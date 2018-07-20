Земфира - фанатам: Как поют мои песни на «Голосе» не смотрю, просто продаю права на исполнение

СЕГОДНЯ 14:05 2018-07-20T14:29:31+03:00

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Земфира не дает интервью, но иногда отвечает на вопросы фанатов без посредников, используя онлайн-площадки. Этим летом поклонникам певицы повезло - артистка была в настроении поговорить со своей аудиторией и ответила практически на все вопросы, которые ей присылали. Всего - 46 страниц.

Часто она была достаточно откровенна. Например, честно призналась, что в борьбе с депрессией ей помогают таблетки. Что больше всего из прошлого она скучает о семье, но о собственном ребенке так и не задумалась. А смысл жизни для нее «наверное, в любви». Что печаль - ее любимое состояние. И она может много дней не выходить из дома:

- Смотрю кино, читаю, играю на чем-нибудь, поливаю растения.

Что к нынешнему российскому правительству и его законам у нее отношение «такое же, как и у большинства - сложное». И что акция «Пусси» (когда участники панк-группы выскочили на арену, где в это время шел футбольный матч) - «не очень». А слова хорватского игрока Виды про «Слава Украине» - дурацкая выходка. Игрой нашей сборной с хорватами Земфира, которая активно следила за чемпионатом, осталась очень довольна.

В финале ЧМ артистка болела за Бельгию, а так ее симпатии были на стороне «немцев - французов-испанцев». Спросили Земфиру и про саундтреки, которые ей больше всего понравились:

- «Форма воды» заслужено получил «Оскара», но саундтрек был лучший у «Дюнкерка»!

Было, конечно, много вопросов про творчество. Певица несколько раз подчеркнула, что в туры больше не поедет. Ответила, что в «старом стиле» музыка больше не планируется:

- Мне кажется, я переиграла уже во всех стилях, всегда пытаюсь искать что-то новое.

Призналась, что не любит анализ своих песен, но что большинство из них автобиографичны. И что зарабатывает она достаточно.

Народ спросил, как Земфира относится к тому, что ее песни перепевают в программах «Голос» и других музыкальных телешоу:

- Не люблю такие передачи и не смотрю, просто продаю права на исполнение.

Из классики артистка предпочитает Баха, Бетховена, Вагнера - список большой. Помимо них Челентано и Майкла Джексона. Петь дуэтом с кем-то из российских артистов бы не хотела. А на вопрос, как оценивает состояние современной рок-музыки заметила, что «сейчас в моде рэп». Но при этом на вопрос «Оксимирон или Гнойный?» ответила:

- Ни то, ни другое, не люблю рэп.

Напомним, пообщаться с фанатами Земфира решила после бурной дискуссии, развернувшейся под ее постом о двух представительницах современной музыкальной тусовки - Насте Гречке и Лизе Монеточке. Певица высказалась не только об их вокальных данных, но и прошлась по внешности.