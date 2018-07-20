Демократы, в отличие от консерваторов, меньше склонны к супружеским изменам

СЕГОДНЯ 21:50 2018-07-20T21:12:30+03:00

Чем объяснить, что люди придерживающиеся консервативных ценностей в вопросах секса на деле ведут себя более разнузданно, чем их либеральные сверстники? Фото: EAST NEWS

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Психологи и корзина с грязным бельем

Запрет на прелюбодеяние входит в 10 заповедей и нарушение его - смертный грех. Однако, человек слаб, а искушение велико, поэтому люди испокон веков грешили. А с наступлением цифровой эпохи грешить стало еще удобнее. К услугам желающих совершить сладостное грехопадение открылось множество сайтов знакомств. Один из них - AshleyMadison, специализируется на знакомствах между людьми, состоящими в браке. Слоган портала звучит так: «Жизнь коротка. Заведи интрижку». Основателя сайта адвоката Ноэля Бидермана называют самым ненавидимым человеком на Земле, немногие люди готовы с таким откровенным цинизмом зарабатывать на человеческих пороках.

Но все тайное рано или поздно становится явным. В 2015 году хакеры взломали серверы AshleyMadison и выложили в сеть данные о владельцах 37 миллионов аккаунтов. В мире не было более масштабного разоблачения преступлений против супружеской верности. Последовало огромное количество семейных драм и разводов, любители клубнички смаковали откровенные фотографии пользователей. Владельцам портала пришлось выплатить пострадавшим компенсации на общую сумму 11,2 миллиона долларов. Однако с особым интересом копались в этой корзине с грязным бельем ученые. Для специалистов по поведенческой психологии эта база данных оказалась настоящим клондайком. Исследование, о котором идет речь, было опубликовано в научном журнале Archives of Sexual Behavior.

Блудницы приносили сводне миллионы долларов

- Мы решили сопоставить данные владельцев учетных записей на AshleyMadison со списками избирателей в штатах Калифорния, Флорида, Канзас, Нью-Йорк и Оклахома (в этих списках указывалась партийная принадлежность граждан),- пояснил Коди Арфер профессор Калифорнийского университета в Лос-Анжелесе. - У нас были личные данные 738 674 пользователей сайта для адюльтера (они фиксировались при платеже по кредитным картам - портал был платным), их имена, адреса и почтовые индексы совпали с личными данными 203 133 зарегистрированных избирателей.

Ну, а дальше все было делом техники! Кстати, ученые поделились любопытным наблюдением: из огромного числа пользователей лишь 2,4% были женщинами. Хотя для них доступ к ресурсу был полностью бесплатным, в то время, как мужчины платили по 49 долларов за возможность разослать 20 писем разным дамам. Это косвенно подтверждает подозрения, бродившие в интернете, будто блудниц на сайте изображали... сотрудницы офиса AshleyMadison. Каждая из них якобы вела по сотне фейковых аккаунтов, дуря голову похотливым кобелям, испытывающим кризис среднего возраста (основаной контингент составляли 40-летние пользователи - авт). Разврат по переписке неплохо окупался - в 2013 году, незадолго до взлома серверов, выручка компании составила 125 миллионов долларов.

Запретный плод и вранье

Но психологи в первую очередь интересовались совсем другими вещами. Насколько искренни и честны люди, публично заявляющие о своих политических и жизненных убеждениях? На американской политической арене доминируют две крупные партии - Демократическая и Республиканская. Представители последней более консервативны во взглядах не только на экономику и политику, но и в вопросах секса. Так, согласно опросам социологической службы Гэллапа 80% либералов из демократической партии одобряют добрачный секс, в то время, как с этим согласились только 42% консерваторов-республиканцев. Аналогичная картина наблюдается, когда речь заходит о количестве половых партнеров (у демократов их больше, согласно опросам), проституции (консерваторы реже заявляют, что пользуются услугами жриц любви) и порнографии (республиканцы чаще утверждают, что не смотрят порно). И конечно же, консерваторы гораздо непримиримее относятся ко внебрачным отношениям.

Но благодаря утечке данных в AshleyMadison, ученые получили возможность проверить, соответствует ли громким декларациям фактическое поведение людей. Выяснилось, что несмотря на правильные лозунги консерваторы-республиканцы скорее готовы пуститься во все тяжкие. Так, так среди республиканцев в Нью-Йорке каждый первый из 138 человек был завсегдатаем греховного сайта, в то время, как среди демократов своей половине изменял на AshleyMadison только 1 из 223. То есть в реальности консерваторы оказались почти в два раза развратнее либералов!

Это согласуется с результатами других исследований подобного рода. В частности, ученые давно заметили парадокс: в странах, где велико влияние религиозного фундаментализма, а сексуальное поведение жестко регламентируется обществом, наблюдается не рост моральных стандартов, а более высокий трафик посещения порнографических сайтов.

Чем объяснить, что люди придерживающиеся консервативных ценностей в вопросах секса на деле ведут себя более разнузданно, чем их либеральные сверстники?

- Мы полагаем, что это связано с такими спутниками консерватизма, как недостаточное знание природы сексуальности и низкий уровень полового воспитания, - убежден профессор Арфер. - Логично, что люди менее осведомленные в вопросах секса меньше контролируют себя в этой области. Есть и другое объяснение: многие люди разделяют консервативные взгляды на секс не из искренней веры, а из стратегических соображений. Они мечтают вкусить запретный плод, но хотят скрыть это. А чтобы их не заподозрили демонстрируют пуританскую риторику. Насколько такая стратегия эффективна - открытый вопрос.

Так или иначе, но скандал с сайтом для адюльтера продемонстрировал, что людям часто свойственно врать относительно своих убеждений.

КСТАТИ

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