Путин предложил давать учителям премии в 200 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 16:16 2018-07-23T16:15:06+03:00

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Тысяча российских педагогов ежегодно к Дню учителя смогут существенно пополнить свой бюджет. На федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликован проект указа президента России - выплачивать учителям премии «за выдающиеся результаты в образовании», причем уже начиная с этого года.

Согласно этому проекту «в целях стимулирования преподавательской и воспитательной деятельности учителей, развития их творческого потенциала» тысяча педагогов будут получать в честь своего профессионального праздника по 200 тысяч рублей. Определяться достойные будут по результатам конкурса, и участвовать в нем смогут только учителя «со стажем педагогической деятельности не менее трех лет, основным местом работы которых являются образовательные организации, реализующие образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования». А вот «лица, осуществляющие только административные или организационные функции, право на участие в конкурсе не имеют», то есть забрать премию себе директор школы не сможет никаким образом.

Повторно побороться за премию для хорошего учителя возможно, но не раньше, чем через пять лет после получения первой. Выплачиваться эти 200 миллионов будут из федерального бюджета.

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