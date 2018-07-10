Исторический переход: Криштиану Роналду променял мадридский "Реал" на "Ювентус"

СЕГОДНЯ 18:55 2018-07-10T19:42:11+03:00

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10 июля, в тот день, когда весь мир должен был обсуждать полуфиналы чемпионата мира по футболу, случилось другое яркое событие. Один из двух лучших футболистов мира, Криштиану Роналду, ушел из мадридского "Реала". В испанском гранде он провел девять лет, и теперь многое в мировом футболе изменится. Потому что новой командой португальского нападающего стал туринский "Ювентус".

33-летний португалец, по данным итальянских СМИ, достанется "Ювентусу" за сумму в 100-105 миллионов евро. При этом, 9 лет назад Роналду был куплен у "Манчестер Юнайтед" за 93 миллиона евро.

Слухи о том, что Роналду может уехать из Мадрида, ходили давно. И их волна усилилась после того, как с поста главного тренера добровольно ушел француз Зинедин Зидан. Криштиану спокойно уехал на чемпионат мира в Россию, а его переезд в Италию продолжал оформляться.

И вот, 10 июля 2018 года было объявлено о том, что "Реал" соглашается отпустить в туринский "Ювентус" Криштиану Роналду. И именно Роналду обратился к руководству команды с тем, чтобы переезд был одобрел и никаких препятствий ему не чинилось.

Свою профессиональную карьеру Роналду начал в "Спортинге" в 2002 году и уже через год его купил за 14 миллионов евро "Манчестер Юнайтед". В этой команде португалец раскрылся и спустя шесть лет стал игроком мадридского "Реала".

В 2016 году летом Роналду достиг наивысшего результата вместе со своей сборной, выиграв чемпионат Европы во Франции. Ну а пару недель назад он в 1/8 финала чемпионата мира по футболу с командой Португалии уступил в Сочи сборной Уругвая со счетом 1:2, досрочно покинув турнир.

ОФИЦИАЛЬНО

Заявление мадридского "Реала" по Роналду

- "Реал" хочет выразить благодарность игроку, который стал лучшим в мире и оказался одним из самых ярких событий в истории нашего клуба и мирового футбола. Помимо завоеванных титулов, трофеев и побед, Криштиану Роналду за 9 лет стал примером самоотверженности, работы, ответственности, таланта и прогресса. Для "Реала" Криштиану Роналду всегда будет одним из символов и примером для будущих поколений.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Криштиану Роналду: "Настало время открыть новую главу моей жизни"

На официальном сайте появилось обращение Роналду к фанатам мадридского "Реала". В нем говорится в частности:

- Все 9 лет, что я прожил в Мадриде, были самыми счастливыми в моей жизни. Я могу только лишь поблагодарить всех, кто дарил мне любовь и поддержку все эти годы. Однако, я думаю, что настало время открыть новую главу в моей жизни и по этой причине я попросил клуб отпустить меня, одобрив трансфер. Поэтому, пожалуйста, поймите меня. Это были уникальные и чудесные 9 лет. У меня были невероятные напарники по команде в раздевалке, с которыми я выиграл множество титулов. И благодаря им сам стал прогрессировать лично, выиграв 4 раза звание лучшего игрока мира и трижды - "золотую бутсу". Спасибо всем и, конечно же, как и в первый раз, оказавшись на стадионе 9 лет назад, я говорю: "Да здравствует Мадрид!".