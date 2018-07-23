2018-07-23T16:40:14+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

После Чемпионата мира спартаковцам дали отдохнуть, а игроки «Зенита» уже играют

Как российские футболисты восстанавливались после мундиаля
Сергей КИРИЛЛОВ
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Российские футболисты в матче 1/4 финала чемпионата мира против хорватов.Российские футболисты в матче 1/4 финала чемпионата мира против хорватов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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После чемпионата мира игроки получили небольшой отдых. При этом нашим футболистам на восстановление досталось меньше всего свободных денечков. Ведь если в Европе большинство чемпионатов стартуют во второй половине августа, то у нас уже 28 июля.

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал «КП», что трем спартаковцам, кто выступал на ЧМ , это Роман Зобнин, Илья Кутепов и Александр Самедов, разрешили пропустить даже последний предсезонный сбор и они вольются в команду буквально за несколько дней до первой игры.

Илья Кутепов и Роман Зобнин продпочли отдыхать в тишине в кругу семьи. «Отдыхаем! Скоро снова в бой» - подписал Роман.

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Семейный ужин
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"Отдыхаем! Скоро снова в бой!"
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А вот игроки «Зенита» Артем Дзюба, Юрий Жирков, Далер Кузяев, Игорь Смольников и вратарь Андрей Лунев уже в середине июля вынуждены были поехать на сбор в Италию. У нового главного тренера Сергея Семака не забалуешь.

«Зенит» в Пизе сыграл контрольный матч с «Интером» (3:3), а два друга Артем Дзюба и Александр Кокорин сделали селфи на фоне Пизанской башни.

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Пиза
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А вот Денис Черышев со своей девушкой Кристиной Кобе устроил себе римские каникулы. А пока герой недавнего ЧМ гуляет по вечному городу, «Барселона» пытается перекупить его у «Вильярреала».

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Денис Черышев на отдыхе
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Автор первого гола нашей сборной на ЧМ Юрий Газинский с женой и дочкой отдыхал в Сочи. 20 июля футболист отпраздновал свой 29-й день рождения на который ему подарили... торт в виде Кубка мира. «Молодой, перспективный...», - подписали болельщики.

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Праздничный торт
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