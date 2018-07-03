2018-07-03T17:21:40+03:00
Экономика

Осторожно, квоты закрываются

В Москве прошло внеочередное заседание Общественного совета при Федеральном агентстве по рыболовству
Максим ЧИЖИКОВ
Поделиться:
Злободневных вопросов у рыбаков накопилось так много, что пришлось созывать внеочередное заседание Общественного совета. Фото: fish.gov.ruЗлободневных вопросов у рыбаков накопилось так много, что пришлось созывать внеочередное заседание Общественного совета. Фото: fish.gov.ru
Изменить размер текста:

Заседание провел председатель совета, президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров»(ВАРПЭ) Герман Зверев. Обсуждались злободневные для рыбаков вопросы: заявочная кампания по перезаключению договоров по закреплению долей квот добычи водных биоресурсов на 2019 - 2033 годы, введение с 1 июля 2018 года обязательной электронной ветсертификации уловов, порядок сбора налогов в рыбохозяйственном комплексе.

Договоры по квотам заключат до сентября

Замглавы Росрыболовства Петр Савчук напомнил, что заявочная кампания по перезаключению договоров по закреплению долей квот идет в соответствии с графиком, утвержденным правительством.

Замглавы Росрыболовства Петр Савчук. Фото: fish.gov.ru

Замглавы Росрыболовства Петр Савчук. Фото: fish.gov.ru

На первом этапе, с 1 апреля по 10 мая, подано 4836 заявок, для их рассмотрения создали три бассейновые комиссии: Дальневосточную (2928 заявок), Северную (540 заявок) и Западную (1368 заявок). Первыми, за кем закрепили квоты, стали северяне и предприятия Западного бассейна. В ближайшее время Росрыболовство опубликует перечень заявителей, допущенных к заключению договоров, и тех, кому было отказано. Такая же процедура коснется и подавших заявки на допуск к договорам по международным квотам.

По некоторым пользователям, для которых расчеты не требуются, договоры будут заключаться с 4 июля. По остальным, по словам Савчука, расчет долей, согласно стандартной процедуре, пройдет до 25 июля. С 4 августа планируется размещение актов по результатам этих расчетов. Подписание договоров собираются завершить до 8 сентября.

Рыбаков разлучают с семьями

Много вопросов вызывают готовящиеся с 1 января 2019 года изменения в Налоговый кодекс - планируется увеличить ставки сбора за пользование водными биоресурсами. Сейчас рыбаки работают по 15-процентной льготе от налоговой ставки. Правительство хочет убить двух зайцев: стимулировать развитие отрасли, которое, по их мнению, старый механизм не обеспечивал, и повысить собираемость налогов. При этом некоторые льготы для рыбаков сохранятся, но их рамки очень размыты.

Тут у рыбаков есть немало претензий к чиновникам. Так президента Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максима Козлова смущает новый статус градообразующих предприятий по новому кодексу:

- На выездном совещании на Сахалине мы озвучили наши пожелания. Согласно законопроекту, градообразующие предприятия теперь не смогут иметь свои обособленные филиалы в других муниципальных районах. Сегодня у нас на Сахалине такие предприятия есть. С нововведениями они потеряют статус. Мы ходатайствовали, чтобы пересмотреть эту норму. В качестве варианта предлагали не исключать наличия обособленных филиалов, ведь они могли бы формироваться по субъектовому принципу.

Поддержал его и председатель колхоза «Беломор» Архангельской области Сергей Самойлов, заявивший, что это излишняя норма.

- Уровень муниципальных образований в законе вообще не прописан: есть районный, а есть местный. А еще в Архангельской области так сложилось, что рыболовецкий порт был у нас всегда в Мурманске. Там еще в советское время была создана база, и сейчас суда зимой ходят выгружаться именно туда. Почему я не могу иметь отдел флота в Мурманске? Почему подрывается мой градообразующий статус?

Удостоверения членов Общественного совета. Фото: fish.gov.ru

Удостоверения членов Общественного совета. Фото: fish.gov.ru

Общественный совет критикует и другую новацию, касающуюся градообразующих предприятий. С 1 января их штат должен составлять «не менее 20 процентов численности работников всех индивидуальных предпринимателей на территории этого населенного пункта». Рыбаки удивляются: зачем меняем старое? Также при определении численности работников рыбохозяйственного предприятия планируется исключить совместно проживающих с ними членов их семей. А это, согласитесь, уже дискриминация.

В своем решении Общественный совет при Росрыболовстве посчитал, что закон находится в низкой степени готовности и требует существенной доработки.

КСТАТИ

«Меркурий» пока не в рыбе

Уже 1 июля рыбаки столкнутся с «Меркурием» - Федеральной информационной системой, которая используется для перехода на оформление в электронный вид промысловых журналов и ветеринарно-сопроводительных документов на улов. Тут у рыбаков вопросов еще больше.

Общественный совет считает, что срок ввода электронной ветеринарной сертификации по товарной группе «сырье и готовая продукция из рыбы или ракообразных, моллюсков и прочих беспозвоночных» должен быть перенесен.

Подробнее об этом: https://www.kp.ru/daily/26850/3892152/

Еще больше материалов по теме: «Наша рыба»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Глава ВАРПЭ Герман Зверев: Непродуманное внедрение электронной ветсертификации вынудит рыбаков нарушать закон
19 июня в Хабаровске состоялось заседание межведомственной группы по обеспечению законности в сфере охраны и добычи водных биоресурсов на территории ДФО
Поправки в налоговый кодекс и распределение квот обсудит Общественный совет при Росрыболовстве
21 июня 2018 года состоится внеочередное заседание Общественного совета при Федеральном агентстве по рыболовству. Его проведёт председатель совета, президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев
57 рыбодобывающих компаний примут участие в Общем собрании ВАРПЭ
В четверг, 24 мая 2018 года, Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортёров проведёт Общее собрание, в котором примут участие 57 крупнейших предприятий рыбохозяйственного комплекса России
Новости 24
В США приспустят флаги в память о погибших при стрельбе в Мэриленде журналистах
Комитет Госдумы поддержал законопроект о ликвидации роуминга
Каир, Бангалор, Бухарест — самые дешевые города для переезда
Тайские школьники могут провести в затопленной пещере еще четыре месяца
Сбившему беременную москвичку Михаилу Исаханову предъявлены обвинения
В Грузии задержан подозреваемый в убийстве российского летчика в Сирии
Отец Джона Оби Микела был похищен за несколько часов до решающего матча с Аргентиной
Американские конгрессмены пригласили делегацию Госдумы в США
Красовский не собрал достаточно подписей для участия в выборах мэра Москвы
Стрельба в здании торговой палаты Турции: погиб один человек
В июне Фонд национального благосостояния увеличился на 23,2%
ЕСПЧ обязал Россию погасить задолженность СССР по облигациям
В ГИБДД объяснили необходимость поправок в закон о нетрезвом вождении
В России запустят мобильное приложение для проверки лекарств
Госдума приняла закон о восстановлении вырубленных лесов
Глава Европарламента предрек «библейское переселение народов»
Госдума одобрила снижение акцизов на бензин и дизельное топливо
На Украине готовы рассмотреть возможность передачи Вышинского России
«Все идет хорошо»: Трамп заявил, что он смог предотвратить войну с КНДР
Рособрнадзор: средний балл ЕГЭ в 2018 году увеличился
"Выражаем протест": В Швеции основали альтернативную Нобелевскую премию по литературе‍
Порошенко объявил о планах Украины вступить в ЕС до 2025 года
Отец премьер-министра Польши назвал мелочным снос советских памятников
"Дитя эпохи конфронтации": Песков об отношении России к НАТО
Песков не стал комментировать сообщения о просьбе Болтона к Путину повлиять на Иран в Сирии