Осторожно, квоты закрываются

СЕГОДНЯ 16:00 2018-07-03T17:21:40+03:00

Злободневных вопросов у рыбаков накопилось так много, что пришлось созывать внеочередное заседание Общественного совета. Фото: fish.gov.ru

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Заседание провел председатель совета, президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров»(ВАРПЭ) Герман Зверев. Обсуждались злободневные для рыбаков вопросы: заявочная кампания по перезаключению договоров по закреплению долей квот добычи водных биоресурсов на 2019 - 2033 годы, введение с 1 июля 2018 года обязательной электронной ветсертификации уловов, порядок сбора налогов в рыбохозяйственном комплексе.

Договоры по квотам заключат до сентября

Замглавы Росрыболовства Петр Савчук напомнил, что заявочная кампания по перезаключению договоров по закреплению долей квот идет в соответствии с графиком, утвержденным правительством.

Замглавы Росрыболовства Петр Савчук. Фото: fish.gov.ru

На первом этапе, с 1 апреля по 10 мая, подано 4836 заявок, для их рассмотрения создали три бассейновые комиссии: Дальневосточную (2928 заявок), Северную (540 заявок) и Западную (1368 заявок). Первыми, за кем закрепили квоты, стали северяне и предприятия Западного бассейна. В ближайшее время Росрыболовство опубликует перечень заявителей, допущенных к заключению договоров, и тех, кому было отказано. Такая же процедура коснется и подавших заявки на допуск к договорам по международным квотам.

По некоторым пользователям, для которых расчеты не требуются, договоры будут заключаться с 4 июля. По остальным, по словам Савчука, расчет долей, согласно стандартной процедуре, пройдет до 25 июля. С 4 августа планируется размещение актов по результатам этих расчетов. Подписание договоров собираются завершить до 8 сентября.

Рыбаков разлучают с семьями

Много вопросов вызывают готовящиеся с 1 января 2019 года изменения в Налоговый кодекс - планируется увеличить ставки сбора за пользование водными биоресурсами. Сейчас рыбаки работают по 15-процентной льготе от налоговой ставки. Правительство хочет убить двух зайцев: стимулировать развитие отрасли, которое, по их мнению, старый механизм не обеспечивал, и повысить собираемость налогов. При этом некоторые льготы для рыбаков сохранятся, но их рамки очень размыты.

Тут у рыбаков есть немало претензий к чиновникам. Так президента Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максима Козлова смущает новый статус градообразующих предприятий по новому кодексу:

- На выездном совещании на Сахалине мы озвучили наши пожелания. Согласно законопроекту, градообразующие предприятия теперь не смогут иметь свои обособленные филиалы в других муниципальных районах. Сегодня у нас на Сахалине такие предприятия есть. С нововведениями они потеряют статус. Мы ходатайствовали, чтобы пересмотреть эту норму. В качестве варианта предлагали не исключать наличия обособленных филиалов, ведь они могли бы формироваться по субъектовому принципу.

Поддержал его и председатель колхоза «Беломор» Архангельской области Сергей Самойлов, заявивший, что это излишняя норма.

- Уровень муниципальных образований в законе вообще не прописан: есть районный, а есть местный. А еще в Архангельской области так сложилось, что рыболовецкий порт был у нас всегда в Мурманске. Там еще в советское время была создана база, и сейчас суда зимой ходят выгружаться именно туда. Почему я не могу иметь отдел флота в Мурманске? Почему подрывается мой градообразующий статус?

Удостоверения членов Общественного совета. Фото: fish.gov.ru

Общественный совет критикует и другую новацию, касающуюся градообразующих предприятий. С 1 января их штат должен составлять «не менее 20 процентов численности работников всех индивидуальных предпринимателей на территории этого населенного пункта». Рыбаки удивляются: зачем меняем старое? Также при определении численности работников рыбохозяйственного предприятия планируется исключить совместно проживающих с ними членов их семей. А это, согласитесь, уже дискриминация.

В своем решении Общественный совет при Росрыболовстве посчитал, что закон находится в низкой степени готовности и требует существенной доработки.

КСТАТИ

«Меркурий» пока не в рыбе

Уже 1 июля рыбаки столкнутся с «Меркурием» - Федеральной информационной системой, которая используется для перехода на оформление в электронный вид промысловых журналов и ветеринарно-сопроводительных документов на улов. Тут у рыбаков вопросов еще больше.

Общественный совет считает, что срок ввода электронной ветеринарной сертификации по товарной группе «сырье и готовая продукция из рыбы или ракообразных, моллюсков и прочих беспозвоночных» должен быть перенесен.

Подробнее об этом: https://www.kp.ru/daily/26850/3892152/