На АЗС в России обнаружили массовый недолив бензина
Федерация автовладельцев России (ФАР) провела исследование, в результате которого обнаружился массовые недолив бензина на АЗС в стране.
"За недолив принималось расхождение более одного процента между оплаченным и фактически полученным топливом. В результате недолив выявлен на 76% АЗС", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в среднем на заправках недолив составил около 5% оплаченного топлива. Максимальный обман был выявлен на заправках федеральных и региональных сетей и достиг 19%. По данным ФАР, из-за недолива на некоторых АЗС реальная стоимость бензина составляет не 44-45 рублей, а около 55 рублей за литр.
"Недолив топлива — это не только обман потребителя, но и элемент недобросовестной конкуренции. Используя недолив, недобросовестные участники рынка фактически продают топливо по более высокой рыночной цене, которое еще и не соответствует требованиям технического регламента", — отметили в ФАР.
Также, согласно результатам исследования, на многих заправках качество бензина не соответствовало стандартам.
Напомним, весной 2018 года на фоне роста цен на нефть в России выросли цены на бензин и дизельное топливо. Правительство решило с 1 июня снизить акцизы на топливо и договорилось с нефтяными компаниями о сдерживании цен.