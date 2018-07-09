2018-07-09T19:25:11+03:00
Тест на ВИЧ: Экспедиция

«Тест на ВИЧ: Экспедиция»: с 12 по 16 июля акция Минздрава России пройдет в Бурятии

Бесплатное и анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию пройдет в Улан-Удэ, Кяхте, Гусиноозерске, Селенгинске
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Республика Бурятия примет эстафету III Всероссийской акции Министерства здравоохранения Российской Федерации по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию «Тест на ВИЧ: Экспедиция», которая проводится совместно с Горьковским автомобильным заводом (ГАЗ). С 12 по 16 июля тестирование на ВИЧ-инфекцию пройдет в четырех населенных пунктах Бурятии: Улан-Удэ, Кяхте, Гусиноозерске, Селенгинске.

МПТ – мобильные пункты тестирования – брендированные автомобили белого цвета с широкой красной лентой на бортах будут ждать вас в парках, на городских площадях, на парковках возле торгово-развлекательных центров. Надпись на бортах машин «Тест на ВИЧ: Экспедиция» станет ориентиром для тех, кто захочет узнать свой ВИЧ-статус. МПТ, расположенные в общественных местах, дадут возможность жителям региона сдать бесплатно и анонимно экспресс-тест на ВИЧ, а также получить дотестовую и послетестовую консультации.

17 июля в Улан-Удэ, по итогам проведенной в Республике Бурятия Всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция» по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию, состоится торжественное мероприятие, где будут озвучены результаты тестирования. Представители Республики Бурятия символически передадут флаг своего региона Иркутской области в знак преемственности в проведении акции.

Место проведения мероприятия: г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 51 (Театральная площадь перед зданием Бурятского государственного академического театра оперы и балета им. н. а. СССР Г. Ц. Цыдынжапова).

Время: 11:00 – 12:00

Где и когда пройдет тестирование на ВИЧ в Бурятии:

• г. Улан-Удэ – 12–13 июля

12 июля

Время: 10:00 – 18:00.

Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 136/1 (территория парковки у входа в ТРЦ «Пиплз парк»).

13 июля

Время: 10:00 – 18:00.

Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Корабельная, д. 32 (территория парковки у входа в ТРЦ «Пионер»).

• г. Кяхта – 12 июля

Время: 10:00 – 16:00.

Адрес: г. Кяхта, ул. Ленина, д. 33 (площадь возле здания Администрации Муниципального образования «Кяхтинский район»).

• г.п. Гусиноозерск – 13 июля

Время: 10:00 – 16:00.

Адрес: г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 28Б (территория парковки у входа в ТЦ «Абсолют»).

• г.п Селенгинское – 16 июля

Время: 12:00 – 18:00.

Адрес: поселок Селенгинск, центральная площадь (территория в центре поселка «Торговая площадь»).

Следите за ходом акции в разделе «ТЕСТ НА ВИЧ: ЭКСПЕДИЦИЯ» и на сайте O-SPIDE.RU, где также размещена подробная информация о профилактике ВИЧ/СПИДа.

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