Как Пусси Райот попали на поле Лужников

СЕГОДНЯ 19:15 2018-07-16T19:25:09+03:00

Группа Pussy Riot стала известна после «концерта» в Храме Христа Спасителя, за который ее две участницы были осуждены на два года Фото: REUTERS

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- Pendejo! - исступленно орал испаноязычный болельщик на стадионе «Лужники» в начале второго тайма матча Франция - Хорватия. В его руках дрожал смартфон со включенной видеокамерой.

Ругательства были адресованы молодому человеку в полицейской форме, которого трое стюардов за руки-ноги тащили с поля мимо трибуны. На 52-й минуте финальной игры он и три девушки, одетые в экипировку стражей порядка, выбежали на стадион, прервав атаку хорватов. «Я был взбешен, - скажет после игры балканский футболист Деян Ловрен. - Мы хорошо шли к воротам французов, когда матч остановили. Мне хотелось просто вышвырнуть этого парня с газона!».

Режиссер трансляции не стал показывать повтор провокационной выходки - это противоречит правилам ФИФА. Поэтому зрители еще некоторое время недоумевали - что это было? А потом за перипетиями фантастической игры попросту забыли. Ну мало ли идиотов на свете. В конце концов почти ни один финал последних чемпионатов мира не проходил без так называемых стрикеров - людей, болезненно желающих вписать себя в футбольную историю пробежкой по стадиону.

Однако, не успели хулиганы исчезнуть в недрах подтрибунных помещений, как в интернете появилось заявление о том, что это была акция небезызвестных Pussy Riot под предводительством Петра Верзилова - бывшего мужа Надежды Толоконниковой. Эта группа, напомню, стала известна после скандального «концерта» в Храме Христа Спасителя, за который ее две участницы были осуждены на два года.

По признанию Верзилова, полицейскую форму они «взяли на прокат». Хотя сегодня не составляет труда купить экипировку в специализированном магазине или заказать по интернету. Другой вопрос, как они попали на стадион. При себе у провокаторов были паспорта болельщика и, судя по всему, билеты на эту игру. И при условии, что никаких запрещенных предметов у них не было, на трибуны они могли попасть и в форме. Чем сотрудник полиции с билетом хуже других болельщиков? Да и мало ли на стадион проходит ряженых в разных фуражках и ушанках. А чтобы пройти к бровке, им пришлось запудрить мозги стюардам, которые, похоже, увидев погоны, не заподозрили неладного.

Какими бы благородными (с их точки зрения) манифестами Pussy Riot не прикрывали свою выходку, цель ее, очевидно, была одна - испортить футбольный праздник, подставив его организатора - Россию. Но здесь Верзилов сотоварищи просчитался. Потому что один из главных лозунгов ФИФА наравне с «Нет расизму» - «Футбол вне политики». И во всем футбольном мире такая акция воспринимается однозначно. Впрочем, за границей никто не стал вникать в мотивацию Pussy Riot. После матча мне писали знакомые из Германии, Англии, Франции и Турции - местные комментаторы вообще не акцентировали внимание на инциденте, дружно окрестив выбежавших на поле «какими-то идиотами» и тут же забыв о них.

В отношении Верзилова и Ко возбуждены дела по административным статьям. И сейчас было бы логично не усугублять это дело уголовным преследованием (тем более, что за незаконное ношение формы есть только административная ответственность - до 1500 рублей штрафа). Зачем давать повод тем, кто весь месяц старательно и безрезультатно пытался найти негатив в российском мундиале.

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