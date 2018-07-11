«Яндекс.Станция» - гаджет, с которым приятно поговорить по душам

СЕГОДНЯ 12:40 2018-07-11T12:46:23+03:00

Сегодня мы уже можем общаться на естественном языке с домашним мультимедиа-центром, завтра такое взаимодействие с «умными вещами» станет нормой [видео]

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Для кого это сделано?

Покупать «Яндекс.Станцию» советую энтузиастам, гикам и самым продвинутым среди фанатов «цифровой моды», ну или тем, кто таковыми хочет стать. Устройство простое, доступное и во многих ситуациях даже полезное, но пока «умная колонка» не является «musthave» для всех и каждого.

Конечно, общение с голосовым ассистентом «Алисой» очень интересно и удобно. Разговор с цифровой сущностью сначала просто забавляет, потом начинаешь привыкать к удобству выполнения повседневных задач при естественном разговоре: выяснению погоды, установке будильника, поиску музыки и запуску ее воспроизведения – про возможности «Алисы» уже сказано многое, повторяться не будем. Однако, «Алиса» не требует «Станции» – этот голосовой ассистент можно совершенно бесплатно установить на свой смартфон или планшет и пользоваться в свое удовольствие.

Яндекс представил свою Станцию.

Забудьте про клики и тапы

Скажем прямо: появление «Яндекс.Станции» – повод для национальной гордости, без преувеличения. За продуктом, доступном каждому, стоят сложнейшие алгоритмы и технологии, созданные одной из самых высокотехнологичных компаний мира. Возможность общения с компьютером на естественном языке – самый большой прорыв в интерфейсах за последнее время. Привычные нам методы управления – их два: первый «вспоминай и набирай», а второй «укажи и кликни» – появились еще в прошлом веке. Родившиеся в то время люди уже внуков нянчат, а принципы общения с компьютерами оставались все те же… ну, почти те же, ведь замена привычного для компьютеров «кликни» на естественное для смартфонов «тапни» совершенно не принципиальна.

Управление голосом появилось давно. В начале девяностых сотовые телефоны могли использовать «голосовые метки», но мобильные устройства в те времена, разумеется, не различали смысла этих меток. Например, записи «Алена» в телефонной книге можно быть поставить метку «Игорь» или, предположим, «Парикмахер». Потом появилось распознавание голоса, взаимодействие стало еще удобнее, например, можно было сформулировать запрос «пицца доставка коломенское», не прикасаясь к клавиатуре смартфонов (на компьютерах это тоже работало, например, в GoogleChrome, но мало кто об этом знал).

Теперь машина не только может правильно распознавать отдельные слова, но и целые предложения, причем с учетом контекста! Ну, и, соответственно, отвечать правильно и/или выполнять соответствующие действия. И, заметим, на русском языке, который чертовски сложен – например, подлежащее и сказуемое могут стоять в разных частях предложения, в произвольном порядке, а иногда одно из них может и попросту отсутствовать…

В первый же день продаж за гаджетом выстроилась очередьФото: Евгения КОРОБКОВА

Зачем нужны голосовые помощники

Устройства со встроенными голосовыми ассистентами – модные. Заметим, что это могут быть не только колонки, их встраивают в автомобили и даже, например, в холодильники – такой создала LG, встроив в привычный домашний электроприбор голосовой ассистент Alexa от Amazon. В этом году Alexa встроила в свой компьютер-моноблок компания НР, говорят, что начнут встраивать и другие компании, например, Asus, Acer и другие, а НР собирается встроить его и в принтеры… Кроме Amazon Alexa существует Google Assistant, Microsoft Cortana, Samsung Bixby и многие другие платформы.

Но если абстрагируемся от моды и попытаемся понять – зачем нужны голосовые ассистенты? Будильник можно установить и вручную – это займет всего несколько кликов/тапов и примерно столько же времени, сколько общение с «Алисой» – а вот расставлять в музыкальные композиции по плейлистам в ходе общения уже проблематично, тут проще довериться вкусу голосового ассистента, как говорят протестировавшие российскую «умную колонку». Однако, если потребуется выполнить более сложные настройки – например, приказать климатической системе проветрить детскую и обеспечить там заданную температуру ко времени возвращения детей из школы – то тут уже для большинства общение с голосовым ассистентом предпочтительней переключений десятка настроек в интерфейсе smarthouse.

Для «умного дома» голосовые ассистенты – просто находка! А наши дома становятся все умнее, smart-функции получают микроволновки, стиральные машины, мультиварки, кондиционеры, чайники, системы освещения, телевизоры и т.д. Разумеется, лучше объединить имеющиеся девайсы в единую систему и управлять ими из единого центра, с которым удобнее всего общаться через голосовой ассистент. Кстати, «Станция» для работы требует подключение к домашнему Wi-Fi, а к ней уже можно подключать телевизор…

«Будущее уже здесь, просто оно распределено неравномерно», – писал фантаст Уильям Гибсон. «Станция» и «Алиса» – компоненты этого будущего, которые уже здесь. Покупать «Станцию» или нет – решайте для себя сами, а вот попробовать возможности «Алисы» на смартфоне настоятельно рекомендую.