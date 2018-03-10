Светлана Лобода на премии BraVo: с сегодняшнего дня я ухожу в отпуск, чтобы подготовиться к рождению малыша

10 Март 23:15 2018-03-10T23:38:21+03:00

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Неделю назад СМИ сообщили об интересном положении поп-дивы. «Новость» на самом деле в узком кругу шоу-бизнеса обсуждалась уже несколько месяцев. Иногда люди не верили - как же так, где же животик? Они просто не видели Светлану, когда она ждала свою первую дочь, Евочку. До 8-го месяца никто и не подозревал о том, что артистка в положении. Так и сейчас - внешне практически не было заметно, плюс артистка работала, не покладая рук. Поэтому народ сильно оживился, узнав, что 35-летняя артистка ждёт второго ребёнка.

Лобода не хотела афишировать беременность, но, шила в мешке не утаишь. Поэтому она решила лично расставить все точки над «И».

На премии BraVo в Кремле Светлана впервые за долгое время появилась в обтягивающем платье, не скрывающем ее фигуруФото: Михаил ФРОЛОВ

На международной профессиональной музыкальной премии BraVo в Кремле Света впервые за долгое время появилась в обтягивающем платье, не скрывающем ее фигуру. Более того - стало сразу ясно, что срок у артистки немаленький. После получения премии в номинации «Певица года» Света взяла слово: С сегодняшнего дня я ухожу в небольшой отпуск. Для того, чтобы записать альбом, чтобы подготовить новое шоу, и чтобы подготовиться к самому главному событию в жизни любой женщины - к рождению малыша!

Лобода уходит в отпуск, чтобы подготовиться к рождению малышаФото: Михаил ФРОЛОВ

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