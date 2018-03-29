Пилоты сразу двух американских лайнеров рассказали о встрече с НЛО

СЕГОДНЯ 19:10 2018-03-29T19:09:42+03:00

Обнародована запись переговоров экипажей с диспетчерами, в ходе которых и те и другие пытаются понять, что летает над ними

Изменить размер текста: A A

Федеральное управление гражданской авиации США (Federal Aviation Administration) засвидетельствовало, что запись переговоров пилотов двух американских гражданских самолетов, обнародованная на днях в Интернете, подлинная. И признало, что сам инцидент действительно имел место 24 февраля 2018 года над штатом Аризона примерно в 15 часов 30 минут по местному времени.

А началось всё с того, что летчик, пилотировавший Learjet — небольшой самолет бизнес-класса авиакомпании Phoenix Air Group, находясь на высоте 11 тысяч 300 метров, запросил диспетчеров, которые базировались в Альбукерке. Поинтересовался: «Кто-нибудь был над нами секунд 30 назад? Пролетал?»

- Нет, - сообщили из диспетчерского центра.

- ОК, - ответил пилот. И через несколько секунд добавил: «Кто-то все-таки был...»

НЛО часто сопровождают самолеты гражданской авиации.

Через несколько минут о неком объекте, который пролетел выше, доложил пилот аэробуса A321 компании American Airlines, который следовал на высоте 12 тысяч метров из Далласа в Сан Диего над пустыней Сонора. Но не по личной инициативе — его попросили диспетчеры, общавшиеся до этого с экипажем Learjet. Мол, дайте знать, если что-то пролетит сверху через 25-30 километров. Заинтересовались, стало быть.

- Сверху? - переспросил пилот.

- Да, сверху, - подтвердили из диспетчерского центра. И пояснили: «С борта, который находится впереди вас, сообщили, что видели нечто. А у нас на радарах ничего такого не было.

Через 45 секунд пилот A321 доложил: «Что-то только что пролетело над нами». И добавил: «Не знаю, что это было, но оно летело примерно на тысячу метров выше нас.

Диспетчеры попросили описать, что конкретно было видно. Двигался ли объект? Или парил?

Пилот успел лишь разглядеть, что объект хорошо отражал свет — сильно блестел. Ничего более не сообщил. Но заверил, что тот точно двигался — встречным курсом.

- Может, это был воздушный шар? - спросили диспетчеры.

- Нет, точно не шар, - ответил пилот.

- НЛО! - хихикнул диспетчер.

На вопрос журналистов американского издания New Times в Федеральном управлении гражданской авиации США ответили, что не знают что и думать.

А по данным National UFO Reporting Center, нынешний случай далеко не единичный. С начала года в центр поступили более 600 сообщений о наблюдении НЛО. Уфологи считают, что Пентагон поторопился закрыть программу слежения за НЛО, которую вел несколько лет.

О том, что успели разведать американские военные, читайте

Пентагон рассекретил уже третье по счету видео погони американского истребителя за НЛО