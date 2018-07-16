Светлана Лобода раскрыла имя младшей дочери

СЕГОДНЯ 10:50 2018-07-16T10:52:48+03:00

Лобода рассказала, что несмотря на гастроли и многочисленные выступления со всей ответственностью относится к своей роли матери Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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Несмотря на то, что родила Светлана Лобода еще в конце мая, о том, как растет вторая дочь и какое имя дала ребенку звезда, до недавних пор не было известно ничего. Но на днях, артистка дала большое интервью журналу Hello! ,где рассказала, что несмотря на гастроли и многочисленные выступления со всей ответственностью относится к своей роли матери. В частности, Светлана кормит малышку грудью старается выстраивать свой график так, чтобы каждые два дня быть дома. Певица добавила, что сейчас много способов сохранять молоко и передавать на большие расстояния, если это потребуется.

Имя отца ребенка звезда по-прежнему не называет. Однако, Лобода наконец раскрыла имя девочки, младшую дочь назвали Тильда. Если учесть, что многочисленные слухи называют отцом ребенка солиста немецкой группы Rammstein, 55-летнего Тилля Линдеманна, с которым Лобода познакомилась на фестивале «Жара» в 2017 году, то не исключено, что такое необычное имя пара выбирала вместе. А возможно, даже это было решение отца.

Напомним, что Светланы также есть семилетняя дочь Ева от бывшего супруга, хореографа Андрея Царя. По словам певицы, девочка очень ждала рождения сестры, сейчас она каждый день благодарит маму за малышку.