России никто не может играть в футбол».

Этот Мундиаль удивляет еще двумя моментами: немцы даже не вышли в 1/8 чемпионата, а русские футболисты вспомнили, как играть в футбол. Мы поверили в наших ребят. Последний проигрыш Уругваю не считаем. Даже моя подруга Мира, которая никогда не была футбольной фанаткой, решила посмотреть матч Россия-Испания. Идем в главную фан-зону. Уже на выходе из станции метро "Воробьевы горы" было понятно, что наполняемость будет 100%, а это 25 тысяч болельщиков.

Акинфеев - наш герой, отстоим сегодня в ноль, - кричали фанатыФото: Алиса ТИТКО

- Акинфеев - наш герой, отстоим сегодня в ноль, - кричали фанаты.

По триколорам и футболкам со Станиславом Черчесовым понятно, что болеть все шли за сборную России. Даже в метро иностранных болельщиков мало - поддерживать испанцев почти некому.

- Готова рыдать? – говорила мне подружка. – Я тебе платок взяла, если что.

- Хочу, чтобы наши выиграли, - говорила с надеждой я.

- У кого? Испании?

- Да. Да! Верить все равно надо. Этот чемпионат непредсказуемый.

Непредсказуема была даже погода. По всем прогнозам ливень должен был начаться в 12.00 и продлиться до 21.00 - в общем, весь день, и нормальные люди должны были бы остаться дома на диванах, но только не русские. Они достали шорты, взяли солнцезащитные очки, в итоге - небо голубое, а солнце желтое. Погода - лежи и загорай. Что и делали.

Россия играла в 1/8 финала ЧМ впервыеФото: Алиса ТИТКО

- 2:1 будет, в нашу пользу, однозначно, - говорил москвич Антон Новиков.

- Russia, по-бе-да, - говорил болельщик из Бразилии.

- О, Медведев на матче, - говорили в толпе.

- Когда Путин был, то выигрывали. А сейчас?

Фан-зона хором спела гимн России и произнесла "с Богом". Помним, как Денис Черышев крестился на матче с Египтом. Вера действительно для нас важна.

Но 11 минута и досадный гол в исполнении Серхио Рамоса.

- Гол! - грусть в голосе.

- Ну, вот. Чего и боялись. Уволить всех и взять молодых парней. Леша, кому мы налоги платим? - сразу резко критиковали фанаты.

Испанцы крепко защищали свои ворота, отбивая все малейшие попытки русских. И одно неточное касание рукой Жерара Пике привело к пенальти Артема Дзюбы. Фан-зона замерла, как все болельщики возле экранов и на "Лужниках".

- Только не ошибись, как Месси. Бей! - кричали болельщики.

И Артем не подвел. Гол! Счет сравняли - 1:1. Забить испанцам - это уже была большая победа для сборной России.

- Неужели дополнительное время еще будет? Жарко смотреть. Солнце прямо в глаза, - говорили на 76 минуте.

- У нас 1:1, не 5:0. Уже хорошо, - радовались в фан-зоне после основного времени.

Тем временем в фан-зоне "обрадовали", что станции метро "Воробьевы горы" и "Университет" будут закрыты до 21.00. Фанаты и не расходились, надо же было дождаться победу сборной России. Пробежало дополнительное время, полил ливень.

- Акинфееву надо памятник ставить, даже, если не выиграем, сколько он уже за эти полчаса отбил мячей, - говорю подруге, а сами с ней мокрые.

Все вокруг мокрые. Прикрывают головы флагами. Но это не помогает. Уже всем все равно.

- Досмотрим уже.

И вот они те самые пенальти.

- Игорь, лови! Родненький!

- Наши хоть умеют забивать?

- Должны.

И вот она наша русская победа! Победа над Испанией. Фан-зона не стихала: "Россия!"

- Признаюсь, я не верила, - скажет мне подруга.

- Я всем друзьям говорила, что пройдем. Ну, и Испания. И что? Этот чемпионат непредсказуемый. Германия, Португалия, Аргентина вылетели. И Испания, гуд бай!

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От таких матчей седеют. А если их не выигрывают, то уходят в запои. Но если побеждают – празднуют все. У сборной России десять лет не было повода подарить стране такое торжество. Но наконец-то мы в 1/4 финала чемпионата мира! Обезумевшие «Лужники» пели "Калинку" и скандировали «Спасибо!». И протягивали испанцам заранее заготовленные для них чемоданы – домой, Испания, домой! Это наш чемпионат мира! (подробности)