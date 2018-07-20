Отказавшись от летнего времени, мы каждый год теряем 200 часов солнца!

СЕГОДНЯ 01:02 2018-07-20T01:11:47+03:00

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Эту борьбу света и тьмы мы ведем с 2014 года, когда в России было введено постоянное «зимнее время». На практике это означает, что в Москве летом солнце встает в 3 часа утра, когда оно никому не нужно. Зато в 9 вечера, когда жизнь в мегаполисе только начинается, на столицу опускается мрак. Чиновники говорят: идеального решения не существует, потому что «жаворонкам» нравится ранний подъем, а у «сов» жизненный ритм смещен ближе к вечеру. Однако мы подсчитали, что за последние три года 10 (!) регионов России (Забайкалье, Астрахань, Сахалин, Алтай, Ульяновск, Магадан, Томск, Новосибирск, Саратов, Волгоград) в индивидуальном порядке перешли в восточный от себя часовой пояс. То есть явочным путем вернули себе постоянное «летнее время»! Это ли не доказательство того, что стране нужны светлые вечера?

Светлый вечер важнее, чем светлое утро

- Возврат к «зимнему времени» по сути перечеркнул все положительные эффекты реформы времяисчисления 2010 года, - считает профессор Аркадий Тишков, заместитель директора Института географии РАН. - Ведь тогда переход на постоянное «летнее время» был продиктован интересами самих граждан, которые хотели иметь больше свободного светлого времени после работы. Для людей светлый вечер важнее, чем светлое утро. Потому что утро, как правило, посвящено работе и делам, а светлые вечера люди тратят на себя: на общение с семьей, спорт, отдых, прогулки. В западных странах именно это «золотое» время ценится очень высоко. Чтобы создать такое личное пространство, там очень рано начинают работу - в 7 и 7.30 утра, расчищают телевизионную сетку - после 21-22.00 там не принято ставить рейтинговые программы и т.д. У нас же ликвидация светлых вечеров привела к тому, что возможность использовать свое «социальное время» у человека основательно сузилась. Это приковало население к телевизионному ящику, загнало в круглосуточные магазины, кинотеатры, музеи и кафе... Но, как только страна вернулась в «зимнее время», началась борьба за возврат к «летнему времени»… Десятью регионами, которые вы перечислили, дело явно не ограничится.

- Какой главный аргумент у регионов-«перебежчиков»? Это экономические выгоды, медицинские соображения или что-то иное?

- Главный аргумент – людям нужны светлые вечера. Очевидно, что активность городского человека сдвигается в сторону второй половины дня. Для горожанина, который работу начинает как правило в 9-10 утра, 12 часов давно не являются рабочим полднем. И мы давно уже не аграрная страна, в России более 70% населения горожане. Да, у «городских крестьян» в 2-3 поколениях еще сохраняется стереотип поведения сельских жителей. Но у них нет конфликта интересов с коренным городским населением.

На очереди Крым и Краснодар?

- Кто же тогда "продавливает" "зимнее время"?

- Есть, на мой взгляд, две линии лоббирования. Одна связана с рекламным бизнесом на телевидении: им нужны телезрители, которые проглотят рекламу в прайм-там, который расширили до 24 часов! Вторая: время - это удобная площадка для депутата проявить себя, потому что тема всех затрагивает и здесь большой простор для предвыборных обещаний и критики оппонентов. Например, в Госдуме было 6 законопроектов о возврате к «зимнему времени», все фракции были единогласны; такого ни по одному закону не было. Вот и сейчас народ в регионах к осеннему голосованию поднимают, в том числе, и по вопросам времени. Но такая картина не только в России. В Великобритании пять или шесть раз принимали и отменяли «Билль о светлых вечерах» и каждый раз в новом выборном цикле правящая партия становилась объектом критики.

- В другой часовой пояс (фактически в летнее время) дружно шагнули соседи: Саратов, Волгоград и Астрахань. Там просто общественность более активная, или для Нижнего Поволжья переход на зимнее время оказался особенно неудачным решением? Какие еще регионы оказались в не комфортном положении?

- Субъекты РФ, которые оказались на границах временных зон, испытывали особенно сильные неудобства. Поэтому с моей точки зрения, «уход» регионов Поволжья в другой часовой пояс вполне оправдан. Сейчас наблюдается абсолютный дискомфорт со временем в наших южных регионах, особенно в Краснодарском крае и в Крыму, где этот дополнительный час светлого времени вечером просто необходим для туристического бизнеса. Помню, как радовались экскурсоводы и владельцы сувенирных лавок, когда было летнее время и в городе Сочи «темные ночи» удалось слегка подвинуть. Этот лишний светлый час позволил во время зимней Олимпиады смотреть при дневном свете некоторые соревнования. Неужели это не аргумент?

Европарламент подглядел постоянно «летнее время» в России

- В этом году Европарламент призвал Евросоюз отменить сезонный переход времени. Европа всегда была примером по части перевода стрелок. Почему там возобладало такое неожиданное умонастроение?

- К власти приходят молодые люди, прагматики, для них народ это не серая толпа, которая по гудку идет на завод в сумраке, а затем возвращается в темные квартиры. Для них главная ценность - свободное время, семья, отдых, спорт, здоровье, а не сиденье с бургерами и колой у экрана. Они уже вполне свыклись с тем, что получить дополнительные часы «светлого времени» можно, регулируя исчисление времени. Когда-то прогрессивным шагом был перевод стрелок. Сейчас есть социальный заказ на постоянное летнее время в Европе, как это совсем недавно было в России. Когда у нас начиналась реформа, ее результатами активно интересовались наши европейские соседи, особенно скандинавские страны, которые имеют такое же, как Россия, северное расположение. И, видимо, наш опыт европейцам очень приглянулся.

Итоги опросаФото: Дмитрий ПОЛУХИН

КСТАТИ

Сколько солнца мы сегодня теряем?

Ученые составили таблицу, с помощью которой наглядно видно, сколько светлого времени суток мы получаем при различных режимах «работы» солнца. За время активности человека брался временной промежуток с 6 часов утра и до 23 часов вечера. Больше всего солнца мы получаем при сезонном переводе стрелок и постоянном летнем времени. А при нынешнем постоянном зимнем времени «тиграм недокладывают» 120-200 часов светлого времени в год (1% это приблизительно 62 часа).

Ученые составили таблицу, с помощью которой наглядно видно, сколько светлого времени суток мы получаем при различных режимах «работы» солнцаФото: Наиль ВАЛИУЛИН

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Плюсы и минусы перевода стрелок

- Многочисленные исследования доказывают, что дополнительный светлый час по вечерам снижает количество ДТП. Согласно расчетам ученых США, в случае перехода на постоянно летнее время число ДТП с летальным исходом сократится на 350 случаев в год, в Великобритании - на 120.

- Переход на летнее время приведет к снижению уровня депрессии из расчета 2 случая на 100 человек.

- При сезонном переводе стрелок 20-30 процентов людей испытывают проблемы со сном. При при весеннем переходе больше страдают «совы», при осеннем – «жаворонки». В подавляющем большинстве случаев режим сна и бодрствования восстанавливается через пару недель.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Как Волгоград двинулся в светлое будущее

Инна Шереметьева («КП»-Волгоград»)

За перевод стрелок на час вперед на референдуме проголосовало почти 60 процентов жителей города-героя

На Рождество в Волгограде светать начинает около семи утра, а темнота наступает, когда нет еще и пяти вечера. В начале июля уже в 3.20 на улице светло, а темнота наступает в 20.07. Но многие волгоградцы еще помнят, как гуляли до десяти вечера «по светлому». Да и зимой заставали солнышко после работы. Посмотрев на соседние Астраханскую и Саратовскую области, где местное время уже «распробовали», волгоградцы тоже решили добиваться лишнего «солнечного часа».

Нешуточные страсти по времени кипят в Волгоградской области уже не первый год. Депутаты облдумы самостоятельно решение о смене часового пояса принимать не захотели. Хотя жители не раз писали обращения и петиции с десятками тысяч подписей. В итоге народные избранники сдались и даже провели опрос на сайте. Правда, голоса подкрутили слишком явно, поэтому результаты тут же аннулировали. Люди выходили на митинги. Парламентарии говорили, что нужно еще раз взвесить все «за» и «против». За волгоградцев вступились даже их коллеги из Госдумы, избранные по соседним регионам. Не помогло.

Провести референдум губернатору Волгоградской области предложили 19 октября 2017 года в Общественной палате. Бочаров возражать не стал. Впереди были президентские выборы. Власти ухватились за идею, чтобы поднять явку. Уже на следующий день инициативная группа общественников подала документы в облизбирком. Там вопрос решили за пять дней, и передали «эстафетную палочку» в региональный парламент. 2 ноября на заседании Волгоградской областной Думы депутаты дали добро на проведение референдума. Причем управились всего за неделю, тогда как закон на рассмотрение вопроса отводит 20 дней.

Дальше начался сбор подписей. Около 40 тысяч жителей оставили свои автографы в рекордные сроки. Хотя поначалу была небольшая пробуксовка из-за бюрократических процедур.

На первом в современной истории областном референдуме 18 марта 2018 года волгоградцы не только выбрали президента, но и приняли решение перейти в другой часовой пояс и перевести стрелки на час вперед (МСК+1). За местное время свой голос отдали 58,82%, ничего не захотели менять 40,16%. Явка на референдуме Волгоградской области составила 66,38%.

Вскоре депутаты облдумы определили дату перехода в другой часовой пояс - 28 октября 2018 года. Теперь утвердить изменения в федеральный закон «Об исчислении времени» должна Госдума, затем его передадут на подпись президенту РФ. Так что ждать светлого будущего придется еще минимум несколько месяцев.

В каком городе режим работы солнца вам нравится больше всего?.

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В 2014 году Россия с помпой перешла на постоянное зимнее время. С тех пор, едва наступает лето, мы с недоумением наблюдаем следующую картину: солнце встает в 3-4 часа утра, когда подавляющее большинство населения спит беспробудным сном. Зато летние вечера - когда самое время назначать свидания, гулять с детьми или гонять мяч на стадионе - перестают быть томными, потому что уже в 21 час опускается тьма и загоняет людей в дома. Мы провели опрос на сайте, и 66 процентов читателей заявили, что им не комфортно жить по этому времени. (подробности)