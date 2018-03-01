Светлана Лобода: Ни один богатый мужчина не выдержит такую сильную женщину, как я!

1 Март 16:15 2018-03-01T16:38:34+03:00

Одна из самых популярных певиц пришла в эфир Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM), чтобы рассказать, как ей удалось всех покорить, насколько сложно быть в топе и реально ли совмещать личную жизнь с бесконечным гастрольным графиком

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«Я больше не проталкиваю песни в эфир»

- Светлана, сегодня многие артисты жалуются на отсутствие хороших песен, охотятся за ними и пытаются перекупить друг у друга. Как у вас обстоит ситуация с хитами?

- Сейчас такое время, когда все поставлено на конвейер, время «горячих пирожков». Сегодня трек запустили, через месяц он уже неактуален, нужно делать новый. И в таком режиме работают многие наши якобы «артисты». А вот настоящие ищут долго, потому что достойных песен мало. Мы делали альбом «H2Lo» три года, за два месяца до его выхода я проанализировала репертуар на рынке. И поняла, что вся музыка, которую я делала, уже неактуальна. Пришлось все выбросить и за два месяца создать новый альбом.

- Вы покупали первые места в топе iTunes или накрутки в YouTube, лайки?

- Нет, но я знаю, что многие покупают. Когда вышла песня «Парень», она продержалась на первом месте в iTunes три дня, а потом опустилась, неожиданно для нас, на восьмую-девятую позицию. Я позвонила в компанию Sony, спросила: «Как же так? У нас все песни, те же «Твои глаза» - по три месяца держались на первом месте». Мне ответили: «Сейчас все покупают первые позиции. И потому хорошие песни мы не можем держать на первых местах долго». Но мы решили места не покупать, ведь реальную популярность песни определяют такие сервисы, такие, как Apple Music или Яндекс.Музыка», где видно количество прослушиваний, которые не купить.

- Многие считают, что за вашей стремительной популярностью кто-то стоит, что вас двигают «богатые дяди», что вы попали в шоу-бизнес через постель, уж извините…

- Смешно. Сейчас у людей талантливых и трудолюбивых много возможностей реализоваться. Можешь сделать хорошую песню, и она будет звучать на всех платформах. Когда я начинала, таких возможностей не было - я пять лет билась головой о стену. Мне все говорили, что музыка, которую мы делаем, - сложная и она не может быть в эфире, потому что ее тяжело слушать. Когда мы запустили песню «Пора домой», она пошла слабенько, и мы с моим продюсером Наттелой Крапивиной сказали: «Все. Со следующей песней мы не приходим на радиостанции. Мы никого ни о чем не просим». И вот появляется «К черту любовь». И за неделю на интернет-сервисах взлетела на первые позиции, и у нас началась новая жизнь.

А «богатый дядя»... Посмотрите на меня. Какой богатый дядя может выдержать такую женщину? Сильные женщины добиваются всего сами. Ну, как сами - у нас огромная команда: штат из 20 человек, где каждый отвечает за свой участок работ. Лучшие специалисты на рынке. И вместе мы называемся - «артист LOBODA».

- И не пристают богачи?

- Бывает. Но им сложно, потому что я 24 часа в сутки отдаю работе. А свободное время занимает мой ребенок. Дочь Ева часто ездит со мной на гастроли, я стараюсь проводить с ней как можно больше времени. Меня же как мамы вообще нет дома. Мама за прошлый год отработала такое количество концертов и туров... Только в новогоднюю ночь - пять концертов. Новогодние «огоньки» смотрели в машине. И когда увидели, что «Твои глаза» крутят за пять минут до боя курантов, подумали: «Наверное, что-то у нас получилось в этом году».

Светлана хочет больше времени проводить с 6-летней дочерью - у Евы лучшие места на концертах любимой мамы.Фото: Личный архив

«Рейтинги заработков артистов - большое преувеличение»

- Вы как-то обмолвились, что не будете больше сниматься в обнаженном виде в фотосессиях. И этим, скажем так…

- Сократили аудиторию?

- Огорчили мужскую половину ваших поклонников.

- Мне кажется, что вне зависимости от того, во что я одета, всегда есть некая сексуальность… За 10 лет я многому научилась и больше не нуждаюсь в эротических фотосессиях. Может, это мнение измениться, не знаю. Например, рожу еще пару деток и передумаю!

- Раз вы заговорили о детях, просветите: сейчас поклонники обсуждают, что вы, возможно, в положении и в Америку едете, чтобы там «скрыть» беременность.

- Если верить их мнению, то в положении я нахожусь уже пятый год. Люблю, когда обо мне много говорят. Как однажды сказала Алла Борисовна Пугачева: «Чем больше говорят, тем больше ваша популярность».

Певице диета не нужна - из-за бешеного графика выступлений и гастролей Лобода не успевает поправиться.Фото: Личный архив

- В разных рейтингах публикуют сведения о гонорарах артистов…

- И никогда это не соответствует действительности. Все рейтинги - большое преувеличение . Если артист себя уважает, он много в себя вкладывает, и расходы в результате иногда превышают доходы. Я все время думаю, как расходы сократить, но пока не получается...

- Наши слушатели с Кавказа спрашивают: «Света, когда вы к нам приедете?»

- Мы на Кавказе бывали, и я волновалась перед поездками. Но мужчины вели себя очень достойно.

- Мне кажется, вы будоражите мужчин - каждый хочет вас потрогать...

- Поэтому к определенным людям я не приезжаю на корпоративы ни за какие деньги.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Светлана ЛОБОДА родилась 18 октября 1982 года в Киеве. Окончила музыкальную школу по классам фортепиано, дирижирования и академического вокала. В юности пела в группе «Капучино», затем, в 2004-м, ушла в «ВИА Гру», где проработала всего несколько месяцев. Приняла участие в конкурсе «Евровидение-2009», заняв в итоге 12-е место. Затем начала активно заниматься сольной карьерой. Ее последний альбома «H2Lo» стал дважды платиновым, клипы набирают десятки миллионов просмотров. Воспитывает 6-летнюю дочь Еву от хореографа-постановщика Андрея Царя. Не замужем.