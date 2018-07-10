Яндекс.Станция: что это такое, как работает, цена

СЕГОДНЯ 12:47 2018-07-10T12:53:53+03:00

Яндекс.Станция — это небольшая колонка со встроенными микрофонами, которая подключается к компьютеру и телевизору

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Вышло в продажу первое устройство от компании Яндекс — специальная колонка-станция, оснащенная искусственным интеллектом. Как сообщают очевидцы, первые покупатели прибыли к официальному магазину ещё в пять утра, а к моменту открытия очередь растянулась уже на 300 метров.

- Мы ввели ограничение на продажи: не больше двух устройств в одни руки, - рассказал накануне Константин Круглов, директор Яндекса по экспериментальным продуктам. - Это сделано для того, чтобы новинку успели попробовать как можно больше желающих.

Яндекс.Станция — это небольшая колонка со встроенными микрофонами, которая подключается к компьютеру и телевизору. С помощью голосовой помощницы Алисы станцию можно попросить включить музыку или найти фильм, посмотреть погоду и пробки на дорогах, найти магазин или ресторан, завести будильник и поставить напоминание, а также прочитать вслух последние новости.

А вот открыть сайт или запустить приложение Яндекс.Станция не сможет. Кроме того, пока колонка не подключается к другим бытовым приборам, так что управлять с её помощью робо-пылесосом или другими девайсами не получится.

Пока станция доступна в продаже только в официальном магазине по цене 9 990 рублей. Онлайн-продажи тоже планируются, но точная дата старта пока неизвестна.