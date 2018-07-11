Как избежать недолива топлива на АЗС

СЕГОДНЯ 01:12 2018-07-10T10:51:21+03:00

Не заправляйтесь где попало, даже если там дешевле - это универсальное правило. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пока общественники, нефтяники и эксперты ищут истину в спорах, мы дадим рекомендации, как не купить воздух вместо бензина

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Недавняя новость о том, что приблизительно 76% автозаправочных станций в России регулярно недоливают горючее при заправке автомобилей, а в среднем на бензоколонках зажимают около 5% оплаченного бензина, наделала много шума.

1. Не заправляйтесь где попало, даже если там дешевле. Это универсальное правило, оно же позволит не напороться на некачественное или несоответствующее требованиям топливо. На крайний случай всегда возите с собой канистру с топливом.

2. Ориентируйтесь на имя АЗС. Чем громче название и богаче компания, тем выше вероятность, что в ней организован контроль качества. Крупняки проводят проверки на своих заправках, имеют для этого штат ревизоров и мобильные лаборатории. У мелких просто нет на это денег.

3. Периодически заезжайте на другую АЗС. Если привыкли к одному бренду, то найдите другую заправку той же сети. И вот еще информация к размышлению: вывеска на АЗС не означает продажу топлива исключительно этой компании. Просто поинтересуйтесь в интернете, где расположен ее ближайший к вам нефтеперерабатывающий завод. Если за тысячу километров, не надейтесь, что бензин везли в цистерне на такое расстояние. Он с ближайшей нефтебазы.

4. Заправляйтесь чаще. Заливая три четверти бака, вы вряд ли заметите малую недостачу. Доливая всего четверть, ощутите и небольшую разницу.

5. Общайтесь. Автомобилисты любят делиться информацией и давать советы. Если трое друзей твердят в один голос о недоливе, стоит задуматься.