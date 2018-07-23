«Спартак» одели в футболки из пластиковых бутылок

СЕГОДНЯ 16:55 2018-07-23T16:57:05+03:00

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Один из самых популярных клубов страны московский «Спартак» показал форму, в которой в наступающем сезоне постарается выйти в групповой этап Лиги чемпионов и взять «золото» Премьер-лиги. А заодно рассказал из чего она сделана и представил главное свое приобретение сезона – полузащитника Александра Ташаева.

55 млн. за футболки Роналдо

Возможно, вы будете удивлены, но перед сезоном болельщики обсуждают не только новых игроков своих клубов, не только тактические схемы и проблемы соперников. Дизайн новой игровой формы – тоже любимая тема. Футболки делают к каждому сезону, а те, кто одевает команды, ходят по тонкому льду. Лишняя полоска может взорвать ненавистью многотысячный стадион, воротник не той формы приведет в бешенство фантов, а удачный шов способен спасти впечатление от всего чемпионата. Но если сделать все правильно, можно заработать неплохие деньги – за три дня после перехода Криштиану Роналду в «Ювентус» в Турине продали футболок с его именем на 55 млн. евро. Это примерно две трети бюджета «Спартака»

Латы для гладиаторов

Поэтому экипировщик «Спартак» решил для начала устроить закрытый показ формы в парке Горького – мало ли что. В павильоне пластиковые безголовые люди всем своим видом показывали, что у команды в новом сезоне будут традиционные цвета: «домашний» комплект формы остался красным, «гостевой» - белым. Но все не так просто. На красных футболках, например, появились золотые полоски.

- Это латы гладиаторов, - кивал на эти полоски представитель экипировщика. И пояснение было очень к месту – так то больше было похоже на испорченный телевизор.

- А тут на белой футболке у нас вернулась красная полоса, - продолжал представитель. И надо заметить, вернулась она очень вовремя. Красная полоса на белых майках – настоящий фетиш спартаковских болельщиков. Когда она пропала, в Москве в районе Тушино, где расположена «Спартак-арена», могли начаться массовые беспорядки.

В этой форме красно-белые будут играть в предстоящем сезоне Российской премьер-лиги. ФОТО Михаил Терещенко/ТАСС

- А футболки мы делаем из переработанного пластика, - выдали экипировщики еще один секрет формы. – На каждое джерси нужно 16 пластиковых бутылок!

«Ташаев должен проставиться»

Чуть позже лидер «Спартака» Роман Зобнин и его новый одноклубник Александр Ташаев показали, как футболки смотрятся на самых игроках. Кстати оба раньше играли в «Динамо», и Ташаев этим летом переходил в «Спартак» с большим скандалом.

- Что вы сейчас чувствуете сейчас с левой стороны груди, - спрашивали у новичка «Спартака», с явным намеком на сердце и новую эмблему.

- Это очень провокационный вопрос. Я не буду на него отвечать! - смущался Ташаев. – Непростой был переход, учитывая непримиримость команд.

А теперь Ташаева ждет такой же непростой сезон. В котором он уже стал чужим в «Динамо», и еще не до конца прописался в «Спартаке».

- А есть какой-то ритуал, с которым в «Спартаке» принимают в команду? – допытывались у Ташаева.

- Он проставиться должен! – авторитетно проконсультировал всех его товарищ Зобнин. – А если что, Глушаков и Комабров у нас проследят, и если надо будет, заставят.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

ПАОК или «Базель»

За пару часов до представления «Спартак» узнал имена своих возможных соперников по 3-ему квалификационному раунду Лиги чемпионов. Команда Массимо Карреры встретится с победителем пары «Базель» - ПАОК. И не стоит недооценивать эти команды.

Вице-чемпион Швейцарии в прошлом сезоне пережил перезагрузку, но классно выступил в Лиге чемпионов, вышел в 1/8 финала где напоролся на «МанСити». ПАОК – один из самых огненных клубов Греции. Его владелец ростовский бизнесмен Иван Саввиди в прошлом сезоне выбегал на поле с пистолетом прямо во время матча.

Роман Зобнин: У меня нет предложений, но я бы не отказался сыграть с Роналду в «Юве»

Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин стал на ЧМ-2018 мотором сборной России. Официальная статистика ФИФА постановила, что именно он бегал на чемпионате мира больше всех, и сразу же пошли слухи, что Зобнина обратили внимание топ-клубы Европы?

- Поедете в Европу? Или этот сезон в «Спартаке» вы точно проведете?

- А вы знаете о каких-то предложениях? Я просто сам не знаю о них. Только слухи – ничего конкретного7 Я даже на сайтах не читал никаких высказываний, что кто-то проявляет интерес. Так что даже не вижу смысла обсуждать это.

- Но вы говорили, что в принципе не против.

- Да, я хотел бы попробовать себя в европейских чемпионатах, в игре против более сильных соперников, что есть в Российской Премьер-лиге. Мне нравятся чемпионаты Англии или Германии. Все зависит от меня, от того как я буду себя показывать. Надеюсь, мы выйдем в Лигу чемпионов и через нее я обращу на себя внимание.

- Но вы почувствовали, что после Чм-2018 ваша популярность возросла?

- Ага. Я тут в аэропорте сидел, ждал посадку на самолет, мне пришлось раз 30 встать чтобы фото сделать – столько людей подходило. Все говорили «Спасибо». Это приятно.

- Сегодня стал известен возможный соперник «Спартака» в Лиге Чемпионов. Кого больше хотите – «Базель» или ПАОК?

- Да мне все равно. Это крепкие команды, но я ничего особенного не знаю ни про тех, ни про других. Пусть они определят, кто сильнее, а мы будем потом разбираться и готовиться.

- Сегодня вы представляете новую форму «Спартака». Но у каждого футболиста есть какая-то памятная футболка из с детства. У вас какая?

- Давным давно мне родственники подарили на Новый год футболку «Ювенутса», я был очень счастлив. Я не знаю, где она сейчас, но фото в ней ходит по интернету. Возможно вы видели? А бутсы, в которых я играл на ЧМ-2018, уже поставил себе в музей. И футболку, в которой выходил на Хорватию – тоже уже повесил отдельно в рамку. Внукам буду показывать.

- А если сейчас «Ювенутс» позовет вас играть вместо с Криштиану Роналду? Согласитесь?

- Конечно!

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