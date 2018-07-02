2018-07-02T17:28:52+03:00
Клуб любознательных

НЛО спешно покидают Землю

2 июля - Всемирный день уфолога. Но праздновать нечего
Владимир ЛАГОВСКИЙkpnauka
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Людей, которые видели "летающие тарелки" становится все меньше и меньше.Людей, которые видели "летающие тарелки" становится все меньше и меньше.
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В преддверии Всемирного дня уфолога — он же Всемирный день наблюдений НЛО - портал, специализирующийся на обобщении статистических данных, обнародовал любопытный график, который, собственно, и огорчил уфологов. Он иллюстрирует как раз ту самую динамику - наблюдений НЛО.

График построен на основе данных, которые год от года собирает, базирующийся в США National UFO Reporting Center. Туда стекаются сообщения, поступающие не только от американцев — со всего мира. Центр начал работать в 90-у годы прошлого века. С тех пор количество очевидцев НЛО только росло. И достигло максимума в 2014 году, когда набиралось почти по 9 тысяч сообщений в год. Но потом график резко пошел вниз — к июню 2018 года насчитали меньше полутора тысяч НЛО.

Количество НЛО в небе стремительно падает.

Количество НЛО в небе стремительно падает.

Есть две гипотезы, объясняющие обнаруженный феномен. Первую высказывают более-менее серьезные астрономы. Мол, интерес к НЛО падает. Люди научились разбираться в небесных явлениях и уже не принимают за «летающиие тарелки» свет Венеры, прожектора заходящих на посадку самолетов, огни запущенных в небо китайский фонариков, и шлейфы от стартующих с космодромов и полигонов ракет. Словом, не сообщают о том, что не выглядит совсем уж сверхъестественно.

Иного мнения некоторые уфологи. Они опасаются, что НЛО покидают Землю. Покидают, естественно, вместе с инопланетянами, которые в этих НЛО летают. Опасаются потому, что не знают причину «бегства». Вдруг нам грозит нечто фатальное?

И вот что еще странно: в последние годы появились свидетельства весьма серьезных очевидцев - из числа пилотов ВВС и астронавтов. Спецслужбы ряда стран, включая Пентагон, ЦРУ, ФБР и английскую разведку, публично признались, что участвовали в ряде крупномасштабных проектов по наблюдению за НЛО. Казалось бы, все это должно было бы подогревать интерес к «пришельцам». Но он падал. Равно как и количество тех, кто видел «летающие тарелки» . Загадка...

НЛО на радаре американского истребителя.

НЛО на радаре американского истребителя.

А В ЭТО ВРЕМЯ

А нам не все равно

По данным «Яндекса» и ТАСС, мы — россияне — от НЛО никогда, что называется, не отворачивались. Интересуемся стабильно и массово. В среднем каждый месяц отправляем по 60 тысяч запросов со словом «НЛО». Случаются даже «обострения» - более 100 тысяч запросов. Как, к примеру, 26 сентября 2017 года. Но этому феномену есть объяснение. В тот день многие приняли за НЛО шлейф от запуска баллистической ракеты «Тополь», хотели понять, что это было.

Россиянам интересно занть про НЛО (график из сообщения ТАСС)

Россиянам интересно занть про НЛО (график из сообщения ТАСС)

Кстати, почему День уфолога отмечают 2 июля? Что случилось в этот день? Узнаете, прочитав Инопланетяне находятся на Земле уже 70 лет?

Розуэлл (штат Нью-Мексико): очевиддцы уверяют, что в 1947 году там разбилась "летающая тарелка".

Розуэлл (штат Нью-Мексико): очевиддцы уверяют, что в 1947 году там разбилась "летающая тарелка".

Подробности самых свежих свидетельств «непростых» американских очевидцев тут - Пилоты сразу двух американских лайнеров рассказали о встрече с НЛО

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